LASK-Fans: „Komplette sportliche Führung beurlauben“

Der LASK schlitterte gestern beim Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol in ein Debakel und verlor die Partie mit 0:4. Welche Konsequenzen fordern die LASK-Fans nach dieser Pleite und was sagen sie zu dem Spiel? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Traunseelaskler: „Die letzten fünf Spiele waren die schlechtesten in der ganzen Saison – und das, obwohl es bereits im Herbst einige Unleistungen gegeben hat. Umso wichtiger der glückliche Sieg letzte Woche gegen Altach, ich habe immer noch keine Ahnung wie wir dieses Spiel gewinnen konnten – mittlerweile bin ich mir sicher, dass wir bei einer Niederlage abgestiegen wären (außer Altach wäre kein Punkt mehr gelungen).“

Forza LASK: „Jetzt erwarte ich mir eine ganz klare Reaktion! Diese Reaktion kann für mich nur bedeuten, dass die komplette sportliche Führung ab morgen beurlaubt wird!“

Strafraumkobra: „Es ist halt kein verschworener Haufen mehr, der füreinander Meter macht und gemeinsam ein Ziel verfolgt. Manche sind offenkundig satt, andere sind womöglich verunsichert und/oder sehen sich schon woanders. Nach so einem Auftritt kann mir keiner erzählen, dass das interne Klima top ist und die Mannschaft bestens miteinander zurechtkommt. Jedoch gehört genau das zu den Aufgaben des Trainers: aus einem Haufen von Individualisten ein harmonisches Kollektiv zu formen, untereinander zu moderieren, mit gutem Beispiel voranzugehen und Rahmenbedingungen für ein positives Miteinander zu schaffen. Wieland scheitert offenbar daran.“

laskler89: „Ich hoffe einfach, dass wir noch irgendwie das Ruder rumreißen. Sportlich muss ein Umbruch kommen. Dass Tino Wawra beim Heimspiel gegen Altach im Stadion war, nun auch auswärts in Tirol, lässt in mir Hoffnung hochkommen, dass wir hier eventuell die Chance auf einen höchst kompetenten Mann haben.“

LASK08: „Irgendwie macht mich das alles müde und desinteressiert. Man reißt sich seit zwei Jahren u.a. für den Stadionbau und anderes den Arsch auf, und sportlich ist das einfach die völlige Scheiße, die da geliefert wird. Nebst Trainerstab und Vujo können eigentlich auch 80% der Mannschaft gehen, würden niemandem abgehen.“

LASK1965: „Hab berufsbedingt keine Sekunde der Partie gesehen, aber wenn man 4:0 verliert und sich Vrioni nach dem Spiel hinstellt und mit seiner persönlichen Chancenauswertung nicht zufrieden ist, dann spar ich mir auch die Zusammenfassung. Das ist der absolute Tiefpunkt seit langer, langer Zeit.“

Rektor: „Der LASK ist von vorn bis hinten nur mittelmäßig aufgestellt. Am Feld, auf der Bank und im Office. Auch wenn ich mich wiederhole: Das alles – inklusive Belastung Stadionbau – erinnert mich massiv an die Wiener Austria vor ca. 5-6 Jahren.“

ibinsneta: „Ja, was wir brauchen ist sportliche Kompetenz, da muss Gruber jemanden holen. Besser heute als morgen und trotzdem kein Schnellschuss. Er hat ja schon anklingen lassen, dass was passieren wird. Für die kommende Saison wartet unglaublich viel Arbeit.“

LASK08: „Am meisten weh tut mir eigentlich, wie leicht es ist, gegen uns zu spielen. Hinten dicht stehen, Ball hinter die Abwehrreihe nach vorne dreschen, schneller sein als unsere Schneckenabwehr und so haben wir diese Saison über 20 Tore bekommen. Wie haben viele Probleme, aber dass wir in der Abwehr trotz so vieler Neuzugänge derart schwimmen, ist echt noch mal die Kirsche auf der Torte.“

casual1908: „Von dem jetzigen Team kannst ohne mit der Wimper zu zucken 10-15 Spieler streichen und ich würde keine Träne verdrücken. Wenn ichs mir so recht überlege brauche ich außer Schlager, Wiesinger, Boller, Michorl und Horvath niemanden!“

