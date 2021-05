Rapid bindet Mittelfeldtalent bis 2023

Denis Bosnjak wechselte im Sommer 2008 von der First Vienna zu Rapid. Über den Nachwuchs, die Akademie und Rapid...

[ Presseinfo SK Rapid ]

Denis Bosnjak wechselte im Sommer 2008 von der First Vienna zu Rapid. Über den Nachwuchs, die Akademie und Rapid II arbeitete sich der 24-Jährige hoch bis hin in den Profifußball. Bereits im Jänner 2018 wechselte der Mittelfeldallrounder auf Leihbasis für ein halbes Jahr in die zweithöchste österreichische Spielklasse zum SC Wiener Neustadt. Es folgte eine weitere Leihstation zum Floridsdorfer AC, ehe Denis Bosnjak im Sommer 2019 wieder zu Rapid II zurückkehrte. Mit insgesamt 39 Zweitliga-Einsätzen ist er der erfahrenste Spieler im Kader von Trainer Franz Maresch. In der Vergangenheit war das grün-weiße Eigengewächs aber immer wieder von Verletzungen geplagt. Im Oktober 2020 brach sich der Führungsspieler den Mittelfußknochen und verpasste so nahezu die gesamte Herbstsaison. In der Premierensaison unserer zweiten Mannschaft in der 2. Liga brachte es Denis Bosnjak insgesamt auf 15 Ligaeinsätze sowie zwei Torvorlagen.

Mit der Vertragsverlängerung von Denis Bosnjak bis Sommer 2023 konnte eine weitere wichtige Personalie an den Verein gebunden werden. Mit seiner Erfahrung und seinen .Führungsqualitäten soll er somit auch in der kommenden Saison dazu beitragen, dass sich Rapid II weiter in der 2. Liga etabliert

Geschäftsführer Sport Zoran Barisic: „„Denis Bosnjak ist bereits ein relativ routinierter Spieler, der auch in den kommenden Saisonen einen sehr wichtigen Teil unserer Mannschaft in der zweithöchsten heimischen Spielklasse einnehmen soll. Ich hoffe, dass er künftig von Verletzungen verschont bleibt, denn von seinen Anlagen hat Denis auch die Fähigkeiten für noch höhere Aufgaben.“

Denis Bosnjak zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich freue mich sehr nach mittlerweile 13 Jahren weiterhin ein Teil der Rapid-Familie sein zu dürfen. In der Vergangenheit hatte ich immer wieder mit verletzungsbedingten Rückschlägen zu kämpfen, umso mehr weiß ich das Vertrauen des Vereins zu schätzen. Dafür bin ich sehr dankbar und das möchte ich wiederum mit guten Leistungen zurückzahlen. Die Vorfreude auf die neue Saison ist enorm groß, zumal wir alle hoffen, dass wir dann wieder regelmäßig vor Zuschauern im Stadion spielen dürfen.“

Ebenfalls wurde der auslaufende Vertrag von Rapid II Ersatztorhüter Mark Habetler verlängert. Der 18-Jährige trägt seit 2013 das grün-weiße Trikot und wird auch zukünftig der zweiten Mannschaft des SK Rapid in der 2. Liga erhalten bleiben.