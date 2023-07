WSG-Abwehrchef vor Wechsel in die Niederlande

Die WSG Tirol könnte zum Start der neuen Bundesliga-Saison ihren Abwehrchef verlieren. Raffael Behounek soll laut der Tiroler Tageszeitung vor einem Wechsel in die...

Der zweikampfstarke Innenverteidiger absolvierte in der vergangenen Saison 31 Liga-Spiele für die Tiroler und musste nur in der 20. Runde aufgrund einer Gelbsperre pausieren. Der Abwehrspieler fällt durch seine starke Mentalität und seinen Kampfgeist auf und ist einer der absoluten Leistungsträger beim Bundesligisten.

Sollte Trainer Silberberger seinen Abwehrchef verlieren, dann kann man davon ausgehen, dass der Klub noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv wird, zumal eine durchaus ordentliche Ablösesumme für Behounek herausspringen sollte. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft noch ein Jahr, weshalb der Wechsel auch durchaus realistisch ist, da die WSG den Leistungsträger kommenden Sommer sicherlich nicht ablösefrei gehen wird lassen wollen.

Willem II spielt aktuell in der zweithöchsten Spielklasse und will in der kommenden Saison in die Eredivisie aufsteigen. Vergangene Spielzeit landete man auf Platz 4 und verlor die anschließenden Playoff-Spiele gegen VVV-Venlo knapp mit einem Gesamtscore von 4:5.

Auch wenn der Klub nur in der Keuken Kampioen Divisie steht, wäre dies keine unpassende erste Auslandsstation für Behounek, denn er hätte durchaus gute Chancen auf einen Stammplatz im Abwehrzentrum, da mit Wessel Dammers ein Stamm-Innenverteidiger zum Randers FC wechselte.