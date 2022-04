CL-Vorschau: Legt Liverpool Grundstein für Finaleinzug?

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auch heute eine kleine Vorschau auf ein spannendes Duell liefern und euch somit einen kleinen Vorgeschmack auf die...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auch heute eine kleine Vorschau auf ein spannendes Duell liefern und euch somit einen kleinen Vorgeschmack auf die bevorstehende Partie geben. Heute trifft der Liverpool FC auf Villarreal, was unweigerlich Erinnerungen an das letzte Duell der beiden Teams hervorruft.

Liverpool FC – Villarreal

Mittwoch, 27. April 2022, 21:00 Uhr

Wer erinnert sich an das Europa-League-Halbfinale vor fast genau sechs Jahren? Auch damals trafen diese beide Mannschaften aufeinander. Jürgen Klopp absolvierte gerade seine erste Saison als Liverpool-Trainer und nach einer unspektakulären EL-Gruppenphase, bei der man in den sechs Spielen gegen Bordeaux, Sion und Rubin Kazan zwei Siege und vier Unentschieden holte, setzte man sich in den K.o.-Duellen anschließend gegen Augsburg und Borussia Dortmund durch.

Zwei Wochen nach dem emotionalen 4:3-Heimsieg gegen den BVB, bei dem Lovren mit einem Last-Minute-Sieg den Aufstieg bewerkstelligte, trat man zum ersten Duell auswärts gegen Villarreal an. Die Spanier gewannen die Partie dank eines Treffers von Adrian Lopez in der Nachspielzeit und übertrieben es anschließend ein wenig mit den Feierlichkeiten. Die Villarreal-Spieler und insbesondere der damalige Trainer Marcelino jubelten, als hätten sie bereits den Aufstieg geschafft, was Jürgen Klopp und seine Schützlinge richtig nervte.

Der deute Trainer betonte anschließend auch, dass der Gegner die Situation falsch einschätzen würde, da ja noch das Rückspiel anstehen würde und die Spieler waren richtig heiß auf die Begegnung. Es sollte dann auch eine klare Angelegenheit werden. Klopp schonte in der Liga einige Stammspieler für das Duell gegen die Spanier und seine Mannschaft gleichte bereits nach sieben Minuten den Rückstand aus. In der zweiten Halbzeit machten die Reds alles klar und gewannen mit 3:0. 25 Schüssen der Heimmannschaft standen sechs Schüsse der Gäste gegenüber. Während der Partie sah man einige emotionale Duelle zwischen den beiden Trainern, die auch nach dem Spiel nicht mehr die besten Freunde wurden.

Mittlerweile wurden die Karten natürlich neu gemischt. Bei beiden Mannschaften gibt es nicht mehr viele Akteure, die damals dabei waren. Neben Klopp sind noch Milner und Firmino im Kader, auf der Gegenseite wurde Coach Marcelino nur drei Monate nach der 0:3-Niederlage gegen Liverpool entlassen, da er sich mit dem Vorstand zerstritt. Mittlerweile steht Unai Emery an der Seitenlinie, der sich davor hüten wird, so wie damals sein Kollege Öl in das Feuer zu gießen.

Der gerade erwähnte Firmino ist übrigens der einzige Spieler, der für dieses Duell fraglich ist. Es ist immer erstaunlich, wenn Top-Mannschaften wie Liverpool nach so einer langen Saison und zahlreichen intensiven Begegnungen keine lange Verletztenliste haben und (fast) alle Spieler komplett fit sind. Das zeigt, dass neben dem benötigten Glück auch extrem gut hinter den Kulissen gearbeitet wird.

Auf der Gegenseite fällt Alberto Moreno fix aus während Gerard Moreno und Francis Coquelin fraglich sind. Der Tabellensiebte aus Spanien geht natürlich als großer Außenseiter ins Rennen, allerdings werden die Reds gewarnt sein, dass die Spanier in den letzten beiden Runden Juventus und Bayern München aus dem Bewerb warfen und in den vier Begegnungen keine einzige Partie verloren. Auch in der Liga lief es zuletzt besser und Emery feierte zwei Siege gegen Getafe und den FC Valencia. Beim jüngsten 2:0-Sieg gegen Valencia erzielte Mittelstürmer Danjuma beide Treffer, der auch gegen die Reds gefragt sein wird.

