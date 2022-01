LASK-Wunschspieler wechselt in die USA, Martschinko nach Lettland

Die Wintertransferzeit 2021/22 hat begonnen und bereits jetzt wurden einige Winterübertritte fixiert. Wir fassen die aktuellsten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne kompakt zusammen!...

Die Wintertransferzeit 2021/22 hat begonnen und bereits jetzt wurden einige Winterübertritte fixiert. Wir fassen die aktuellsten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne kompakt zusammen!

Christoph Martschinko

LV, 27, AUT | FK Austria Wien – > FC Riga

Nachdem er zuletzt zwei Jahre lang bei der Austria keine Rolle mehr spielte, wechselt der Linksverteidiger Christoph Martschinko nach Lettland, wo er auf seinen ehemaligen Coach Thorsten Fink trifft. Erst vor wenigen Tagen war Fink als neuer Trainer des FC Riga vorgestellt worden. Auf Martschinko könnte auch noch Thanos Petsos nach Riga folgen – der Deutsch-Grieche ist ebenfalls beim lettischen Titelanwärter im Gespräch. Martschinko wechselte 2015, damals als Hoffenheim-Leihspieler, nach Wien-Favoriten, war anfangs Stammspieler, schied aber aufgrund von unzureichenden Leistungen nach und nach aus der Stammelf der Veilchen aus.

Albin Gashi

OM, 25, AUT | FK Kukesi – > SV Horn

Bereits im Frühling 2019 spielte der mittlerweile 25-jährige Albin Gashi leihweise in Horn. Das ehemalige Rapid-Nachwuchstalent zählte dort ein halbes Jahr zum Stamm, ehe er zuerst zum FAC und dann nach Albanien zum FK Kukesi weiterzog. Für Kukesi spielte Gashi nun 1 ½ Jahre lang, wobei sich der Erfolg in Grenzen hielt, ein Torerfolg für den Kreativspieler ausblieb. Nun kehrt der albanisch-stämmige Hollabrunner, der als Linksaußen und im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, für 1 ½ Jahre nach Horn zurück.

Vagner Love

ST, 37, BRA | Kairat Almaty – > FC Midtjylland

Er war einst der Starstürmer von ZSKA Moskau, scorte auch in der Türkei für Alanyaspor nach Belieben und stand auch bei Monaco und Besiktas unter Vertrag. Zuletzt kickte Vagner Love für die Corinthians in Sao Paulo und schließlich in Kasachstan für Kairat Almaty – nun kehrt der Angreifer 37-jährig nach Europa zurück und schließt sich für ein halbes Jahr dem dänischen Topklub Midtjylland an. Der immer noch flinke, 172cm große Stürmer, der 25 Länderspiele für Brasilien bestritt, kommt ablösefrei.

Milos Degenek

IV, 27, AUS | Roter Stern Belgrad – > Columbus Crew

Der australische Innenverteidiger Milos Degenek war zuletzt als Neuzugang beim LASK im Gespräch, wechselt stattdessen aber in die USA. Der in Kroatien geborene, serbisch-australische Doppelstaatsbürger unterschreibt für zwei Jahre bei Columbus Crew, nachdem er zuvor 2 ½ Jahre lang Stammspieler bei Roter Stern Belgrad war. Columbus hält zudem eine Option, mit dem der Vertrag des 27-Jährigen um zwei weitere Jahre verlängert werden kann. Der 33-fache Teamspieler Australiens galt zuletzt als Wunschspieler von LASK-Coach Andreas Wieland. Nachdem die Linzer allerdings mit dem Tschechen Filip Twardzik und dem Ivorer Oumar Sako zwei andere Innenverteidiger holten, war bereits absehbar, dass es mit dem Linz-Transfer von Degenek wohl nichts werden dürfte.