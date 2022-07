RB Salzburg verlängert vorzeitig mit Nicolas Seiwald

Der 21-jährige Youngster aus Kuchl mit neuem Vertrag bis 2026 Der Vertrag von Nicolas Seiwald beim FC Red Bull Salzburg endet nicht schon im...

Der 21-jährige Youngster aus Kuchl mit neuem Vertrag bis 2026

Der Vertrag von Nicolas Seiwald beim FC Red Bull Salzburg endet nicht schon im Sommer 2024, sondern erst zwei Jahre später – nämlich am 30. Juni 2026. Auf diese vorzeitige Vertragsverlängerung haben sich der Klub und einer der herausragenden Spieler der vergangenen Saison in guten und harmonischen Gesprächen verständigt.

Von der Salzburger U9 in die UEFA Champions League und A-Nationalmannschaft

Der erst 21-jährige Salzburger war in der vergangenen Saison nicht nur einer der Spieler mit den meisten Einsatzminuten in der ADMIRAL Bundesliga. Er hat in dem Jahr auch in der UEFA Champions League bzw. beim österreichischen A-Team, dem der Kuchler mittlerweile fix angehört, mit starken und souveränen Leistungen für großes Interesse gesorgt und konnte voll überzeugen.

Seine Salzburg-Karriere startete der „kleine Nici Seiwald“ bereits in der U9. Danach ging es für den verlässlichen Mittelfeldmann durch alle Nachwuchsstufen inklusive der Red Bull Akademie. Über den Kooperationsklub FC Liefering kam er dann zum FC Red Bull Salzburg, wo er mittlerweile bereits 65 Spiele auf seinem noch jungen Buckel hat.

Statements

Sportdirektor Christoph Freund: „Die Entwicklung von Nici in den letzten Jahren ist echt ein Wahnsinn. Vor allem in der letzten Saison hat er unglaubliche Leistungen geboten, hat sogar in der Champions League bzw. in der Nationalmannschaft auf höchstem Level extrem konstant performt. Nici ist ein Salzburger bzw. Kuchler Junge und hat seit der U9 alle Nachwuchsmannschaften bei uns im Verein durchlaufen. Er ist trotz seines jungen Alters schon einer unserer Führungsspieler und auch außerhalb des Platzes ein richtig guter Typ mit einer topprofessionellen Einstellung. Uns als gesamten Verein macht diese Entwicklung eines Spielers aus der Region richtig stolz, und wir freuen uns sehr über die vorzeitige Vertragsverlängerung.“

Nicolas Seiwald: „Ich bin sehr glücklich, dass mein Weg beim FC Red Bull Salzburg weitergeht. Ich habe fast meine ganze fußballerische Laufbahn hier verbracht, konnte schon so viel lernen und möchte dies noch weiter tun. Deshalb ist auch eines meiner persönlichen Ziele im kommenden Spieljahr, die Leistungen von zuletzt zu bestätigen. Da werde ich all meine Kraft und Konzentration hineinlegen.“