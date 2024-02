LASK-Trainer Sageder: „Brauchen gute Lösungen im Ballbesitz“

Eine Woche nach dem Cup-Viertelfinale gegen Salzburg erfolgt für den LASK der Startschuss zur Frühjahrssaison in der ADMIRAL Bundesliga. Zum Auftakt gastiert am Sonntag...

Eine Woche nach dem Cup-Viertelfinale gegen Salzburg erfolgt für den LASK der Startschuss zur Frühjahrssaison in der ADMIRAL Bundesliga. Zum Auftakt gastiert am Sonntag (17.00 Uhr, live Sky Sport Austria) in der 18. Runde der SK Austria Klagenfurt in der Raiffeisen Arena.

Vor knapp zwei Monaten beendete der LASK die Herbstmeisterschaft mit einem 3:1-Auswärtserfolg bei Austria Lustenau. Nun wollen die Athletiker im ersten Liga-Auftritt im neuen Jahr erneut drei Punkte einfahren und zum vierten Mal in Folge ungeschlagen bleiben. Mit 32 Zählern – und damit zwei mehr als zum selben Zeitpunkt der vergangenen Saison – haben sich die Linzer eine gute Ausgangsposition für die verbleibenden fünf Runden des Grunddurchganges geschaffen.

Mit den Klagenfurtern gastieren die Remis-Könige der Liga in der Raiffeisen Arena. Acht Mal teilten die Kärntner bislang mit ihrem Gegner die Punkte, während es – ebenso wie für den LASK – erst drei Niederlagen setzte. Für die Schwarz-Weißen spricht einmal mehr die starke Heimbilanz: In der laufenden Bundesliga-Saison sind die Oberösterreicher vor eigenem Publikum nach wie vor ungeschlagen, in acht Partien sprangen sechs Siege und zwei Unentschieden heraus, wobei Torhüter Tobias Lawal sechs Mal ohne Gegentreffer blieb.

Gegen Klagenfurt noch ungeschlagen

Ebenfalls höchst vielversprechend liest sich die Bilanz gegen den aktuellen Fünftplatzierten der Bundesliga. In den 18 Duellen seit der Neugründung der Klagenfurter holte der LASK 14 volle Erfolge und vier Remis. Vor eigenem Publikum verließen die Athletiker den Platz sogar in acht von neun Aufeinandertreffen als Sieger, zuletzt am 30. April 2023 beim 4:0 in der Raiffeisen Arena. Im Hinspiel setzten sich die Linzer in der Kärntner Landeshauptstadt durch Treffer von Marin Ljubicic, Florian Flecker und Elias Havel mit 3:1 durch.

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel:

„Austria Klagenfurt spielt eine starke Saison und hat sich mehrfach als unangenehmer Gegner erwiesen, der unter anderem über ein gutes Kollektiv und eine stabile Defensive verfügt. Ein Schlüssel wird sein, sehr variabel zu agieren und gute Lösungen im eigenen Ballbesitz parat zu haben. Es ist unser klares Ziel, einen erfolgreichen Start hinzulegen und die drei Punkte in der Raiffeisen Arena zu behalten.“

Pressemeldung, LASK