Rapid-Fans: „Blutleerer Auftritt über 80 Minuten“

Der SK Rapid trennte sich mit einem 2:2-Unentschieden von Austria Klagenfurt, wobei die Fans bis auf eine hitzige Schlussphase keine besonders aufregende Partie zu...

Der SK Rapid trennte sich mit einem 2:2-Unentschieden von Austria Klagenfurt, wobei die Fans bis auf eine hitzige Schlussphase keine besonders aufregende Partie zu Gesicht bekamen. Emotional wurde es erst gegen Ende der Partie, als Schlussmann Hedl nach einer Tätlichkeit die rote Karte sah und die Hausherren in Unterzahl zu einigen Chancen kamen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

pironi: „Hedl ist jung, dem muss man einen solchen Fehler natürlich verzeihen. Aber eine Auszeit unabhängig von der Sperre tut ihm sicher gut.“

Ernesto: „Ganz schwache Partie – das Beste ist das Ergebnis. Warum man Zimmermann draußen lässt und mit Knasmüllner und Demir zwei Spieler reinrotiert, die beide eher nicht für ihr Feuer bekannt sind, weiß ich nicht. Das war leider gar nichts und weiterhin fehlt mir auch der Plan vom Trainerteam wie man gegen defensivstarke Gegner Chancen herausspielt. Jetzt muss sich rasch etwas ändern, sonst brauchen wir vom 3. Platz nicht zu träumen. Ehrlich gesagt bin ich etwas geschockt von der Darbietung.“

Rapid-Fan: „Wir schaffen es zurzeit einfach nicht gefährliche Chancen zu kreieren. Das ist alles viel zu harmlos was wir da vorne aufführen.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

Dansch10: „Was soll man sagen? Anhand vom Spielverlauf muss man ja fast schon zufrieden sein mit dem Unentschieden, aber es war einfach 80 Minuten irgendwas. Keine Bereitschaft, kein Feuer, keine Konzentration – daraus resultierten sehr viele Schlampigkeitspässe die zu Ballverlusten führten. Erst durch den Ausgleich kam Feuer rein. In der Abwehr war das zum Teil wirklich vogelwild. In Sachen Restverteidigung war das unglaublich, die Klagenfurter hatten ja geschätzt 5 bis 6-mal die Chance, dass sie in Überzahl vor das Tor kommen. Wo war da der Sechser bzw. wer war überhaupt der Sechser? Leider hat man mit diesem blutleeren Auftritt über 80 Minuten eine riesige Chance liegen gelassen. Gerade in Anbetracht des Ergebnisses in Wolfsberg wären 3 Punkte extrem geil gewesen.“

RapidWien07: „Jeder Punkt mehr wäre absolut unverdient gewesen… Keine Ahnung was wir die ersten 70 Minuten aufgeführt haben… Das war Arbeitsverweigerung!“

RomanHammer: „Wieder ein paar Jahre gealtert bei einem Spiel. Schade, dass man die Performance der letzten Viertelstunde nicht schon von Anfang an gebracht hat.“

Lichtgestalt: „Fragwürdige Aufstellung, wenig Initiative, viel Pech (2x Stange), eine Prise Schiri (gelb-rot in Halbzeit 1 nicht gegeben, ebenso wenig wie einen Elfer für uns in der Nachspielzeit und sich großkalibrig selbst durchs eigene Knie in den Ofen geschossen (Hedl). Leider zwei wertvolle Punkte verschenkt. Sehr enttäuschend.“

Fox Mulder: „Das war dann in Summe eben einfach auch zu wenig. Es reicht selten für einen Sieg, wenn man erst zu spielen beginnt, wenn man in Rückstand ist. So wird das nichts mit Platz 3.“

rabbitmountain: „Austria macht in den letzten drei Runden einen Punkt und wir sind nicht in der Lage das irgendwie auszunutzen. Unser Offensivspiel macht mir Sorgen. Da passt kaum etwas zusammen. Zum Glück hat uns Druijf den Punkt geholt.“

Zuckerhut: „Man sollte nicht zu viel über Platz 3 reden. Mit dem aktuellen Leistungsvermögen muss man froh sein irgendwie international zu spielen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 2:2-Unentschieden zwischen dem SK Rapid und Austria Klagenfurt.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!