Philipp Semlic wird neuer Cheftrainer der WSG Tirol

Der 41-jährige Steirer übernimmt den Cheftrainerposten des Tiroler Bundesligisten und wird Nachfolger von Langzeittrainer Thomas Silberberger.

Die Wattener Sportgemeinschaft Tirol freut sich bekanntzugeben, mit Philipp Semlic einen neuen Verantwortlichen für die Profiabteilung der Grün-Weißen gefunden zu haben. Der in Vorau in der Steiermark geborene UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber startete seine Trainerkarriere im Herrenbereich beim TSV Hartberg und agierte in der Saison 2012/13 als Co-Trainer unter Mentor Paul Gludovatz. Zur Saison 2016/17 übernahm der Steirer gemeinsam mit Uwe Hölzl die Cheftrainer-Position des damaligen Regionallisten und schaffte postwendend den Aufstieg in die zweite Liga, ehe er bei der Akademie Steiermark – Sturm Graz anheuerte. Im Jänner 2020 wurde der 41-Jährige schließlich als Cheftrainer des Zweitligisten SV Lafnitz vorgestellt. In dreieinhalb Saisonen absolvierte Semlic insgesamt 110 Partien für die Oststeirer und führte den Klub aus der 1487-Einwohner-Gemeinde in der Saison 2020/21 als jüngster Trainer der Liga zum historischen Herbstmeistertitel. Im darauffolgenden Jahr beendeten Semlic & Co. die Saison auf Platz vier der zweiten Liga und erreichten damit die bisher beste Platzierung des SV Lafnitz in der Vereinsgeschichte. Nach dem Abschied vom SV Lafnitz nach Ende der Saison 2022/23 und einer sechsmonatigen Pause heuerte der 41-Jährige im Jänner 2024 beim SKN St. Pölten an. Für den ehemaligen Bundesligisten kam der Steirer allerdings nur auf elf Einsätze, denn nach dem unerwarteten Abgang der sportlichen Führung rund um Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff und Sportdirektor Tino Wawra sowie dem Ausstieg des VfL Wolfsburg als Kooperationspartner zog der Vorauer ebenfalls die Reißleine beim von Unruhen gebeutelten Klub und verließ den SKN auf eigenen Wunsch im Mai 2024.

Nach einer rund dreiwöchigen Sommerpause wird der Steirer Mitte Juni gemeinsam mit dem bestehenden Trainerteam den Trainingsauftakt des Tiroler Bundesligisten leiten.

Stefan Köck (Manager Sport) über die Bestellung von Philipp Semlic zum neuen Cheftrainer: „Vorweg möchte ich nochmals meinen Dank und meine Anerkennung für Silbi zum Ausdruck bringen. Des Weiteren möchte ich mitteilen, dass ich überwältigt- und dankbar bin, wie viele Trainer sich für die Aufgabe bei unserer WSG Tirol interessiert haben. Es waren sehr gute bis hervorragende Kandidaten dabei, wir sind aber anhand unseres Anforderungsprofils vorgegangen, haben uns auch die nötige Zeit gegeben und mit den von uns favorisierten Trainerkandidaten gesprochen. In diesem Kreis war auch Philipp Semlic, weil er seit Jahren als Cheftrainer ausgezeichnete Arbeit geleistet hat, sowohl fachlich, als auch menschlich top ist und er in persönlichen Gesprächen absolut überzeugt hat. Ich freue mich persönlich auf eine gute, vor allem erfolgreiche Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass die WSG Tirol mit Philipp Semlic einen hervorragenden Trainer verpflichtet hat.“

Philipp Semlic (Cheftrainer) über seine erste Station in der ADMIRAL Bundesliga: „Ich fühle mich bereits sehr wohl hier, wohl wissend, dass natürlich sehr viel Arbeit vor mir liegt. Es ist intensiv, weil ich zu Beginn natürlich viele Menschen kennenlerne, wobei ich sagen muss, dass alle handelnden Personen, dich ich bereits kennenlernen durfte, mich wirklich extrem wohlfühlen lassen. Die Art und Weise, wie sich die WSG Tirol präsentiert sowie die Gespräche mit Manager Sport Stefan Köck sowie Präsidentin Diana Langes verlaufen sind, passen sehr gut zu mir. Sehr bodenständig, sehr familiär aber sehr professionell und mit einer klaren Vision vor Augen.“