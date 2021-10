Rapid-Fans: „Es ist wohl Zeit für einen Trainerwechsel“

Rapid fährt nach einer peinlichen Leistung nur mit einem Punkt aus Klagenfurt nach Hause. Trotz langer Überzahl reichte es beim SK Austria Klagenfurt nur...

Rapid fährt nach einer peinlichen Leistung nur mit einem Punkt aus Klagenfurt nach Hause. Trotz langer Überzahl reichte es beim SK Austria Klagenfurt nur zu einem 1:1-Remis. Wir haben die Fanmeinungen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

weizi72: „Nur noch zum Heulen! Das ist nicht mehr meine Rapid.“

PingPong: „Und selbst wenn wir hier 1:0 gewonnen hätten: Soll solch eine Leistung ernsthaft für Selbstvertrauen sorgen?“

b3n0$: „Versager! 70 Minuten Überzahl und dann dieses Ergebnis! Das aberkannte zweite Tor hat uns heute jedoch wirklich reingepfuscht. Mit 2:0 spielen wir das trocken heim.“

schleicha: „Auf Wiedersehen liebes Trainerteam. Das ist leider unfassbar schlecht. Denkbar schlechter Zeitpunkt, aber das hat so keinen Sinn.“

Woody: „Blöde Frage, wenn von einer Mannschaft kaum ein Spieler seine individuelle Leistungsfähigkeit abruft und die Mannschaft auch im Kollektiv komplett planlos wirkt, wessen Schuld ist das dann? Wer ist dafür zuständig, das beste aus den Spielern rauszuholen und der Mannschaft einen Matchplan mitzugeben? Frage für einen Freund…“

beatboy: „Kühbauer raus! Die Vorgabe war klar seitens Zoki: Zwei Siege aus den nächsten Partien – wurde verfehlt, gegen den Aufsteiger mit einem Mann mehr für 70 Minuten! Bei allem Respekt: Das ist jetzt genug! Es reicht! zumal es NULL Aufwind gegeben hat – keinerlei Steigerung! Das war sowas von zu wenig, genug ist genug…“

Homegrower: „Bieder wie es in dieser Saison Standard ist, da wird sich nix ändern. Alles was kicken kann spielt keine Rolle bei Didi, so sieht das dann am Ende des Tages dann auch aus.“

rabbitmountain: „Ich habe es leider befürchtet. Klagenfurt hatte ja in Halbzeit 1 schon gute Möglichkeiten und es war klar, dass sie auf den Lucky Punch gehofft haben. Und sie haben bis zum Schluss daran geglaubt, auch wenn ihr rüdes Spiel hart an der Grenze ist. Wir hingegen hatten es selbst in der Hand, alleine Grüll mit mehreren Möglichkeiten. Heute sind wir an der Chancenauswertung gescheitert. Ärgerlich aber, dass ausgerechnet Grahovac, der eigentliche für Stabilität hätte sorgen sollen, so einen fulminanten Fehlpass spielt und mit dem resultierenden Outeinwurf die Einleitung zum 1:1 „gelingt“.“

Hütteldorfer94: „Das 1:1 täuscht. Das ist kein Unentschieden, das ist eine Niederlage. Ein einziges Tor in 70 Minuten Überzahl – einfach nur schwach.“

Wanky: „Auch wenn für diese scheiss Schlussphase nicht gleich der Trainer angezählt werden kann, aber man wartet seit Ende des Sommers auf einen positiven Aha-Moment. Es braucht einfach einen neuen Input.“

katnikpauer: „Wie schon einer hier geschrieben hat; auch bei einem 1:0-Sieg wäre das eine mehr als blamable Vorstellung gewesen. Kühbauer kann es wohl nicht besser. Hab immer zu ihm gehalten, aber das wird nix mehr.“

Bojack: „Für diesen Querpass muss Grahovac normalerweise zu Fuß von Klagenfurt nachhause gehen.“

holybatman: „So, das war heute das letzte Rapid-Spiel für mich, solange der Kühbauer noch Trainer ist! Unfassbar, was wir Woche für Woche für einen Dreckskick serviert bekommen! Mehr fällt mir zu diesen Unleistungen nicht mehr ein, ich habe fertig!“

LaDainian: „Wenn ich mir ansehen muss, wie Pacult seiner Mannschaft ein Gesicht gibt, diese Chancen herausspielen kann und sich die Spieler richtig bewegen, anstatt den Ball ideenlos nach vorne zu tragen (Zug nach vorne fährt auf einem anderen Gleis). Spielkontrolle ist nett aber in unserem Fall nichts anderes als schön für die Ballstatistik. Fountas der heute ordentlich umgerührt hat, rausnehmen und Kara der sein 25. Spiel in dieser Saison macht wieder durchspielen zu lassen ist dermaßen hirnrissig, dafür fehlen mir die Worte. Wenn unser Trainer schon das 1:0 herumspielen oder rotieren will soll er Knasmüllner rausnehmen. Pacult setzt alles auf eine Karte und gewinnt damit, Kühbauer will die Partie heimnudeln und verscheißt es. Die Chancenverwertung ist das eine, die Wurstelei von Didi eine andere – in unserem Spiel funktioniert NICHTS und wir sind harmlos, dass es einer Sau graust.“

Top_League: „Wieder eine in die Fresse für uns Fans. Die Spieler mit dem Gehalt tun mir beim besten Willen nicht leid. Also ich hab für Etliches weniger gespielt, in einer Liga die halt sehr wenig Vollprofis hatte, aber so hängen haben sich selten meine Mitspieler oder der Gegner lassen.“

dingo: „Ich sehe immer mehr Parallelen zwischen dem Nationalteam und Rapid. Das Potenzial der Spieler ist schon längere Zeit deutlich größer als der Output. Ob das wohl an den jew. Trainern liegt, who knows…?“

Bojack: „Wenn Grüll das leere Tor trifft, dann ist das einfach ein staubiger Auswärtssieg.“

fabi_rw: „Unglaublich, es 70 Minuten gegen den Aufsteiger in Unterzahl nicht zu schaffen, den Deckel draufzumachen. Ideenloser Zufallsfußball seit Wochen/Monaten. Wir brauchen einen Trainerwechsel, sonst wird sich das nicht bessern.“

Rapidmaniac: „Dass wir alle Partien in den letzten 15 Minuten herschenken, liegt nicht nur an Kühbauer, sondern auch am schlechten Kader. Jede Einwechslung bedeutet eine Schwächung der Mannschaft.“

Stanley-Stiff: „Mich nervt die Fahrlässigkeit, mich nervt die pomadige Spielweise, mich nervt die „keinen Schritt zuviel“ Mentalität, mich nervt das alles gewaltig. Besonders nach einer 14-tägigen Länderspielpause. Die Schonfrist ist vorbei. Das ist deutlich zu wenig. Wird dringend und rasch Zeit, dass sich das ändert, sonst sollte sich wohl personell etwas ändern. So macht das keinerlei Freude und ist in Wirklichkeit vereinsschädigend.“

Burschi: „Nach der Roten musst du die zerspielen, aber es hat ihnen niemand gelernt wie das geht.“

Zidane85: „Die Wechsel waren bis zur Einwechselung von Schick und Grahovac richtig. Allerdings hätte ich Grahovac gerade in diesem Spiel nicht mehr gebracht. So hat er sich die eigentlich richtig gezogenem taktischen Schlüsse wieder kaputt gemacht. Man muss halt auch wissen wann man welchen Spieler einsetzt.“

Lucifer: „Es bringt nichts die Schuld herum zu schieben, man sollte den Tatsachen ins Auge blicken und dieses zuseherfeindliche Spiel für beendet erklären. Wie gesagt, wir sind nur in einem kontinuierlich… sich selbst zu belügen und Hoffnung vor Vernunft zu schieben.“

Woody: „Demir war noch zu jung und nicht weit genug für unsere Startelf. Ballo hingegen scheinbar nicht. Bin ich der einzige, der das nicht ganz nachvollziehen kann?“

LiamG: „Uns fehlt im Moment einfach alles. Wir haben keinen Stürmer, der uns auch mal aus der einzigen Chance das Tor macht (heut warens auch mehrere). Wir haben keinen Tormann der uns konstant in Spiel hält auch wenns vorne mal nicht läuft. Wir haben keinen Spieler der das Spiel an sich zieht und leitet. Wir haben keine Verteidigung die sicher ist und auch kein Mittelfeld das einen sicheren Spielaufbau über ein ganzes Spiel durchziehen kann. Wenn sich jemand verletzt haben wir keinen gleichwertigen Ersatz. Und wir haben halt auch keinen Welttrainer der aus großteils mittelmäßigen Spielern auf lange Zeit das Maximum rauskitzeln kann. Wir werden das alles auf einmal auch nie haben. Jeder Spieler der mal eine halbe Saison halbwegs gut war und ein kleines Angebot aus einer anderen Liga bekommt, will weg. Und wenns nicht funktioniert bricht er ein. Warum auch bei uns bleiben? Titel ist keiner in Sicht. Die tolle Stimmung kann man sich bei uns seit Corona auch aufzeichnen. Alle zwei Jahre Europa und ja, Rapid ist noch immer ein Name…aber viel mehr halt auch nicht mehr. Die Enttäuschung ist mittlerweile einfach verdammt groß…“

Tommyboy: „Das Positive daran ist, dass ich keine einzige Minute vom Spiel gesehen habe, aber anscheinend dürft ich wieder mal nicht viel verpasst haben. Das Traurige mittlerweile ist, dass es mir gar nicht mehr abgeht, eine Rapid-Partie nicht zu sehen.“

