Wimmer vor Altach: „Gemeinsam mit Fans den Bock umstoßen“

In Runde 8 der ADMIRAL Bundesliga ist Austria Wien in Vorarlberg beim SCR Altach (Sonntag, 14:30 Uhr) gefordert. Nach der bitteren Niederlage in Hartberg wollen die Veilchen wieder zurück in die Erfolgsspur, Trainer Michael Wimmer sieht das Spiel als Chance und will „gemeinsam mit den Fans den Bock umstoßen“.

Die Enttäuschung nach dem Spiel in Hartberg war groß. Gleichermaßen bei Spielern, Betreuern und Fans. „Wir sind gut reingestartet, hätten gerne höher führen können. Dann kam ein Bruch und plötzlich sind wir mit dem 1:1 gut bedient. Eigentlich kommen wir dann wieder gut raus, bekommen aber wieder ein viel zu einfaches Gegentor und dann war natürlich auch eine Unsicherheit in der Mannschaft zu spüren“, blickt Michael Wimmer zurück.

Bock gemeinsam mit Fans umstoßen

Doch der Fokus wurde rasch auf Altach gelegt, für Wimmer eine Chance. „Natürlich haben wir diese Woche auch genutzt, um zu analysieren, um in die Köpfe der Spieler reinzukommen. Aber ich habe hier eine klare Meinung dazu: Wir können reden, reden, reden, am Ende helfen nur Erfolgserlebnisse. Jedes Spiel ist eine neue Chance, den sogenannten Bock umzustoßen.“

Mit Altach, aktuell mit acht Zählern auf dem siebten Tabellenplatz, wartet ein kompaktes und robustes Team auf die Veilchen. „Wir wollen aber bei uns bleiben, uns auf uns besinnen und nicht zu viel auf den Gegner achten. Wir wollen erfolgreich sein, uns dieses Erfolgserlebnis holen“, so Wimmer.

Gelingen soll das auch mit den Fans im Rücken, die der Chefcoach einmal mehr in höchsten Tönen lobt: „Wir hatten in Hartberg quasi wieder ein Heimspiel, die Choreo war geil. Gemeinsam mit den Fans, die so viele Strapazen auf sich nehmen, um uns überall zu unterstützen, wollen wir wieder vor der Kurve feiern. Das haben sie sich einfach wieder verdient.“

Personalsituation

Tin Plavotić (Sprunggelenksverletzung) fällt weiter aus, Marvin Potzmann kämpfte am Donnerstag mit muskulären Problemen und ist fraglich – dafür steht Johannes Handl wieder im Mannschaftstraining. Silva Kani wird bei Kooperationsverein Stripfing Spielpraxis sammeln: „Der Junge gibt Gas, arbeitet gut und hat sich seine Einsätze verdient, aufgrund des Österreicher-Topfes ist es bei uns momentan aber schwer.“

( Pressemeldung FK Austria Wien )