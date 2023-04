LASK-Fans: „Wir sind die Mannschaft der späten Tore“

Der LASK und die Wiener Austria trennten sich am Sonntag zum Auftakt des oberen Playoffs mit einem 2:2-Unentschieden. Die Gäste aus Oberösterreich waren insbesondere...

Der LASK und die Wiener Austria trennten sich am Sonntag zum Auftakt des oberen Playoffs mit einem 2:2-Unentschieden. Die Gäste aus Oberösterreich waren insbesondere in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, gerieten aber nach der Pause durch einen Doppelschlag mit 0:2 zurück. Am Ende sollte es doch noch für ein Unentschieden reichen. Sind die LASK-Fans zufrieden mit der Punkteteilung? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

LASK1965: „Die Moral stimmt. Unglaublich wie viel späte Tore wir jetzt im Frühjahr erzielen.“

Traunseelaskler: „Am Ende können wir mit dem Punkt gut leben, nachdem wir eigentlich in der ersten Hälfte schon für klare Verhältnisse sorgen hätten sollen. Wirklich zwingende Torchancen konnte sich die Austria ja erst in Führung liegend erspielen. Im Herbst waren wir die Mannschaft der frühen Tore, die am Ende noch zumindest ein Gegentor kassiert, nun sind wir offenbar die Mannschaft der späten Tore. Flecker ist natürlich ein besonderes Phänomen, in der Vergangenheit viel gescholten, im Frühjahr aber bisher ein wahrer Joker! Ansonsten hat auch Mustapha Schwung gebracht, der gefällt mir grundsätzlich richtig gut, schade, dass er sich vor dem Tor meist patschert anstellt. Die Einwechslung von Taloverov für Horvath kann ich trotz des kurz darauffolgenden Ausgleiches aber bis jetzt nicht nachvollziehen. Alles in allem wieder einmal ein Auftritt, der schwer einzuordnen ist – da war gefühlt sowohl im Positiven als auch im Negativen wieder einmal ein breites Spektrum dabei. Den Punkt bei der Austria hätte ich vor dem Spiel genommen, nach der ersten Halbzeit wäre er mir zu wenig gewesen, nach dem Zwei-Tore-Rückstand ist er aber am Ende doch irgendwie ein gewonnener.“

111ASK: „Also Moral kann man den Jungs nicht absprechen.“

Das_Zebra_vom_ASK: „Nach dem Spiel kann man einmal mehr festhalten, dass wir eine Alternative für den Lucki brauchen… Ich mag ihn wirklich aber momentan ist er einfach eine riesige Unsicherheit für die Verteidigung. Einen Dragovic kann ma da schon echt mal holen.“

casual1908: „Egal ob Luckeneder oder Michorl. Erstgenannter ist ein Kind des Gugl-Stehers und LASKler durch und durch. Petzi, groß geworden in der Austria Familie und seit mittlerweile 8 Jahren beim LASK. Der lebt den Verein, schätzt die Fans und würde wahrlich durchs Feuer gehen. Man hat das Gefühl, der würde sich auch am Steher die Seele aus dem Leib singen. Solche Spieler haben Seltenheitswert und wir haben im Moment zwei in unseren Reihen. Deshalb drücke ich persönlich mal ein Auge zu wenn´s weniger gut läuft, bin loyal den Spielern gegenüber, sie sind es ja auch gegenüber meinem Herzensverein! Für mich sind solche Spieler auch bei weniger konstant guten Leistungen nicht so schnell austauschbar, da ich mich mit diesen Akteuren einfach identifiziere!“

JochenGierlinger: „Leistung war mehr als ordentlich. Da kann man darauf aufbauen. In der ersten Halbzeit hatte man Pech (zweimal Abseitstor, Pfostentreffer) nicht in Führung zu gehen. Das erste Tor der Austria ein 1000-Guldenschuss, der gelingt einmal pro Saison. Nach dem 0:2 hat die Mannschaft Moral bewiesen und noch den verdienten Punkt geholt. Schwächster Spieler bei uns wieder einmal Stojkovic. Hoffe den können wir im Sommer austauschen.“

Eldoret: „Ganz ehrlich – ich will Usor nicht mehr in der Startelf sehen. Wenn Goiginger verletzt ist, dann soll halt Flecker spielen. Es ist unglaublich wie ein Profikicker so gar nichts mit seinem rechten Fuß anfangen kann.“

laskhombre: „Ich bin nur mit dem Ergebnis zum Schluss zufrieden. Aber vom Donnerstag habe ich Angst. Da müssen wir sicher ganz anders auftreten wenn wir ins Finale wollen.“

lasso: „Schade, dass kein eigentlich leistungsgerechter Sieg geschafft wurde aber dieser Auftritt lässt mich wieder wesentlich positiver auf die nächsten Aufgaben blicken.“

