Rapid-Fans: „Die drei Punkte müssen in Wien bleiben“

Der SK Rapid trifft nach der Niederlage gegen den SK Sturm am Sonntag auf den SCR Altach. Für einen Platz im oberen Playoff wären drei Punkte im Spiel gegen die Vorarlberger dringend notwendig, da bis zur Punkteteilung noch einige schwierige Aufgaben auf die Hütteldorfer warten. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dem Spiel gegen Altach erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Woody: „Ich habe vor dem Altach-Spiel fast mehr Angst als vor den letzten beiden. Dieses Mal werden wir auf einen tiefstehenden Gegner treffen, der auf Umschaltmomente wartet. Und wir werden vorne kreative Lösungen finden müssen. Was vorsichtig formuliert zuletzt nicht unsere Stärke war. Noch dazu fallen mit Kühn, Grüll und Druijf die erste Garnitur in der offensiven Dreierreihe aus. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Und da jeder von einem Pflichtsieg ausgeht, können wir in so einem Spiel eigentlich nur verlieren.“

Phil96: „Absoluter Pflichtsieg, wenn man ins obere Playoff will! Auer statt Moormann links hinten, weil er grade im Spiel nach vorne eindeutig der bessere Linksverteidiger ist und seine Flanken ein zusätzliches Gefahrenelement bringen. Petrovic statt Pejic, weil wir gegen Altach wirklich keine zwei Zerstörer im Mittelfeld brauchen und die anderen Alternativen auch nicht besser sind. Vorne muss man eh schauen, wer fit ist, würde aber lieber Zimmermann oder Strunz als Grüll-Ersatz am Flügel sehen statt Auer, vor allem weil wir dann links hinten erst recht wieder Moormann haben.“

MiTrov: „Pflichtsieg, Ausfälle hin oder her. Die Partie muss gewonnen werden.“

derfalke35: „Diese drei Punkte müssen in Wien bleiben, ganz wichtige Partie für uns.“

Schwemmlandla3: „Auer wäre sehr, sehr wichtig. Umso mehr wenn auch Druijf dabei sein kann. Da könnte dann schon auch was mit Flanken gehen. Ansonsten ist der Ausfall von Grüll natürlich sehr schlecht. Glaub nämlich nicht, dass Kühn fit wird. Deshalb tu ich mir da schwer wie wir das abfangen. Eventuell Strunz auf rechts und Bajic auf links. Könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel Auer statt Grüll anfängt und Moormann dahinter. Würde mir persönlich aber eher weniger gefallen… Ich habe einen großen Wunsch: Vollgas von Minute 1 weg. Auf und abseits des Rasens (wobei letzteres eh immer so ist). Muss gewonnen werden, dazu braucht es aber den Zusammenhalt und eine gute Partie. Selbstläufer gibt es nicht mehr. Wenn nur ein bis zwei Spieler glauben nur 95% geben zu müssen, dann holst du keinen Dreier.“

FloRyan: „Bei Altach hat sich im Winter kadertechnisch allerdings einiges getan: Mit Nimaga und allen voran Tibidi (zweitbester Scorer nach Nuhiu) haben sie zwei absolute Stammspieler verloren, zudem Forson, der im Herbst ebenfalls auf seine Einsatzminuten kam. Im ersten Frühjahrsspiel gegen den LASK (0:1) haben mit Nelson, Jurcec, Balic, Jungdal und Bähre gleich fünf Neuzugänge ihr Debüt direkt in der Startelf gegeben, zudem wurde mit Lazetic eine weitere Neuverpflichtung eingewechselt. Da es ein Heimspiel ist, erwarte/erhoffe ich mir eine dominante Rapid, die eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive findet/finden muss, ihre Torchancen gut ausspielt und das Spiel souverän gewinnt. Mein Tipp: 3:1 für uns. Bin gespannt ob Klose nicht doch versucht mitzuspielen, anstatt nur defensiv sicher zu stehen und auf Konterchancen zu warten.“

since-1899: „Ich habe mir gerade den weiteren Spielplan im Grunddurchgang angesehen. Was das obere Playoff betrifft bin ich jetzt sehr optimistisch. Im Moment ist eine Mannschaft zwischen uns und den Top 3, das ist Wattens. Wattens muss aber noch gegen alle aus den Top 3 spielen (Salzburg, Sturm, LASK) und in Hütteldorf gegen uns. Bei den derzeitigen drei Punkten Rückstand auf Wattens und diesem Restprogramm müssen wir am Ende des Grunddurchgangs einfach vor Wattens stehen. Und das bedeutet wiederum, dass uns noch drei andere Mannschaften überholen müssten, dass wir aus den Top 6 fallen.“

Schwemmlandla3: „Zwei Siege reichen, davon kann man ausgehen. Altach und WAC und die Sache ist erledigt. Dann kann man in den restlichen Partien noch fleißig Punkte sammeln im Kampf um vordere Plätze. Generell einfach Vollgas und Punkte holen wo es nur geht, dann ist das OPO eine Randnotiz.“

Patrax Jesus: „Zoki soll die Mannschaft so spielen lassen wie gegen Sturm. Experimente nur weil Altach auf dem Zettel Außenseiter ist, wären eher destruktiv, aber davon gehe ich ohnehin nicht aus. Eine frühe Führung wäre natürlich optimal, aber darauf darf man sich auf keinen Fall verlassen. Speziell Standards mit dem langen Nuhiu vorne, sollte er spielen, machen mir mehr Sorgen, als ein potentieller Konter von Altach.“

Pivarnik: „Wenn wir wie auswärts gegen Sturm beißen, kratzen, kämpfen, laufen und pressen dann schlagen wir Altach daheim.“

