Rapid-Fans: „Die Ausbeute gegen die OPO-Teams war bisher gering“

Auf den SK Rapid wartet am Wochenende das erste Spiel im oberen Playoff und wir wollen uns ansehen, was sich die Fans von den letzten zehn Meisterschaftsspielen in dieser Saison erwarten. Ist nach der Derby-Niederlage die Stimmung gedrückt? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Glaukom2: „Da muss aber eine ordentliche Steigerung her. Im Grunddurchgang wurden gerade einmal 7 Pünktchen von 30 möglichen gegen die Gegner im oberen Playoff geholt. Selbst Barisic hat von den fünf Duellen gegen die jetzigen Gegner vier verloren und eins gewonnen. Optimistisch gesehen wird es Platz 4. Mehr ist mit dieser Truppe meiner Meinung nicht drinnen. Biederer Durchschnitt zu dem man sich entwickelt hat.“

Zidane85: „Wenn wir den Cup holen kann ich mit Platz 4 leben. Ich habe nachdem Spiel gegen die Austria kein gutes Gefühl für das obere Playoff. Den Cup gewinnen wir glaube ich auch nicht.“

LiamG: „Sechs Punkte gegen Klagenfurt sind Pflicht, wenn wir um Platz 3 spielen wollen. Genauso mindestens drei gegen die Austria und den LASK, wobei sich gegen einen der beiden mindestens vier ausgehen. Gegen Sturm werden´s ein bis vier Punkte und gegen die Bullen ein bis drei. Es werden am Ende irgendwas um die 15-18 Punkte und die wird es brauchen. Zehn sind zu wenig – hatten wir in der letzten Saison schon. Und ja, mir ist unsere Statistik gegen drei der fünf Gegner bekannt. Falls wir LASK oder Sturm im Cup-Finale schlagen, nehme ich auch 0 vom jeweiligen Gegner in der Meisterschaft.“

bw_sektionsbg: „Ich bin normal eher optimistisch aber in dieses obere Playoff gehe ich auch mit keinem guten Gefühl. Lassen wir uns mal überraschen.“

schleicha: „Wir waren gegen Sturm, LASK, Klagenfurt und RB durchaus auf Augenhöhe. Einzig gegen die Austria war es zweimal sehr schwach und selbst da war es trotz mieser Leistung eigentlich möglich was mitzunehmen. Für mich ist die Frage wie viele Xerl wir holen. Dass wir oft verlieren glaube ich gar nicht.“

Top_ League: „Im Endeffekt muss man froh sein, wenn wir bis zum Schluss die Chance haben auf Platz 4. Unser Kader ist nicht schlechter aber auch nicht besser als der der Austria und deshalb wäre alles andere, mehr als eine Überraschung. Natürlich Platz 3 wäre perfekt, aber mal schauen ob sich alle bis zum Schluss reinhauen, besser gesagt nicht schon einige andere Gedanken haben. Realistisch sind 8-12 Punkte wie ich finde und könnte am Ende sogar für Platz 4 reichen. Zufrieden wäre ich aber auch nicht damit. Jetzt wird der Kader wieder ordentlich umgekrempelt, was hat Zoki die letzten drei Jahre nachhaltiges in der Kampfmannschaft entwickelt? Das würde mich echt interessieren, was er wirklich darüber denkt. Fehler zugeben kann auch eine Stärke sein.“

gloggi99: „Im oberen Playoff ist jedes Spiel ein Finalspiel. Der einzige Gegner ist Austria Klagenfurt, wo Rapid Favorit ist. Im Spielaufbau müssen wir weniger ausrechenbar werden und trotz Burgstaller vor dem Tor kaltschnäuziger. Gegen Austria wie auch davor gegen Wattens hat man viel zu leichtfertig zu viele Chancen verscherbelt. Es ist von Platz 6 bis zum Dritten für Rapid alles möglich. Die Bullen und Sturm sind in einer eigenen Liga. Mein Tipp Platz vier hinter dem LASK und erster Derbyheimsieg!“

Severus: „im oberen Playoff wird es jetzt noch schwerer. Die Austria hat gezeigt wie man gegen uns spielen muss. Die anderen oberen Playoff Teams wissen das auch und sind qualitativ noch besser aufgestellt als die Austria. Wir müssen kämpfen und an guten Tagen (und wenn wir auch mal Spielglück haben) ist gegen jeden Gegner etwas drinnen. Bisher ist die Ausbeute gegen diese Teams jedoch sehr mager gewesen; wenn es so weiter geht wäre ein Desaster mit 5 Punkten im oberen Playoff genauso möglich. Daher hoffe ich das Beste, erwarte mir aber nicht allzu viel. Meine Hoffnung ist der Cup und dort ein Lucky Punch im Finale. Danach eine Behebung der Kaderbaustellen im Sommer!“

derfalke35: „Die Niederlage gegen die Austria war verdient, meiner Meinung nach hat uns der Mut und die Überzeugung gefehlt um dieses Spiel zu gewinnen, trotzdem sehe ich jetzt nicht alles schwarz, wir sind in einem Entwicklungsprozess wo es eben auch Rückschläge gibt. Am Ende werden wir mMn die Top 4 erreichen und ich hoffe auch ins Cupfinale einziehen, mehr durfte man sich von dieser Saison nach dem Fehlstart auch nicht erwarten.“

