Markus Schopp vor Spiel gegen Austria Wien: „Wollen drei Punkte mitnehmen“

61 Tage Pause sind genug! Heute geht es für unsere Mannschaft zurück aus dem Trainingslager im slowenischen Moravske Toplice, wo sich unsere Blau-Weißen intensiv auf das Frühjahr und das morgige Auftaktspiel vorbereitet haben.

Der TSV Egger Glas Hartberg trifft am morgigen Samstag (10.02.) auswärts auf FK Austria Wien. Spielbeginn in der Generali Arena Wien-Favoriten ist um 17:00 Uhr. Schiedsrichter der Begegnung ist der Niederösterreicher Alan Kijas.

Die Ausgangslage für die Schopp-Truppe fünf Runden vor Schluss des Grunddurchgangs ist sehr gut. Platz 4 mit 29 Zählern. Doch ausruhen kann man sich nicht, morgen soll ein nächster Schritt in Richtung Meistergruppe gelingen.

Stimmen aus der Kabine:

Cheftrainer Markus Schopp:

Stürmer Maximilian Entrup:

„Die Vorbereitung war lange genug, wir freuen uns alle, dass es endlich wieder los geht. Wir sind voller Tatendrang und gehen natürlich in das Spiel, dass wir drei Punkte einfahren. In den nächsten Runden wollen wir unser Ziel, den Einzug in die Top-6, schnellstmöglich erreichen. Dafür haben wir in der Vorbereitung sehr hart gearbeitet und wollen am Wochenende die ersten drei möglichen Punkte einfahren.“