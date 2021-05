Rapid-Fans: „Haben den Sieg leichtfertig hergegeben“

Der SK Rapid verlor gestern trotz einer zwischenzeitlichen Führung gegen den Wolfsberger AC mit 1:2, wobei Schiedsrichter Jäger einige Male mit umstrittenen Pfiffen im...

Der SK Rapid verlor gestern trotz einer zwischenzeitlichen Führung gegen den Wolfsberger AC mit 1:2, wobei Schiedsrichter Jäger einige Male mit umstrittenen Pfiffen im Mittelpunkt stand. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board.

Adversus: „Dieses Spiel darfst du unabhängig vom Schiedsrichter nicht verlieren, aber mit solchen Fehlern von Ljubicic oder Knasmüllner darf man sich dann auch nicht wundern.“

Starostyak: „Ärgerlich, dass die nächste Partie Salzburg auswärts ist, wo uns die Dosen wie üblich abschießen und Meister werden wollen. Sonst würde ich eine Reaktion erwarten, weil Didi wird denen nach dieser demotivierten Leistung den Arsch aufreißen. Trotzdem kommt man nicht umhin zu sagen, dass der Elfer das Spiel gekippt hat. So eine Fehlentscheidung musst erstmal treffen, Respekt!“

Hollywood: „Es war kein Elfer und es war keine Rote. Und Knasmüllner hat den zweiten Gegentreffer grandios eingeleitet. Dann verliert man halt so eine Parte, die ohnehin knapp war.“

MS6: „Fehlpass Dejan, Fehlpass Knasi, irrsinniger Elfer. Kein guter Auftritt in Halbzeit 2. Aufgrund der Konkurrenz nicht viel passiert, trotzdem eher lustloser Auftritt.“

TomTom90: „Ljubicic, Barac und Knasmüllner heute das Trio Infernal. Statt alles klar zu machen und Platz 2 zu fixieren bringt man das Kunststück zusammen ein 1:0 zu verspielen. Zu Jäger braucht man sowieso nichts sagen, dass dieser Typ überhaupt noch pfeifen darf. Unglaublich.“

Ernesto: „Sehr dumm gelaufen. Im Endeffekt hatten wir es in der Hand, aber dann doch irgendwie leichtfertig hergegeben. Jetzt wird es wieder eng werden. Lauter schwierige Spiele stehen nun an. Wir waren eigentlich bis zum Tor die deutlich bessere Mannschaft und hatten alles unter Kontrolle. Irgendwie hat sich der Wechsel mit Knasmüllner gar nicht ausgezahlt. Wir haben die Kontrolle verloren und dann durch Unkonzentriertheiten uns selber geschwächt bzw. geschlagen. Sehr schade. Naja, die Liga bleibt damit weiter spannend in Bezug auf den zweiten Platz.“

schleicha: „Die Luft ist draußen. Hoffentlich reicht es noch für Platz 2. Aber da sind einige mit ihren Gedanken überall aber nicht auf dem Feld. So unkonzentriert und inkonsequent. Die besten waren heute Stojkovic, Fountas, Arase und Strebinger.“

Homegrower: „Ziemlicher Selbstfaller, auch wenn´s kein Elfer war hat man den WAC da schon aufkommen lassen. Ich weiß nicht warum Kara Match um Match beginnen und durchspielen muss, warum man in einer Phase etwa um die 60. Minute herum nicht mal mit dem Demir usw. kommt um den Kick, der sich gerade tot läuft neuen Schwung zu geben. Ljubicic war Licht und Schatten, diese Anflüge Kunststücke veranstalten zu wollen sollte er stecken lassen, das hat vor zwei Jahren kaum funktioniert, funktioniert jetzt nicht und in zwei Jahren wird das auch nicht sein Spiel sein. Mit den Ergebnissen und dem kleinen Pölsterchen war das ja irgendwie zu erwarten heute, ich habe ja nicht mal ein Problem mit dem Ergebnis an sich, wie es zustande gekommen ist hingegen schon und da will ich gar nicht mit dem Jäger anfangen.“

AntiPessimist: „Nie und nimmer darfst du da verlieren. Das 8:1 ist auch wertlos, wenn du zuhause dennoch verlierst. Barac bei all seiner Motivation und Leidenschaft, die ich sehr schätze, aber diese Niederlage geht auf seine Kappe. Der lässt sich da komplett unnötig provozieren und nimmt in vollem Bewusstsein das Risiko des Platzverweises in Kauf, hatte ja zu dem Zeitpunkt schon die Gelbe. Er schwächt uns nicht nur in der Schlussphase, nein er fehlt wahrscheinlich auch noch mehr als ein Spiel. Gerade gegen Salzburg brauchen wir Barac durch seine Kopfballstärke.“

