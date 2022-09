Manfred Schmid: „Nehmen viel positive Energie nach Hartberg mit“

Drei Tage nach dem ersten Gruppenspiel in der UEFA Europa Conference League gastiert die Austria in der Bundesliga in Hartberg (Sonntag, 14:30 Uhr). Freitag-Vormittag...



Freitag-Vormittag stand für jene Veilchen, die beim 0:0 gegen Hapoel Be’er Scheva von Beginn an spielten, Regeneration in der Kraftkammer der Generali-Arena auf dem Programm. Alle anderen Austrianer absolvierten draußen am Platz ein Spielersatztraining. Etwas mehr als zwölf Stunden nach Abpfiff des ersten Gruppenspiels liegt der volle Fokus bereits auf dem wichtigen Bundesliga-Spiel in Hartberg:

„Im Vordergrund steht jetzt die Regeneration. Entscheidend ist, dass wir am Sonntag in Hartberg physisch und mental am Punkt sind“, betont Trainer Manfred Schmid.

Die Hartberger holten in den letzten beiden Spielen gegen Ried (2:0) und Sturm Graz (0:0) vier Punkte, das Team von Trainer Klaus Schmidt liegt einen Zähler vor der Austria auf Platz acht:

„Hartberg hat zuletzt mit einer starken Leistung gegen Sturm Graz in Unterzahl einen Punkt geholt. Sie stehen defensiv sehr gut und haben ein gefährliches Umschaltspiel mit viel Tempo, darauf müssen wir aufpassen. Klar ist aber: Wir wollen unseren Fußball spielen“, erklärt Manfred Schmid.

Die Leistung auf europäischer Bühne im ersten Gruppenspiel gegen Hapoel Be’er Scheva gibt Rückenwind für die Meisterschaft: „Es hat leider knapp nicht zu einem Sieg gereicht. Wir nehmen aber sehr viel positive Energie mit nach Hartberg, weil wir gesehen haben, dass wir auch gegen einen international routinierten Gegner gut mithalten können“, sagt der Austria-Trainer.

Für die Veilchen geht es am Samstag mit einer weiteren Trainingseinheit in Wien-Favoriten weiter, ehe die Violetten am Nachmittag in Richtung Steiermark aufbrechen. Personell gibt es keine News: „Wir werden gut regenerieren und dann entscheiden, wer am Sonntag spielt“, schildert Manfred Schmid.