SK Rapid verlängert mit Bernhard Unger

Im August 2020 schloss sich Torhüter Bernhard Unger dem SK Rapid an. Der nunmehr 23-jährige Niederösterreicher genoss einen Großteil seiner fußballerischen Ausbildung beim SV Mattersburg bzw. der Fußballakademie Burgenland. Heuer kam er zu seinem Debüt in der Profimannschaft des SK Rapid, zudem bestritt er bislang auch zehn Partien für SK Rapid II in der ADMIRAL 2. Liga. Nun wurde der mit Saisonende auslaufende Vertrag um zwei weitere Jahre, bis inklusive 2023/24, verlängert.

Geschäftsführer Sport Zoran Barišić dazu: „Bernhard Unger passt sehr gut in unser gesamtes Tormannteam und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Heuer hat er bereits bewiesen, dass man auf ihn auch in der Bundesliga zählen kann, und ich freue mich, dass er bei uns an Bord bleiben wird.“

Bernhard Unger selbst meint zur Verlängerung seines Kontraktes: „Für mich war es selbstverständlich bei Rapid zu verlängern, wenn mir die Möglichkeit geboten wird. Wer mich kennt, weiß, wie sehr mir dieser Verein am Herzen liegt und daher musste ich keine Sekunde lang nachdenken. Ich durfte vor wenigen Wochen das wunderschöne Gefühl genießen, als Torhüter vor dem Block West zu spielen und ich hoffe natürlich, dass sich das noch öfter wiederholt. Zudem sind wir ein tolles Team an Torhütern inklusive unseres Trainers Jürgen Macho, es macht einfach riesig Spaß täglich miteinander zu arbeiten“, so der 23-Jährige.