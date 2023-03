Rapid-Fans: „Das Kollektiv funktioniert wieder“

Mit einem ungefährdeten 2:0-Sieg gegen die WSG Tirol qualifizierte sich der SK Rapid nun endgültig für die Meistergruppe. Wir wollen uns ansehen was die...

Mit einem ungefährdeten 2:0-Sieg gegen die WSG Tirol qualifizierte sich der SK Rapid nun endgültig für die Meistergruppe. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

ContractChiller: „Man kann es ja kaum glauben. Wir zeigen sowas wie konstante Leistungen über mehrere Spiele. Habe ich schon sehr lange nicht mehr gesehen bei uns. Natürlich ist nicht alles super, aber keine Totalausfälle von einzelnen, keine unverständlichen Schweinskick-Auftritte der Mannschaft. Das wirkt halbwegs gefestigt und sieht halbwegs nach einem Plan aus was wir da aufziehen. Dazu muss ich Zoki schon gratulieren. Hochverdienter Sieg heute und alles klar gemacht fürs obere Playoff. Und mein Gott, was taugt mir dieser Kasius. Ist einfach eine Freude seinen Offensivdrang zu sehen, gefällt mir bisher richtig gut.“

Fox Mulder: „Auch wenn heute nicht alles perfekt war, waren wir dennoch in jeglicher Hinsicht die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen.“

derfalke35: „Ganz wichtig, Rapid denkt wieder positiv, das merkt man einfach überall, das Kollektiv funktioniert und das gefällt. Irgendwie hat man das Gefühl, es ist ein Rucksack abgelegt worden und es wirkt alles befreiter. Hedl, Querfeld, Kasius und Burgstaller (trotz der vergebenen Chancen) sehr, sehr stark. Querfeld überragend, bester österreichischer Verteidiger im Moment, für sein Alter, extrem cool und abgebrüht, Kasius unglaublich gut. Aber ganz wichtig, Rapid funktioniert im Kollektiv und das ist was am Ende zählt, wir sind richtig dominant aufgetreten.“

Zuckerhut: „Hochverdient, hätten wir gegen ganz schwache Tiroler nur früher klar machen müssen.“

weizi72: „Verdienter Sieg. Zu viele Chancen ausgelassen. Burgi war heute unser Bester.“

RomanHammer: „Bis auf die Chancenauswertung kam ich nicht meckern. Ziki-Zoki nimmt immer mehr Form an.“

schleicha: „Wichtiger Sieg für das Team und den Verein – dazu noch hochverdient. Die Unfähigkeit vorm Tor war hingegen heute nicht mehr feierlich. Schlechter als unsere Chancenverwertung nur der VAR! Völlig abstruse Darstellung wieder einmal. Jetzt will ich, dass wir die Austria schlagen – dann wäre die Hinrunde tatsächlich noch eine halbwegs ordentliche mit 36 Punkten.“

bfmv19: „Und jetzt bitte das Derby gewinnen, und die Austria bitte irgendwie ins untere Playoff schießen.“

Irgendeiner: „Ich fand die WSG nicht einmal so schlecht. Wir waren – und so ehrlich sollten wir auch einmal sein – einfach um den Ticken besser, abgesehen von der Chancenverwertung war das durchaus stark heute. Defensiv sind wir schon sehr, sehr stabil, obwohl Auer gefehlt hat und meiner Meinung nach auch Hofmann gefehlt hat. Druijf ist im oberen Playoff wieder dabei, dazu Schick und Koscelnik, dann sehe ich Platz 3 durchaus in Griffweite und Platz 2 absolut mit einer starken Leistung noch möglich.“

miffy23: „Tirol schwach, wir nur leider weiterhin beim letzten Pass bzw. beim Abschluss einfach viel zu schwach, aber es reicht derzeit. Ganz, ganz wichtig, jetzt kann man befreit und ohne Druck ins Derby gehen – und mit etwas Glück die Veilchen in den Keller schicken.“

Silva: „Kaum ist ein wirklich guter Trainer am Werk, kann auch ein angeblich schlechter Kader halbwegs guten Fußball spielen. Es ist weiterhin nicht alles rosig, aber selbst einige als Flop abgestempelte Spieler können plötzlich mit dem richtigen System um sich zumindest solide Leistungen bringen. War ein hochverdienter Sieg, bei dem man aber sicher noch genug Punkte finden kann, die man in den nächsten Wochen verbessern wird müssen. Teilweise waren da haarsträubende Passfehler dabei.“

LaDainian: „Völlig verdienter Sieg, wie hätte Wattens heute ein Tor schießen sollen? Die waren doch von Anfang an nur auf einen Lucky Punch aus und zudem ständig am wassern. Das Mittelfeld ist und bleibt unsere Schwachstelle. Wo Burgstaller überall herumlaufen muss ist unfassbar. Kasius bespielt seine Seite quasi ganz alleine, vollkommen irr. Unfassbar wichtiger Sieg, wenn man sich etwas wünschen darf dann bitte 20k+ in jedem OPO Heimspiel.“

TomTom90: „Bravo! Schweres Spiel, wo es Minute für Minute ohne Tor schwerer wurde, trotzdem immer ruhig geblieben und die verdienten Tore gemacht. Oberes Playoff fixiert, die Austria noch nicht ganz fix durch, näher an Platz 3 gerückt, ja mit solchen Sonntagen kann man leben. Darf bitte so bleiben.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 2:0-Sieg des SK Rapid gegen die WSG Tirol.