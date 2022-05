Rapid-Fans: „Hoffentlich ersparen wir uns die elendigen Playoff-Spiele“

Der SK Rapid trifft in der letzten Runde der österreichischen Bundesliga auswärts auf den Wolfsberger AC und von Platz 3 bis 5 ist noch...

Der SK Rapid trifft in der letzten Runde der österreichischen Bundesliga auswärts auf den Wolfsberger AC und von Platz 3 bis 5 ist noch alles offen. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dem wichtigen Spiel erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Starostyak: „Alles außer eine Niederlage ist in Wolfsberg eigentlich immer eine Überraschung, in diesem Fall noch mehr denn je.“

LiamG: „Bei dem Spiel wirds auf die vielzitierte Tagesverfassung ankommen. Keiner will die Playoff-Spiele, beide wollen mindestens Vierter werden. Dazu wäre ein Schirigespann von Vorteil, dass nicht mit irgendwelchen strittigen Entscheidungen ins Spiel eingreift und auch die Spieler im Griff hat, da es durchaus hitzig werden könnte. Die Austria wird nochmal alles geben und bei Sturm wirds, auch wenn sie sich wohl nicht abschießen lassen werden, dennoch keine 100% mehr geben (ist auch irgendwie verständlich). Können wir ohnehin nicht beeinflussen was dort passiert. Alles in allem Spannung, die ich einfach nicht brauche.“

ofla4rocki: „Wichtig wird es sein, dass von Anfang an die Intensität hochgehalten wird und der WAC keinen Platz zum Atmen bekommt. Da muss gleich klar sein wie sehr man den Sieg will. Und richtig – Zimmermann und Stojkovic sind dabei ganz wichtig!“

Waldratte: „Das muss gewonnen werden. Ich glaube nach wie vor, dass die Austria nicht voll gegen Sturm punkten wird.“

WasHatDerMannFürEinenÜberblick?!: „Obwohl Wolfsberg nicht wirklich zu den beliebtesten Auswärtsfahrten gehört, freue ich mich doch schon aufs Match. Samstag, halbwegs schönes Wetter, alle im Trikot und ob der Wichtigkeit ein gut gefüllter Sektor. Möge uns die Mannschaft einen Sieg schenken – dann kann man immer noch schauen was sich in Favoriten so abspielte. Steinigt mich nicht aber ich würde für die Partie noch Gartler im Tor lassen. Wenn es Hedl wird verstehe ich es aber natürlich auch. Schick falls Stojko nicht 100% fit ist.“

MarkoBB8: „Dass bei uns Hedl, Zimmermann und Stojkovic wieder dabei sind, fühlt sich verdammt gut an. Wird ein fixer Sieg, die Frage ist was in Favoriten passiert.“

schleicha: „Mittlerweile bin ich auch schon mehr als angespannt. Die nächsten 36 Stunden werden mittelfristig sehr richtungsweisend – und man hat es leider definitiv nicht mehr selbst in der Hand. Wir brauchen eine absolute Topleistung eine gut aufgelegte Sturm Mannschaft in Wien, welche die Austria herspielt und gewinnt.“

Pivarnik: „Also das wird eine enge Kiste. Ich hoffe das Beste. Mit den Leistungen der letzten Wochen kann das auch ein X werden. Ich würde es Feldhofer und seinen Youngsters wünschen Platz drei noch zu schaffen.“

damich: „Zimmermann, Hedl und Hofmann kommen fix zurück. Da könnte schon was gehen beim WAC. Selber habe ich leider kein gutes Gefühl…Aufgegeben wird aber ein Brief, also Vollgas geben.“

-grünweiß-: „Wir schauen schon seit Runden immer auf die anderen ohne unsere Aufgaben zu erledigen. Fokus und drei Punkte. Bitte, danke!“

derfalke35: „Hoffe, dass wir Platz 4 erreichen und nicht ins EC-Playoff müssen.“

schleicha: „Unsere WAC Gastpiele in Kärnten sind in letzter Zeit Spiele gewesen wo „alles“ möglich war. 4:1, 1:8, 3:4, 2:2, 3:1. Heuer taten wir uns aber ziemlich schwer gegen den WAC und auch in Wien war da relativ viel Glück dabei, dass wir das Spiel gewonnen haben. Am ehesten rechne ich mit einem Unentschieden, und dann wird man nach Wien 10 schauen müssen, ob Sturm dort gewinnt oder nicht. Man hätte aber zumindest Platz 4 und erspart sich die elendige Quali der Quali.“

Top_ League: „Lege mich fest, gewinnen wir beim WAC sind wir Dritter, nochmal lässt Ilzer das nicht mehr durchgehen. Da werden einige Grazer nochmal alles reinhauen, davon bin ich überzeugt. Sollte es Platz 4 werden, ist es mir auch recht.“

