Rapid-Fans: „Der Supergau wurde abgewendet“

Der SK Rapid setzte sich im Rückspiel gegen die WSG Tirol recht souverän mit 2:0 durch und darf damit im kommenden Jahr an der Qualifikation für die Conference League teilnehmen. Wir sehen uns an was die Fans zur Leistung ihrer stark ersatzgeschwächten Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

TomTom90: „Die Saison mit einem massiv blauen Auge beendet, drei Runden Qualifikation werden eine Herausforderung, aber haben wir früher auch schon öfters geschafft. Ich freue mich trotzdem auf die neue Saison, ich denke, dass wir gute Transfers machen werden und bei Feldhofer sieht man trotz allem die Richtung wo er hin will. Dass es kein Prozess von heute auf morgen sein kann, wird hoffentlich jedem klar sein. Die jungen Burschen haben Potenzial, wichtig wird sein den Kader mit Führungsspielern zu verstärken, Burgi wäre so einer. Ja, wir sind nicht Dritter geworden, aber wir haben mit vielen Burschen, die vor kurzem noch bei Rapid II gespielt haben, schlussendlich doch die EC-Quali geschafft. Das wird jetzt unser Weg und ich werde ihn mittragen.“

Tribal: „Gott sei Dank, der Supergau wurde abgewendet. Am Ende standen sechs Amateure am Feld.“

Doena: „15 Minuten sind wir extrem geschwommen, da hat uns Gartler im Spiel gehalten, die restliche Zeit war es eher ganz gut unter Kontrolle. Fußballfest haben wir keins erlebt, aber das hat sich heute hoffentlich auch niemand erwartet. Versöhnlicher Abschluss in Summe.“

nopowertothebauer: „Gut gemacht, Burschen! Trocken runtergespielt, nur kurz geschwommen. Gartler sehr gut heute, Querfeld top, Binder mit einem sehr guten Tor, bin zufrieden!“

Lichtgestalt: „Das Nötige getan, Viertelstunde geschwommen. Schwamm drüber, die Jungen haben´s wieder rausgerissen. Querfeld für mich bester Mann auf dem Platz, Binder macht sein Türl, Gartler mit zwei sensationellen Paraden. Grüll erste Halbzeit sehr gut, Ljubicic mit Licht und Schatten, Aiwu auch. Knasmüllner wird jede Partie unnötiger, hoffe sehr, dass wir ihn und Kitagawa im Sommer anbringen.“

Fox Mulder: „Prinzipiell ein Pflichtsieg. Jetzt werden die Karten kadertechnisch neu gemischt und dann gehts ab nach Europa!“

Silva: „Zwischenzeitlich ziemlich geschwommen, aber insgesamt ein hochverdienter Sieg und eine verdiente Teilnahme am Europacup. Dass das mit sehr vielen jungen Spielern, egal ob selbst ausgebildet wie Querfeld, extern geholt wie Ljubicic oder irgendwas dazwischen wie Moormann, geschafft wurde, macht es umso schöner. Ich hoffe, dass wir jetzt im Sommer einen Kader zusammenstellen können, der einerseits natürlich, angesichts von hoffentlich vielen zusätzlichen Spielen, deutlich breiter und qualitativ stärker ist, als der von diesem Jahr, andererseits den jungen Spielern viele Chancen gibt. Hervorzuheben ist heute vor allem Querfeld, der mit seinen 18 Jahren eine weitere Talentprobe abgegeben hat und das runtergespielt hat wie ein Routinier. Ansonsten ein Sonderlob an Gartler, der uns den Sieg festgehalten hat und an Binder, dessen Scorer-Bilanz unglaublich ist.“

LaDainian: „Am Ende hat man halt gesehen welche Spieler am Platz stehen, nach der Auswechslung von Grüll und Zimmermann sind wir nur mehr geschwommen. Hier fehlen halt einfach Spieler, die diese Jungen führen können.“

Stanley-Stiff: „Hauptsache Minimalziel erreicht. Jetzt kann man die Scherben einsammeln und Rapid wieder entsprechend aufstellen für die Saison 22/23. Ich hoffe Zoki und der Staff schaffen das entsprechend. Sportlich war das schon teilweise extrem trist heute, aber immerhin mit kurzen, kleinen Lichtblicken. Ich drücke allen Beteiligten ehrlich die Daumen, dass die Neuausrichtung klappt und wir zukünftig eine Rapid sehen, die die sportlichen Ansprüche wieder vermehrt und konstant erfüllen kann, kommende Saison.“

Zidane85: „Über Gartler möchte ich kein schlechtes Wort mehr hören. Letztes Jahr hatte man Angst ihn aufzustellen. Der muss so hart an sich gearbeitet haben, dass er jetzt so ein starker Rückhalt ist. Hat sich nichts zu Schulden kommen lassen und uns heute mit einem Monstersave gerettet. Dazu bei hohen Bällen keinen Zweifel aufkommen lassen wem der Strafraum gehört! Bravo Pauli!“

Dansch10: „Schön anzusehen war es nicht, aber das angestrebte Ziel erreicht. Für die Jungen sicher trotzdem ein sehr schönes Erlebnis. Sie haben wenigstens bis zum Schluss die Knochen hingehalten, wofür sich leider ein paar „Stars“ zu schade waren. Jetzt gut erholen und dann mit einem schlagkräftigen Kader wieder durchstarten.“

