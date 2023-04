Matthias Jaissle: „Brauchen gegen die Austria eine Top-Leistung“

Im ersten Heimspiel der Meistergruppe in der ADMIRAL Bundesliga empfängt der FC Red Bull Salzburg am Sonntag, den 09. April 2023 ab 14:30 Uhr...

Im ersten Heimspiel der Meistergruppe in der ADMIRAL Bundesliga empfängt der FC Red Bull Salzburg am Sonntag, den 09. April 2023 ab 14:30 Uhr den FK Austria Wien. Dieses Spiel in der Red Bull Arena wird von Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca geleitet.

Der FC Red Bull Salzburg gewann die letzten acht Bundesliga-Spiele gegen den FK Austria Wien und ist seit 37 Heimmatches in der Meisterschaft ungeschlagen. Eine derartige Heimserie gelang zuvor nur Salzburg selbst (53 Matches von 2016 bis 2019) und dem FC Wacker Innsbruck (39 Begegnungen von 1982 bis 1984).

Die Roten Bullen sind in Heimspielen der Meistergruppe bisher ungeschlagen (17 Siege, 3 Remis).

Ulmer, Köhn, Sesko & Co. siegten in 18 der ersten 23 Liga-Spiele – zum vierten Mal in der Klubhistorie. Nur Austria Wien gewann in der Bundesliga-Geschichte zum Vergleichszeitpunkt öfter (20 Siege in der Saison 1985/86).

Der FC Red Bull Salzburg hatte die meisten hohen Ballgewinne (220) in dieser ADMIRAL Bundesliga-Saison. Die Wiener Austria gab die meisten Schüsse nach hohen Ballgewinnen ab (30) und erzielte auch die meisten Treffer nach Eroberung des Balles innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor (8).

Der FK Austria Wien traf in dieser Saison sechs Mal per Weitschuss – so häufig wie kein anderes Team. Salzburg ist als einziges Team in dieser BL-Spielzeit noch ohne Gegentor von außerhalb des Strafraum.

Personelles

Fernando (Rücken), Daouda Guindo (Knie), Justin Omoregie (Rücken), Luka Sucic (Knie) und Samson Tijani (Schulter) fallen aus. Ebenfalls nicht einsatzbereit sind Maurits Kjaergaard (Fußverletzung) und Jerome Onguene (Knieprobleme). Ob Lucas Gourna-Douath (Oberschenkelprobleme) und Noah Okafor (Fußprellung) dabei sein können, ist noch offen.

Statements

Matthias Jaissle über …

… den Gegner aus Wien:

„Die Austria macht das in letzter Zeit sehr gut. Sie stehen unter Trainer Michael Wimmer für einen klaren Fußball, was man sehr erkennen kann. Sie sind gegen den Ball sehr mutig unterwegs, mit dem Ball versuchen sie, spielerische Lösungen zu finden. Von dem her bedarf es von unserer Seite einer Top-Leistung, um die drei Punkte zu holen. In der Meistergruppe stehen die Top-Mannschaften der Liga, da wird jedes Spiel eine enge Kiste, jeder Gegner wird uns alles abverlangen. Das wird auch am Sonntag so sein.“

Amar Dedic über …

… den Heimauftakt in der Meistergruppe:

„Austria Wien ist ein sehr unangenehmer Gegner, mit guten Spielern in der Mannschaft. Sie haben zuletzt starke Leistungen geboten, und es wird ein schwieriges Spiel. Sie wissen genau, was sie hier in Salzburg erwartet und dass wir eine sehr gute Mannschaft sind. Wir müssen von Anfang an voll da sein, um einen Sieg zu holen.“

… die starke Statistik bei Heimspielen:

„Wenn man seit 37 Heimspielen in Folge nicht mehr verloren hat, dann sagt das schon etwas aus. Das Wichtigste dafür ist der Zusammenhalt in der Mannschaft, das kann nur über eine geschlossene Teamleistung kombiniert mit bedingungslosem Einsatz gehen.“