LASK-Fans: „Wo ist die LASK-DNA hinverschwunden?“

Der LASK ist mit dem 1:3 gegen den SK Sturm Graz bereits seit drei Spielen sieglos. Wir haben die Fanmeinungen der LASK-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

AllesKlar: „Also ich bin heute zum ersten Mal diese Saison wirklich angefressen. Auf die Spieler einmal. Weil so ein blutleerer Auftritt ist eine Frechheit, wenn man immer wieder von der „LASK-DNA“ redet, die von Intensität spricht. Weil man immer wieder so viele dumme Fehler macht, Pässe über 5 Meter nicht ankommen. Weil ein Holland beim vermutlichen 1:2 komplett unmotiviert einen Spieler umstößt. Auf das Trainerteam. Weil man einen Balic über 90 Minuten spielen lässt, wo der in einer Unform ist, die ich selten so gesehen hab. Weil man immer noch auf Reiter baut, wenn dieser für mich nicht einmal in der ganzen Saison irgendwas gezeigt hat, um das zu rechtfertigen. Weil da keiner von draußen einmal wirklich lauter reinschreit – wenn das nicht Thalhammers Naturell ist ok, aber dann soll ein Pogatetz die Emotionen transportieren (dürfen). Auf den Schiri, auf den wir’s zwar überhaupt nicht schieben können, dass wir verloren haben, aber in so einer Stimmung wie jetzt gerade regt mich auch ein falsch gegebener Eckball auf – einfach ein Grund-Grant. Und da gäb’s überall noch 10.000 Sachen mehr, die man aufzählen könnte, aber wenn ich damit anfange werd ich heute nimmer fertig damit.“

VIVA_ASK: „Mir macht ja Sorge, dass wir nicht nur einen Trainer haben, sondern einen Haufen Spartentrainer und trotzdem lässt sich keine Weiterentwicklung sehen… Dazu fehlt mir einfach die Emotion in der Mannschaft.“

LASK1965: „Eggestein würde ich zum Beispiel in einer Rolle als Spielmacher sehen. Der hat schon einen feinen Haxn und auch eine gute Übersicht. Thalhammers Worte heute doch recht deutlich. Ich hoffe das kommt so bei der Mannschaft an.“

Chrisu6: „Es ist oberes Playoff – die letzten Spiele der Saison. Und da können sich unsere Jungs scheinbar nicht genug motivieren, oder wie soll man so ein Auftreten verstehen? Da kommt mir das Kotzen. Mehr will ich heute gar nicht sagen. Mit diesen Leistungen zerstören sie sämtliche Motivation, zumindest bei mir… und das will was heißen. Und wenn wir nicht international dabei sind, dann werden wir wohl kleinere Brötchen backen müssen, das traue ich mir auch mal sagen.“

Eldoret: „Die Mannschaft ist tot… geistig und körperlich. Da geht diese Saison nichts mehr. Kann man nur hoffen, dass sich der vierte Platz noch ausgeht… symptomatisch für den Zustand der Mannschaft war die Bahnschranken-Aktion von Schlager beim zweiten Elfer.“

neunzehnhundertacht: „Seit einigen Wochen fühle ich mich ins Jahr 2015 versetzt, in Glasnersche Zeiten, wo man den Powerfußball und das Pressing erlernte. Damals kam auch nicht viel mehr raus als heute, der Unterschied ist aber, dass man in der Zwischenzeit diesen Powerfußball schon perfekt umsetzte und somit auch internationale Fußballmächte damit zu Sturz brachte. Von diesem Spielstil, der LASK DNA, blieb seit Beginn der Saison 20/21 nicht viel übrig. Momentan sieht man Männer, die es nicht mehr schaffen, andere Mannschaften unter Druck zu setzen. Die es nicht mehr schaffen, Torchancen zu kreieren und daraus Tore zu erzielen.“

King-Lask: „Wir müssen schauen das wir die heurige Saison mit Platz 3-4 über die Bühne bekommen und dann im Herbst mit einem vollen Kader wieder angreifen können.“

LASK1965: „Nach dieser lustlosen Vorstellung und der anschließenden Aussage von Trauner, müsste es eigentlich so richtig rascheln in der Kabine und am Mittwoch dürfte keiner am Platz stehen dessen Einstellung nicht gepasst hat. Wir hatten heute ein Spiel in dem wir uns mehr oder weniger fix für eine Gruppenphase qualifizieren hätten können. Und unser Captain stellt sich hin und meint, dass da heute einfach die Einstellung nicht gepasst hat. Das ist sehr wohl dann auch Trainersache. Weg mit den Samthandschuhen, es wird Zeit die Peitsche auszupacken.“

Chrisu6: „Für mich muss der Thalhammer hier endlich massiv eingreifen. Kann ja nicht sein, dass der Trauner sich hinstellt und meint „es hat halt einfach nicht so recht die Einstellung gepasst“. Spätestens in der Kabine muss hier ein klärendes Gewitter durchgeführt werden. Scheinbar haben sich doch nicht alle so lieb wie früher.. die „wir sind eine geile Truppe“ von damals.. wo ist die hin? Das zeigt ja alleine schon, wennst nie einen Rückstand aufholen kannst – da fehlt’s an Moral und natürlich auch Selbstvertrauen. Also alles, was wir zumindest im Herbst noch hatten.“

casual1908: „Die Resultate verwundern keineswegs, da die Leistungen bereits seit Monaten nicht auf dem gewünschten Level sind. Früher gab es Ausrutscher nach unten, im Moment nur vereinzelt Ausrutscher nach oben. Hoffentlich gelingt uns dieser am 1.Mai [Cup-Finale gegen Salzburg, Anm.], denn ich habe Bedenken, dass es am Ende zu Platz 4 reicht.“

