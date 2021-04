Rapid-Fans: „Alles richtig gemacht und defensiv extrem stabil!“

Rapid besiegte die WSG Tirol am Sonntagnachmittag dank einer fulminanten Rapid-Viertelstunde mit 4:0. Wir haben die Meinungen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs...

Ernesto: „Sehr feines Ergebnis – das Spiel war lange nicht sehr unterhaltend. Aber man hat eigentlich alles richtig gemacht. Die taktische Ausrichtung war perfekt.“

Zuckerhut: „Positiv das Ergebnis, die Leistung hinten raus und defensiv wenig zugelassen. Negativ war die schwache erste Halbzeit.“

SandkastenRambo: „Zache Partie, aber bis auf den einen Konter genau nix zugelassen. Wie Red Bull da drei Tore kassieren konnte, versteh ich nicht ganz. Hätte auch bereits vorm letzten Wechsel entschieden werden können, aber mit dem Ende dann egal.“

Boidi: „Eigentlich nichts zugelassen, allerdings nach vorne bis zur 80. Minute auch ziemlich langweilig (positiv formuliert: Ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss) durch die Einwechslungen von der Bank Demir (!) und Schick für klare Verhältnisse gesorgt. Positiv Arase, Schick, Demir sowie Kara mit seinem Willen. Dazu muss man Strebinger loben, mittlerweile auch sehr souverän in der Strafraumbeherrschung und auch emotional/laut wenn es sein muss.“

GRENDEL: „Alles richtig gemacht von Kühbauer. Lange ein schirches Spiel, aber zum Schluss wurde es interessant, Sieg ist hoch verdient.“

harry1312: „Wenn Fredriksen die Chance in der ersten Halbzeit reinhaut, kann die Partie genauso in ihre Richtung rutschen.“

ContractChiller: „Nichts zugelassen und dann in der Schlussphase ordentlich zugeschlagen. Der Sieg absolut verdient, wenn auch in der Höhe etwas überraschend, da die Leistung über 90 Minuten nicht so berauschend war. Nehme ich natürlich trotzdem gerne so.“

rabbitmountain: „Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Super, dass die Spieler dann nicht locker gelassen haben und die schwächelnden Tiroler eiskalt bestraften. Die Einwechslungen kamen zur richtigen Zeit und haben uns diesmal im entscheidenden Moment stärker gemacht. Nicht wirklich happy bin ich über doch einige gravierende Fehlpasses im zentralen Mittelfeld, da gab es einige Ballverluste, die gegen bessere Mannschaften in gefährlichen Konter enden könnten. Und Knasmüllner wird leider kein Goalgetter mehr – der hatte in den letzten Spielen gleich mehrere 100 Prozentige und vergibt einfach sehr oft kläglich. Zum Glück für uns war zum Schluss Demir am Platz.“

Badkicker: „Schöne Partie alles in allem. Wenig zugelassen, 4 Türln. Bitte, Danke. Arase taugt mir echt. Er hat sich meiner Meinung nach sehr gesteigert in dieser Saison.“

steveme: „Es ist eigentlich alles gut, alles passt, aber die Journalisten und einige der eigenen Fans müssen mit aller Gewalt alles was Demir angeht in Frage stellen, das ist nicht gut. Wir haben bis jetzt alles richtig gemacht wenn er heute zwei Tore macht. Er wird eben Schritt für Schritt aufgebaut, dass im oberen Playoff die Senior-Spieler in der Verantwortung sind, die ja auch gutes Geld dafür bekommen, ist doch normal. Du willst doch einen 17-Jährigen in der Phase nicht etwas aussetzen, was ihm schaden könnte denn wenn es nicht läuft. Wie würde er dann damit umgehen können? Das passt schon alles, vor allem in dieser Phase der Meisterschaft macht Didi genau das Richtige und nimmt ihn aus der Schusslinie.“

gloggi99: „Bravo, ganz wichtiger Sieg. Kara ist wirklich der Rapidler zur Zeit, der gibt nie auf. Barac wird mir fehlen nächste Saison. Unser Top-Innenverteidiger, auch wenn er mich ab und an zur Verzweiflung bringt.“

Fox Mulder: „Großes Lob auch mal an unsere Abwehr. Gegen die WSG, die gegen Red Bull drei Mal genetzt hat, so gut wie keine Chance zuzulassen ist einfach nur stark.“

Da Oide Bimbo: „Unsere Mannschaft ist ein bisserl eine Diva, entweder ganz zäh oder Schützenfest. Zweiteres immer dann, wenn man den Gegner müde gekämpft hat. Schade finde ich, dass sich viele Diskussionen darum drehen, wer aller uns nächste Saison verlässt. Mir taugt die heurige Mannschaft (im Falle Schützenfest).“

TomTom90: „Ergebnis tut gut, somit 9 Punkte vor Wattens und 8 vor dem WAC, Top 4 somit abgesichert. Jetzt noch am Mittwoch nachlegen und es schaut gut aus für die Top 3. Auch wieder 4 Tore erzielt, perfekt! [..] Ich freu mich schon darauf mein Jaukerl im Arm zu haben und dann hoffentlich wieder ins Stadion zu dürfen, um die Mannschaft anzufeuern und nicht ständig diese negative Energie von manchen hier mitzubekommen.“

Rapid_Wien: „Für mich ist auch die Strafraumbeherrschung von Richard Strebinger hervorzuheben. Hier hat er sich enorm verbessert und er ist wieder der starke Rückhalt. Die Abwehr überhaupt sehr stark aktuell. Daher bin ich auch davon überzeugt, dass wir uns den 2. Platz nicht mehr nehmen lassen.“

flonaldinho10: „Für eine Partie mitten in zwei englischen Wochen sehr gut und clever gemacht.

Den Tirolern bis auf die Chance gleich zu Beginn keine gefährliche Möglichkeiten zugelassen, mit der Führung im Rücken die Partie kontrolliert und auf Chancen gelauert. Ergebnis ist natürlich viel zu hoch und nicht leistungsgerecht, hoffentlich führt das nicht dazu, dass man die kommende Partie in Tirol zu locker nimmt. Dass Behounek und wahrscheinlich auch Koch fehlen müssen wir eigentlich ausnützen.“

LaDainian: „Eine Spur zu hoch ausgefallen, aber ein hochverdienter Sieg. Solche Partien sind wie gemacht für Demir – gegen den LASK hätte er nicht viel Land gesehen. Knasmüllner sollte man verlängern, die Pässe sind schon ganz was feines, Barac wenn möglich auch halten. Ansonsten eine gute, dominante Leistung gegen giftige Tiroler.“

cirbista: „Richtig imponiert hat mir heute, dass wir nach so einem zachen, langen Spiel nochmal das Gaspedal gefunden haben und es richtig „aus“-gemacht haben. Kara ist Rapid personifiziert, ein Hackler, der nie aufgibt. Gleiches gilt für mich zumindest bei Ullmann und Schick – was vor allem Letzterer immer geheißen wird und was er für unsere Offensive bringt könnte unterschiedlicher nicht sein.“

