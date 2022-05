Wiederholungstäter? Filip Stojkovic und die Belgrader Derbys

Der SK Rapid gab gestern Abend die fristlose Auflösung des Dienstverhältnisses mit Filip Stojković bekannt. Der Rechtsverteidiger fühlte sich nicht fit genug für die...

Der SK Rapid gab gestern Abend die fristlose Auflösung des Dienstverhältnisses mit Filip Stojković bekannt. Der Rechtsverteidiger fühlte sich nicht fit genug für die Playoff-Spiele gegen die WSG Tirol, nahm aber an Feierlichkeiten nach dem Belgrader Cupfinale teil, bei der sich Roter Stern im Stadtderby gegen Partizan durchsetzte. Es war aber nicht das erste Mal, dass Stojkovic heuer ein Rapid-Spiel verpasste und sich daraufhin in Belgrad das Spitzenspiel ansah.

Dieses Video brachte in den letzten Tagen das Fass bei den Rapid-Verantwortlichen zum Überlaufen. Ab Minute 12:30 sieht man Stojkovic mit Spielern von Roter Stern Belgrad den Titelgewinn feiern:



Einigen Fußballfans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, fiel nach diesen Szenen ein, dass Filip Stojkovic schon einmal eine Zwangspause zum Zeitpunkt eines Belgrader Derbys einlegte.

Am 17. Februar sah der Legionär im Hinspiel gegen Vitesse die gelb-rote Karte und war somit für das Rückspiel gesperrt. Nur drei Tage später holte sich der 29-Jährige seine fünfte gelbe Karte beim Meisterschaftsspiel gegen den SK Sturm ab, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Zu diesem Zeitpunkt kämpften seine Teamkollegen noch um einen Platz im oberen Playoff.

Stojkovic verpasste somit am 27. Februar das Meisterschaftsspiel gegen die WSG Tirol, das die Hütteldorfer nach Toren von Grüll und Arase mit 2:0 für sich entschieden. Am selben Tag spielte Roter Stern Belgrad zuhause gegen Partizan und feierte ebenfalls einen 2:0-Sieg. Laut einem User aus dem Austrian Soccer Board nutzte Stojkovic die Sperre ebenfalls für einen Besuch seiner alten Mannschaftskollegen in Serbien.

Richtig kurios wird es, wenn man sich das Sky-Interview nach dem Unentschieden gegen Sturm in diesem Zusammenhang noch einmal anhört. Stojkovic sagte, dass er nicht wusste, dass er schon vier gelbe Karten hatte. Wenn er dies gewusst hätte, dann wäre er nicht so hingegangen.

Was war passiert? Sturm bekam in der 67. Minute einen Strafstoß zugesprochen und Moormann sah für das Foul eine gelbe Karte. Stojkovic beschwerte sich anschließend beim Schiedsrichter so lange, bis er ebenfalls den gelben Karton sah.

Kann natürlich alles auch nur ein kurioser Zufall gewesen sein – oder eben nicht. Nach den Aktionen der letzten Tage wird sich jeder Fußballfan eine eigene Meinung bilden können. Es gilt aber natürlich die Unschuldsvermutung.