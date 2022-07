Rapid verkauft Benjamin Kanuric in die 2. deutsche Bundesliga

Benjamin Kanuric wechselt mit sofortiger Wirkung zu Arminia Bielefeld. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Der 19-jährige Mittelfeldspieler etablierte...

[ Pressemeldung SK Rapid ]

Benjamin Kanuric wechselt mit sofortiger Wirkung zu Arminia Bielefeld. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Der 19-jährige Mittelfeldspieler etablierte sich in der letzten Saison zum Stammspieler bei Rapid II und kam im Sommer 2021 auch zu zwei Kurzeinsätzen bei der Profimannschaft in der ADMIRAL Bundesliga.

Der gebürtige Oberösterreicher kam 2019 im zarten Alter von 16 Jahren nach einem einjährigen Auslandsabenteuer in Deutschland beim SV Deutz in die Akademie des österreichischen Rekordmeisters. Zuvor spielte der großgewachsene Mittelfeldspieler unter anderem in der Nachwuchsabteilung von Salzburg und der Fußball Akademie Linz. Insgesamt stand Benjamin Kanuric zwei Mal in der Bundesliga und 48-mal in der 2. Liga am Platz. Sein Debüt in der Profimannschaft des SK Rapid gab der 24-fache ÖFB Nachwuchsteamspieler im Sommer 2021 beim 1:1 in Pasching gegen den LASK. In der abgelaufen Zweitligasaison erzielte Benjamin Kanuric fünf Tore und lieferte sieben Assists für Rapid II. Außerdem gelang dem 19-Jährigen mit dem ÖFB-Nachwuchsnationalteam Platz sechs bei der UEFA U19-Europameisterschaft in der Slowakei.