Rapid beobachtete serbischen Abwehrhünen in Israel

Laut dem israelischen Medium ashdodnet.com hat der SK Rapid Interesse an einem serbischen Innenverteidiger, der in Israel für den SC Ashdod spielt. Der 26-jährige...

Laut dem israelischen Medium ashdodnet.com hat der SK Rapid Interesse an einem serbischen Innenverteidiger, der in Israel für den SC Ashdod spielt. Der 26-jährige Nenad Cvetkovic will den Verein wechseln und sich nach 2 ½ Jahren beim kleinen israelischen Klub weiterentwickeln.

Cvetkovic, der Anfang Jänner seinen 27. Geburtstag feiern wird, gilt als einer der besten Innenverteidiger der israelischen Liga. Auch Maccabi Haifa und Maccabi Tel-Aviv sind an einer Verpflichtung des Serben interessiert. Sein Vertrag bei Ashdod läuft noch bis Sommer 2024, womit er Ablöse kosten wird.

In Serbien kickte Cvetkovic hauptsächlich für den FK Zemun, für den er in 85 Spielen sieben Treffer erzielte. Ashdod bezahlte im Sommer 2020 eine Ablösesumme von 180.000 Euro für den Abwehrspieler. Für Ashdod spielte er seitdem 78-mal und erzielte sechs Treffer.

Der 195cm große Cvetkovic gilt als exzellenter Zweikämpfer und Kopfballspieler, hat aber auch Stärken im Aufbauspiel und bringt zahlreiche akkurate Pässe ins letzte Drittel. Er bestritt zwei Spiele für Serbiens U21-Nationalmannschaft und 2018 ein Länderspiel für eine B-Nationalelf. Im Nachwuchs spielte Cvetkovic für Roter Stern Belgrad.

Bei der 0:1-Niederlage gegen Hapoel Beer’Sheva am vergangenen Samstag wurde ein Vertreter des SK Rapid gemeinsam mit dem israelischen Spielervermittler Adam Kiden auf der Tribüne gesichtet. Cvetkovic war an diesem Tag einer der Stärksten seines Teams, das in der Ligat ha’Al derzeit den sechsten Platz belegt.