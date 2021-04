Rapid-Fans: „Können mit dem Punkt leben“

Der SK Rapid kam gestern zu einem 1:1-Unentschieden gegen den LASK und befindet sich damit vor dem Doppel gegen die WSG Tirol, die gestern...

Der SK Rapid kam gestern zu einem 1:1-Unentschieden gegen den LASK und befindet sich damit vor dem Doppel gegen die WSG Tirol, die gestern überraschend Serienmeister Salzburg schlug, weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Gunner: „Hab vor der Partie schon gesagt „nicht verlieren wäre ok“, und so sehe ich das auch jetzt. War ein gerechtes X, wir haben wenig zugelassen, hatten die ein oder andere sehr gute Chance.“

Zuckerhut: „Gewonnener Punkt dank Schlager und Platz 2 gehalten. Passt schon.“

Ernesto: „Den Punkt nehme ich gerne. Im Vorfeld habe ich mir schon gedacht, dass ein Punkt ein gutes Ergebnis wäre und dabei bleibe ich. Das war ein enorm schwieriges Spiel – wie immer eigentlich gegen den LASK. Nichts für den Genießer, aber darum geht´s ja nicht. Nach dem blöden Rückstand war der Ausgleich umso wichtiger. Chancen waren vorhanden, wenige hatte auch der LASK. Das X geht in Ordnung. Ich kann niemandem einen Vorwurf machen, alle haben enorm diszipliniert gekämpft und gearbeitet. Das war eine geschlossene brave Mannschaftsleistung. Im Endeffekt bin ich zufrieden. Jetzt wäre es wichtig im Doppel gegen die Tiroler nach Möglichkeit voll zu punkten.“

#17: „Mit dem Unentschieden kann man zufrieden sein. Gegen Sturm und LASK darf man im oberen Playoff einfach nicht verlieren, dann sollte der zweite Platz leicht möglich sein.“

Rapidler_1899: „Ein Xerl mit dem wir sicher besser leben können als der LASK.“

Hütteldorfer94: „Spätestens nach den heutigen Siegen von Wattens gegen RBS und von Wolfsberg in Liebenau ist klar: Jausengegner gibt es heuer keine im oberen Playoff. Und mit den Leistungen, die wir heute und in den letzten Spielen gezeigt haben, bleibt das für uns bis zuletzt eine Zitterpartie um die vorderen Plätze.“

Zidane85: „Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Gegen Tirol möchte ich aber etwas mehr sehen, vor allen Petrovic und Ljubicic sind derzeit nicht gut. Kara darf man auch einmal auf der Bank lassen.“

schimli: „Mehr ist momentan halt nicht drinnen. Nach dem Spielverlauf muss man mit dem Punkt leben.“

damich: „Wenn man das Spiel gesehen hat glaubt man nicht, dass Schlager die Nummer 1 im Nationalteam sein soll und Strebinger nur auf Abruf! Wie er den Schuss von Eggestein noch an die Stange bringt war spitze, insgesamt ist Strebinger wieder in einer Form wie vor 2 Jahren, bärenstark, sicher, selbstbewusst! In der Form muss er auf dem Zettel für die EM stehen, wir alle wissen aber auch das es bei ihm ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen!“

schleicha: „Punkt auswärts beim LASK passt. Spielerisch glänzt gegen die kaum einer.“

rabbitmountain: „4 Spiele, 5 Punkte. Eine magere Bilanz und jetzt zwei schwere Spiele gegen eine hochmotivierte WSG. Es bleibt spannend.“

TomTom90: „Bin zufrieden, 2 Punkte weiterhin Vorsprung auf den LASK und 4 auf Sturm. Natürlich wäre ein Sieg ein Traum gewesen, aber ich kann mit dem X sehr gut leben.“

Fox Mulder: „Trotzdem muss man sagen, aus dem zentralen Mittelfeld könnte im Moment mehr kommen. Ljubicic und Petrovic sind nicht gut in Form und das wirkt sich eben auch massiv auf unser Offensivspiel aus.“

Ipoua #24: „X beim LASK ist finde ich ein gutes Ergebnis, nur etwas schade, dass man erst in Hälfte 2 nach dem Rückstand mit flüssigem Kombinationsspiel angefangen hat.“

Schwemmlandla3: „Remis passt. Nehme ich gerne den Punkt. Etwas ärgerlich der Hänger Mitte zweite Hälfte wo man die Ordnung verloren hat und auch die Konzentration vermissen hat lassen. Davor und auch danach wieder ganz passabel. Die zwei Sitzer in Hälfte 1 durch Schick/Knasmüllner und Hälfte 2 durch Knasmüllner muss man machen, dann gewinnen wir. In Summe ein gerechtes X mit dem wir sicherlich besser leben können.“

ContractChiller: „Letztlich ein gerechtes Unentschieden. Im oberen Playoff sind halt alle Matches eng und umkämpft, wird noch ein ziemliches Gerangel werden die letzten sechs Runden. Dank auch an Schlager, im Nationalteam darf er bitte im Moment nicht auflaufen, das ist schon hart was der die letzten Monate abliefert.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum 1:1-Unentschieden zwischen dem LASK und dem SK Rapid.

