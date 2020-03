Rapid-Fans: „Den Punkt nehmen wir gerne, aber es gibt viele Mängel“

Einmal mehr sorgte ein 2:2 kurz vor Spielschluss für einen grün-weißen Punkt in der Ferne – diesmal in Wolfsberg. Wir haben nach dem Spiel...

Einmal mehr sorgte ein 2:2 kurz vor Spielschluss für einen grün-weißen Punkt in der Ferne – diesmal in Wolfsberg. Wir haben nach dem Spiel die Meinungen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengetragen.

Lichtgestalt: „Hartberg, zweiter Aufguss. Wenigstens irgendwie einen Punkt gerettet. Fortschritte Fehlanzeige. Auf ins obere Playoff.“

onaiir22: „Man beginnt wieder Fußball zu spielen, wenn man zurückliegt! Why?“

Ernesto: „Ich bin mit diesem Punkt zufrieden, der WAC ist bärenstark und das Remis durchaus gerecht. Keine Mannschaft konnte das Spiel über einen längeren Zeitraum dominieren. Es war ein Spiel auf Augenhöhe und der Punkt ist durchaus sehr wichtig.“

#17: „Schwaches Spiel. Am meisten macht mir das Offensivtrio Murg, Knasmüllner und Arase Sorgen. Von denen spielt pro Spiel maximal einer halbwegs gut. Würde gerne mal Fountas und Kitagawa gemeinsam am Platz sehen und Arase auf rechts.“

bmxjo: „Gegen den direkten Konkurrenten um den 3.Platz auswärts ein 2:2 passt, Spiel nur OK.“

Ipoua #24: „Zerfahrenes Spiel, zudem hat der WAC immer wieder zum richtigen Zeitpunkt ein Bein dazwischen gehabt, dann wird es schwer wenn dir keine Lösung einfällt. Trotzdem kann ich mit dem X leben, glaube es geht insgesamt auch für beide Mannschaften heute in Ordnung.“

GrimCvlt: „66% Passgenauigkeit sagt alles über dieses Spiel.“

hereiam: „Danke für das X, aber absolutes Kopfschütteln für den Rest. Keine Frage, der WAC hat seine Sache gut gemacht und mehr Qualität als sich die meisten eingestehen. Aber mir fehlt bei uns immer mehr eine Linie. Da war so viel Ballgedresche dabei und aus meiner Sicht auch das Vertrauen in die falschen Leute. Das was Murg, Knasmüllner und Arase seit einiger Zeit fabrizieren ist mir zu wenig. Sie bemühen sich, aber sie machen den Unterschied nicht aus. Kühbauer macht die notwendigen Punkte, das ist gut so, aber es riecht wirklich oft mehr nach Glück als nach bewusster Umsetzung. Ich hoffe es dient noch immer der Stabilisierung und da gibt‘s noch Stufen die man hochsteigen kann…“

Silva: „Es ist einfach immer wieder viel zu wenig. Kaum gute Aktionen, die paar wenigen Szenen, in denen mehr möglich wäre, werden teilweise leichtfertig vergeben. Das war auch in den letzten 3 Spielen schon zu sehen, dass wir da Probleme haben und in erster Linie gefährlich werden, wenn wir nur wenig Weg zum Tor haben. Gleichzeitig steht man aus dem Spiel defensiv zwar relativ gut, aber bei den Standardsituationen sind wir vogelwild. Da muss man schnell besser werden, wenn man im OPO etwas reißen will, denn da wird jeder Gegner gefährlich werden können. Aber Priorität muss einfach das Spiel im Ballbesitz haben. Zur Spielerkritik: Wenig Positives, viel Durchschnitt und einige Schwachstellen. Ich will da niemanden negativ herausheben, aber Ullmann und Barac haben tendenziell am wenigsten Kritik verdient. Auch Strebinger war wenn gefordert heute stabil, aber Gott sei Dank wenig gefordert.“

Schwemmlandla3: „Schlechtes Spiel, glücklicher Punkt. Nehmen wir. Hofmann hätte uns fast das Spiel gekostet, dann aber doch noch irgendwie gerettet. Arase hätte heute nicht durchspielen dürfen. Das war ein Graus sondergleichen über die komplette Spielzeit. Unser mit Abstand bester Mann war Barac. Der Typ ist ein wahnsinn und bärenstark in allen Belangen.“

Silva: „Zwei Dinge noch: Positiv, dass man noch den Ausgleich wollte und auch geschafft hat. Negativ, dass es erst den Rückstand braucht, damit da wieder der „Wille“ zu sehen ist.“

Picard: „Die Mannschaft strengt sich nur an, wenn man im Rückstand ist – das ist sicher nicht der Rapid-Geist. Gerade mental bin ich inzwischen von Didis Arbeit enttäuscht, das können diese Spieler auch ganz anders.“

Wuschi: „Offensivspiel völlig ideenlos – sehr auf Zufall aufgebaut. Ich hatte immer das Gefühl es sind 2 Kärntner mehr am Platz… Bin gespannt was das im OPO noch wird – der Weg nach Europa wird jedenfalls noch steinig.“

ContractChiller: „War kein schlechtes Spiel von uns gegen einen starken WAC. Ich bin schon der Meinung das wir besser spielen als noch zwei Runden zuvor. Grundsätzlich spielen wir jetzt flüssiger und sind besser im Umschalten, was auch an Petrovic liegt. Das Niveau des WAC ist wirklich nicht so schlecht wie hier manche tun und sollte das Spiel und das Ergebnis relativieren. Soll natürlich nicht heißen das wir keine Schwächen gezeigt hätten. Die Abwehrschwäche bei Standards können wir nicht ablegen und dass kaum ein Spieler seine Form über mehrere Spiele konservieren kann nervt ziemlich. Irgendeiner hat fast immer einen kompletten Aussetzer oder erwischt einen schwarzen Tag. Das Pressing ist noch immer nicht besser und Schick ist ein seltsamer Spieler, seine Position dürfte wohl eher in der Abwehr sein.“

Stanley-Stiff: „Mit dem X muss man heute sehr zufrieden sein. Ich hätte Murg heute definitiv drauf gelassen und Arase runtergenommen. Ansonsten hoff ich einmal stark, dass wir im Meisterplayoff deutlich druck- und kraftvoller auftreten werden als heute, sind wir aber auch schon in der Vergangenheit, daher gehe ich davon auch aus. Der Rasen sollte in jedem dieser 10 Spiele brennen, das muss der Mindestanspruch sein. Hoch Rapid!“

schleicha: „Harter Tobak – das war heute angesichts der Bedeutung dieser Partie überraschend wenig was Rapid da zeigte. Das Verhalten bei gegnerischen Standards ist massiv verbesserungswürdig. Das fängt bei Strebinger ganz hinten an. Das werden harte 10 Spiele…“

servasoida: „Find übrigens, dass Kitagawa und Schick dann auch gut dazu beigetragen haben dass wir in der Schlussphase es noch geschafft haben Druck aufzubauen, mit bissl mehr Spielzeit und Selbstvertrauen werden beide definitiv noch ihre Scorer sammeln. Vor allem Schick sollt auf jeden Fall eine Alternative am Flügel sein nach den Leistungen von Murg und Arase. Ist halt immer noch echt ärgerlich, dass wir wieder aus Standards die Tore kassieren, aus dem Spiel heraus hat‘s der WAC ja bis auf die Chance die der Richie zunichtegemacht hat nur mit Weitschüssen probiert.“

gloggi99: „Arase sollte man schon Zeit geben zweite Halbzeit hat er paar Mal aufgezeigt. Schaub war damals bei Rapid auch phasenweise nicht vorhanden und man hatte viel Geduld mit ihm. Mich ärgern ein Murg und Knasmüllner mehr, bei denen kommt viel zu wenig. Beide Galeriekicker vom feinsten.“

flanders: „Auch, wenn das kein schönes Spiel war, liegen wir nicht unverdient auf Platz 3. Den Platz, denke ich, werden wir auch halten. RB und der LASK sind außer Reichweite, beide spielen stärkeren und erfolgreicheren Fußball. Die Mannschaft ist stark genug um sich aber dahinter zu platzieren.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Rapid findet ihr im Rapid-Forum des Austrian Soccer Board.