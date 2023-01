LASK gewinnt Testspiel gegen Sanfrecce Hiroshima

Der LASK fährt im Testspiel gegen Sanfrecce Hiroshima einen 2:1-Sieg ein. Efthymios Koulouris bringt die Linzer auf die Siegerstraße, Marin Ljubicic erhöht per Elfmeter...

Der LASK fährt im Testspiel gegen Sanfrecce Hiroshima einen 2:1-Sieg ein. Efthymios Koulouris bringt die Linzer auf die Siegerstraße, Marin Ljubicic erhöht per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:0, ehe die Japaner kurz vor Schluss verkürzen. Neuzugang Moses Usor feiert in der Schlussphase sein LASK-Debüt.

Im ersten Testspiel des Trainingslagers in Belek traf der LASK am hoteleigenen Trainingskomplex auf den Vorjahres-Dritten der japanischen ersten Liga, Sanfrecce Hiroshima. Den ersten Abschluss markierte Robert Zulj in der sechsten Minute, seinen Schuss aus spitzem Winkel parierte Torhüter Keisuke Osako. Nach zwölf Minuten drückte Efthymios Koulouris den Ball nach Zuspiel von Keito Nakamura über die Linie, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits.

Auf der Gegenseite verfehlte Tsukasa Murishima mit einem Volley-Schuss vom Elfmeterpunkt das Tor knapp (13.). Der LASK wurde zwanzig Minuten später wieder zwingender: Peter Michorl setzte einen Freistoß an die Latte (35.), Robert Zulj scheiterte am gut parierenden Osako (37.) und Efthymios Koulouris köpfte neben die Stange (37.). Die erste echte Prüfung stellte sich LASK-Keeper Alexander Schlager in der 41. Minute, als Shuto Nakano im Strafraum auftauchte und ihn zu einer Rettungstat zwang. Auf der Gegenseite war es Efthymios Koulouris, der die Linzer Athletiker in Führung brachte: Thomas Goiginger setzte sich am rechten Flügel energisch durch und spielte einen Stanglpass zum griechischen Mittelstürmer, der nur noch abstauben musste (47.).

Zwei Elfer-Treffer im zweiten Durchgang

Nach 60 Minuten (gespielt wurden 120) wurde bei den Schwarz-Weißen durchgewechselt und eine Mischung aus erprobten Kräften und mitgereisten Spielern der Amateure betrat das Feld. Der schon etwas früher eingewechselte Tobias Lawal konnte sich in der 64. Minute mit einer Flugparade auszeichnen, als er einen Fernschuss von Gakuto Notsuda über die Latte lenkte. Es dauerte eine Viertelstunde, ehe der LASK wieder gefährlich wurde: Marco Kadlec schickte Marin Ljubicic auf Reisen und der Toptorjäger der Schwarz-Weißen wurde im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Gefoulte eiskalt selbst zum 2:0 (82.).

In der letzten halben Stunde feierte Offensiv-Neuzugang Moses Usor sein LASK-Debüt, er kam am rechten Flügel zum Einsatz. Adil Taoui fand in den Schlussminuten eine aussichtsreiche Chance vor, sein Schlenzer landete aber in den Händen von Hiroshima-Schlussmann Goro Kawanami (95.).

In der 105. Minute nahm der Schiedsrichter ein Vergehen von Moritz Würdinger im Sechzehner wahr und sprach den Gästen einen schmeichelhaften Strafstoß zu, den Ryo Tanada verwandelte. Der späte Anschlusstreffer änderte aber letztlich nichts am 2:1-Testspiel-Sieg der Schwarz-Weißen. Das nächste Spiel steht am Dienstag an, der LASK trifft um 13 Uhr MEZ auf PFK ZSKA Sofia.

So spielte der LASK:

Erste Halbzeit: Schlager (51. Lawal) – Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Renner – Horvath, Michorl – Goiginger, Zulj, Nakamura – Koulouris

Zweite Halbzeit: Lawal (106. Jungwirth) – Würdinger, Kecskes, Oberleitner (90. Wimhofer), Potzmann – Kadlec, Celic – Flecker (90. Usor), Taoui, Balic – Ljubicic

Tore: Koulouris (47.), Ljubicic (82.); /Tanada (105.)

Gelb: Würdinger (105.)

Cheftrainer Didi Kühbauer zum Spiel:

„Ich bin mit beiden Halbzeiten heute recht zufrieden. Hiroshima hat sich als starker Gegner erwiesen, viel investiert und es uns nicht leicht gemacht – genau so soll’s sein in Testspielen. Für unseren ersten Test hier in Belek war das heute schon sehr ordentlich. Ganz generell freut es mich zu sehen, wie gut die Burschen bislang mitziehen.“