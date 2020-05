Die Twitter-Aktivitäten in der Serie A

Italien ist mit 32 Prozent der Internetnutzer, die nach eigenen Angaben die Plattform Twitter nutzen, relativ gesehen an dritter Stelle vor Frankreich und Deutschland...

Italien ist mit 32 Prozent der Internetnutzer, die nach eigenen Angaben die Plattform Twitter nutzen, relativ gesehen an dritter Stelle vor Frankreich und Deutschland sowie absolut mit 2,35 Mio. monatlich aktiven Nutzern im Januar 2019 (Anzahl der Menschen, die laut Twitter mit Werbeanzeigen erreicht werden) Schlusslicht im Vergleich zu den anderen vier großen europäischen Ländern (Frankreich, Deutschland, Spanien, UK).

In der Serie A stellt Milan die Ausnahme dar, weil nur ein Account bespielt wird und dieser doppelsprachig ist, also Italienisch und Englisch. Die anderen großen Klubs haben separate Accounts für Fremdsprachen, wobei der Hauptaccount jeweils der italienischsprachige ist und immer die meisten Follower hat.

Das Ranking überrascht nicht. Einzig hätte eventuell Lazio vor der Fiorentina erwartet werden können. Lecce ist mit dem Account erst seit Januar 2019 aktiv und hat daher erst relativ wenig Tweets abgesetzt. Die anderen drei Spalten (Hashtags, Mentions, URLs) sollen erst später bei den relativen Werten interpretiert werden und die absoluten Werten dienen hier nur der Übersicht.



Udinese ist überraschend aktiv. Generell finden sich die kleineren Klubs erst im hinteren Bereich und die größeren im vorderen. Von Napoli und Inter wären einige Tweets mehr vorstellbar gewesen.



Mit SPAL, Sassuolo und Lecce finden sich auf den Plätzen 2-4 drei kleine Klubs (wie viel Prozent der Tweets enthalten mindestens ein Bild bzw. ein Video). Auch bis ans Ende zeichnet sich eine gemischte Reihenfolge. Generell ist keine Tendenz auszumachen, dass größere oder kleinere Klubs häufiger Bilder in ihren Tweets verwenden. Bei den Videos wiederum sind mit Ausnahme Milan tendenziell eher die größeren Klubs in der vorderen Hälfte, was dafürspricht, dass es mehr Aufwand und mehr Personal braucht für Videos, welches die größeren Klubs eher besitzen.



Die Roma, Juventus und die Fiorentina setzen sich eindeutig vom Rest ab in Sachen Retweets. Bei diesen wird demnach häufiger beobachtet, was andere Accounts machen und dies weiterverbreitet. Hier könnten ebenfalls mehr vorhandene Ressourcen eine Rolle spielen. Milan (1%) macht dies dagegen fast gar nicht. Quotes erzielen bei allen Klubs niedrige Werte.



Lecce sticht mit 80% URLs in allen Tweets heraus. Dies spricht für ein kaum innovatives Tweetverhalten, weil wahrscheinlich immer nur auf die eigene Website verlinkt wird, um dieser Traffic zuzuführen. Danach kommt erst Sassuolo mit 40%. Mit Ausnahme von Juve und Inter sind im oberen Bereich eher kleinere Klubs, was dafürspricht, dass diese es nötig haben, oft auf ihre Website zu verlinken, da sie nicht von alleine so viele Aufrufe bekommen. Bei den Mentions dagegen führen die Großen das Feld bzw. die erste Hälfte an. Es ist eindeutig erkennbar, dass diese andere Accounts deutlich häufiger erwähnen als die Kleinen. Bei den Hashtags ist es umgekehrt (mit Ausnahme Lecce & Cagliari). Hier haben kleinere Klubs es nötig, durch möglichst häufiges Verwenden von Hashtags auf ihre Tweets aufmerksam zu machen und dies geschieht auch, wie ersichtlich ist. Größere Klubs können sich zurücklehnen, weil ihre Tweets auch so gesehen werden, da sie mehr Follower haben.

Top 10 Tweets und Top Tweet jedes Klubs

Abschließend werden zunächst die Top 10 der Tweets insgesamt abgebildet, bevor anschließend der Top Tweet jedes Klubs betrachtet wird und diese in der Folge kategorisiert werden.

Die Fiorentina und Roma schaffen es jeweils mit einem Tweet in die sonst von Milan, Inter und Juventus dominierte Top 10. Bei Fiorentina ist es aufgrund des türkischen Einbezugs von Fatih Terim, sodass viele türkische User der Tweet gefallen haben dürfte. Gleiches gilt für Trainingsbilder von Cengiz Ünder bei der Roma. Der türkische Einfluss wird auch bei den Tweets zur Verpflichtung und zum Geburtstag von Merih Demiral von Juve deutlich. Des Weiteren sind bei Milan die Tweets zum Tod von Kobe Bryant und zur Verpflichtung von Ibrahimovic äußert häufig erfolgreich gewesen. Bei Juve wurde zudem das 700. Tor von CR7 mit einem Video gefeiert und bei Milan ein Video mit Skills von Ibrahimovic. Ferner kritisierte Milan die Haltung der Serie A zum Thema Rassismus. Ein Video zur Lukaku-Verpflichtung von Inter, in welchem er einen Slogan sagt, war ebenfalls erfolgreich. Darüber hinaus sind die Trainerverpflichtung Conte zu Inter und Sarri zu Juventus mit vielen Retweets versehen worden.

Wie bereits oben erwähnt, hat Milan aufgrund des Englischsprachigen hier einen Vorteil gehabt.





Folgende Kategorien ergeben sich:

Glückwünsche: Juve gratuliert Merih Demiral zum Geburtstag mit einem Video, Lazio gratuliert Lucas Leiva zum Spieler der Saison, Genoa gratuliert Boca zum Gewinn der argentinischen Meisterschaft

Lobpreisung eines (Ex-)Spielers/Trainers: Fiorentina an Fatih Terim, Roma postet Trainingsbilder mit türkischer Flagge von Cengiz Ünder, Bologna postet ein Bild von Siniša Mihajlović nach dessen Leukämie-Erkrankung, Sampdoria ebenfalls zu Ex-Trainer Mihajlović zum Spiel gegen Bologna, Brescia freut sich über ein Tor von Balotelli gegen Verona, Torino erinnert an den vor 30 Jahren verstorbenen Spieler Scirea, Hellas über Liam Henderson zum Aufstieg in die Serie A, Udinese erinnert an Galinho

Sportlicher Erfolg: Atalanta qualifiziert sich für die CL, SPAL freut sich über den 2:1-Sieg gegen Atalanta

Trauer: Milan zum Tod von Kobe Bryant

Lustige Dinge: Andreas Cornelius spricht in einem Video darüber, dass er dem Zuschauer, welchem er beim Einschießen das Bier aus der Hand geschossen hat, es ihm ersetzen wird

Spieler-/Trainerverpflichtungen/-abgänge: Lukaku zu Inter, Hirving Lozano zu Napoli, Nainggolan zu Cagliari

Anderes: Lecce äußert sich zum Rassismus gegen Balotelli

Einige Tweets sind dabei auf Englisch oder mit englischen Hashtags, sodass auch mehr User darauf aufmerksam geworden sein können (Hellas, Bologna, Lazio, Napoli, Atalanta, Inter). Dazu dürfte Genoa viele Boca-Fans angezogen haben (#BocaEstáFeliz).