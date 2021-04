Rapid-Fans: „Ein ganz besonderer Sieg!“

Rapid deklassierte den Wolfsberger AC am Sonntagnachmittag auswärts mit 8:1. Die Fans sind entsprechend begeistert – wir haben die Meinungen der Rapid-Fans im Austrian...

Rapid deklassierte den Wolfsberger AC am Sonntagnachmittag auswärts mit 8:1. Die Fans sind entsprechend begeistert – wir haben die Meinungen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

TomTom90: „Ein super Geschenk der Mannschaft an Didi. Torverhältnis ordentlich aufgebessert und dem WAC eine mitgegeben. Entschädigt dann doch ein wenig für die letzten Jahre dort. Punkteschnitt: 2.09, normalerweise wird man mit so einem Schnitt Meister.“

Mecki: „Wenn wir so auftreten wie der WAC heute, dann fährt jetzt der UR Bus von Wien weg um die Mannschaft bei einer Raststation zu treffen. Wahnsinn. Dennoch musst einmal 8 Tore machen und der Auftritt von uns war von Beginn an dominant, passsicher und variabel. Unsere Bank auch sehr stark besetzt und auch gespielt.“

Oldergod: „Bis zur Roten kam mir schon vor, dass wir ein Mann mehr am Platz waren. Nach der Roten war unsere Überlegenheit (vor allem in Hälfte zwei) noch deutlicher. Das ist ein wunderschöner Sieg, sowas erlebt man nicht oft.“

Tribal: „Richtig richtig großer Sieg, sooo wichtig da gleich wieder einen Abstand auf den WAC und andere Verfolger herzustellen.“

AntiPessimist: „Super Leistung von den Burschen, passend zum Ostersonntag. Aufgrund der Überzahl und volatilen Form der Wolfsberger bitte nicht überbewerten. Jetzt heisst’s fokussiert bleiben und nächstes Wochenende alles rauszuholen!“

ContractChiller: „Verdammt, was soll man denn bitte nach so einer Vorstellung noch kritisieren. Natürlich hat uns die Rote in die Karten gespielt und der WAC ist dann nach dem 3:1 auseinandergebrochen, aber das war in fast allen Belangen eine Topleistung. Die Passqualität war heute überragend. Wunderschöner Ostersonntag!“

Silva: „Grundsätzlich wichtiger Sieg, vor allem weil man mal gezeigt hat, dass man auch mal einen Gegner vernichten will und nicht bei 3:1 auf Ergebnis halten spielt. Man muss aber schon natürlich festhalten, dass der WAC heute es einfach gemacht hat und man es in den nächsten 9 Spielen sicher nicht oft so leicht gemacht bekommt. Spätestens nächste Woche wird es ein komplett anderes Spiel sein. Bin mir aber sicher, dass Kühbauer es nicht zulassen wird, dass irgendjemand zu sehr von irgendwelchen Dingen träumt, weil man heute schwache Kärntner geschlagen hat.“

Da Oide Bimbo: „Vorher haben wir geschrieben, dass dieses Spiel richtungweisend sein wird. Wir sollten uns ruhig selbst ernst nehmen. Über das Match fehlen einem die Worte. Sagen wir lieber, dass das nächste Match richtungweisend sein wird.“

Mecki: „Bei den ersten drei Toren war der Abschluss natürlich sehr fein, aber das schönste Tor war sicherlich das 5., herrlich herausgespielt.“

schleicha: „Schwer in Worte zu fassen so ein Ergebnis. Dass dieses noch dazu mit einer LASK Niederlage garniert wird, macht diesen Ostersonntag einfach perfekt.“

WasHatDerMannFürEinenÜberblick?!: „Sehr guter Auftritt und hochverdienter Auswärtssieg. Gestört hat mich dennoch die Rückwärtsbewegung nach Ballverlusten. Für mich unerklärlich wie manche teilweise extrem lasch hinterher gejoggt sind bei engem Spielstand…ich hoffe, dass das angesprochen wird. Nach dem RB Match wissen wir, ob wir nach oben schielen können oder uns eher an den farblosen Sportskameraden aus Graz und Linz orientieren müssen.“

TomTom90: „Um es mal mit Zahlen seit Saisonbeginn 2019/20 zu vergleichen:

Rapid: 55 Spiele, 31 Siege, 13 Remis, 11 Niederlagen, Torverhältnis: 115:69, Punkte: 106, Punkteschnitt: 1,93

LASK: 55 Spiele, 33 Siege, 7 Remis, 15 Niederlagen, Torverhältnis: 109:60, Punkte: 106, Punkteschnitt: 1,93

WAC: 55 Spiele, 25 Siege, 12 Remis, 18 Niederlagen, Torverhältnis; 110:90, Punkte: 87, Punkteschnitt: 1,58

Direkte Duelle aus Sicht von Rapid:

LASK: 6 Spiele, 5 Siege, 1 Niederlage, Torverhältnis: 14:4

WAC: 7 Spiele, 4 Siege, 2 Remis, 1 Niederlage, Torverhältnis: 19:11

Hier sieht man wie unglaublich konstant Rapid seit knapp zwei Jahren ist und welch eine tolle Bilanz wir gegen die scheinbar übermächtige Konkurrenz ( 😉 ), trotz des Mega-Herbstes des LASK von 2019, haben. Wenn mal wieder jemand bei einem WAC oder LASK-Sieg und einer Niederlage von uns jammert, kann gerne diese Statistik verwendet werden, um sie demjenigen um die Ohren zu hauen.“

Ottakringer: „Jonathan Scherzer hat die Saison mehr Tore für Rapid geschossen als Deni Alar.“

Gascoigne: „Lieber Ferdl Feldhofer, 2005 hast du uns die Meisterschaft durch dein Tor gegen Admira ermöglicht, der Sieg heute ist für dich!“

