Rapid-Fans nach dem Derby: „Unser Zentrum ist eine Katastrophe!“

Mit der 0:2-Niederlage im gestrigen Derby gegen die Wiener Austria warten die Rapid-Anhänger bereits seit 3 ½ Jahren auf einen vollen Erfolg im Stadtduell. Wir haben die Reaktionen auf die Derbyniederlage der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Adversus: „Das war heute einfach nur fürchterlich, zu viele die heute eine bescheidene Leistung abgeliefert haben. Im Prinzip hat man der Austria beide Tore geschenkt und vorne verhauen wir die Chancen.“

Zuckerhut: „Charakterlose Truppe, die erst mit dem Rücken zur Wand zum Spielen anfängt. Man wird mit Klagenfurt um den fünften Platz spielen.“

weizi72: „Austria war voll motiviert und aufgezuckert und wir waren zu schwach. Ein Typ wie Braunöder fehlt uns total.“

Hütteldorfer94: „Mit Leistungen wie heute sind Cupsieg und gute Platzierung im oberen Playoff nicht mehr als eine Utopie.“

Fox Mulder: „Die Austria war heute in allen Belangen überlegen, sei es taktisch, kämpferisch, läuferisch und qualitativ. Ich weiß nicht, was Zoki vorhatte, aber es klappte überhaupt nicht. Auch die Schwächen des Kaders (zentrales Mittelfeld) wurden uns heute schonungslos aufgezeigt. Wenn man bedenkt, dass Petrovic und Braunöder auf der gleichen Position spielen, läuft es mir kalt den Rücken runter. Eines ist klar, man kann nach diesem Desaster nicht zur Tagesordnung übergehen. Die Spiele die in den nächsten Wochen auf uns zukommen, werden ähnlich schwer wie das heutige und wenn wir uns in Punkto Einstellung und Spielaufbau nicht verbessern, wird es ein böses Erwachen geben.“

flonaldinho10: „Selbstfaller gegen eine biedere Austria die außer taktisch gut stehen und kämpfen eigentlich nix machen musste.“

dingo: „Zurecht verloren, eine Frechheit, mit welcher Einstellung wir in ein Derby (!!!) gingen.“

Jonny Weissmüller: „Wenn man spätestens heute nicht erkannt hat im Verein das unser Mittelfeld nicht tauglich ist für höhere Aufgaben dann weiß ich auch nicht weiter. Petrovic und Greil bitte abgeben und durch QUALITÄT ersetzen.“

Woody: „Sorry, das ist leider viel zu wenig gewesen. In den ersten 50 Minuten hat die Austria vorne angepresst. Da waren wir überfordert wie eine Schülerligamannschaft. Erst nach dem 0:2 hatte man etwas das Gefühl, dass es hier doch ein Derby ist, aber offensiv war es einfach nicht gut genug. Die Austria hat uns mit einfachen Mitteln neutralisiert. Die wollten den Sieg einfach viel mehr als wir …und dafür hab ich null Verständnis. Wir gewinnen seit Jahren kein Derby und treten dann die ersten 55 Minuten auf, wie in einem Freundschaftsspiel. Bin sauer und ernüchtert.“

Da Oide Bimbo: „Gerade im Derby eine der schwächsten Saisonleistungen. Nur mit Motivation und ohne Plan geht es nicht. Die Gegentore mit Schülerliga-Fehlern, offensiv nichts als hohe Bälle, das war die letzten Wochen schon viel besser. Ein Derby zu verlieren, darf keine Rapid-Mannschaft, kein Rapid-Spieler zulassen wollen, dafür habe ich zu wenig Gegenwehr gesehen.“

Woody: „Wir haben heuer gegen Salzburg, Sturm und die Austria noch keinen Punkt gemacht… sorry, wir haben nix auf dem dritten Platz verloren.“

Rapid-Fan: „Warum schlägt Auer gefühlt jeden zweiten Ball blind nach vorne? Petrovic, Bajic, Greil heute Totalausfälle, der Rest auch fast nicht vorhanden. Und das ab Spielminute 1 – so gewinnst gegen keinen. Wir brauchen einen zentralen Mittelfeldspieler wie einen Bissen Brot, im aktuellen Kader ist einfach kein Spielmacher dabei. Wenn dann der Gegner die Flügel zumacht geht bei uns nix mehr, weil in der Mitte einfach die Kreativität fehlt.“

oestl: „Greil und Petrovic dürfen eigentlich nie wieder in der Startformation sein. Für mich eine Verarsche für Strunz, Oswald und Co.!“

Boidi: „1. Halbzeit war gar nichts. Ist erst besser geworden als gewechselt wurde dann war man unfähig. Braunöder und Jukic dominieren das Zentrum komplett. Pejic der einzige der was dagegen versucht hat. Greil nix, Petrovic ganz schwach. Auch Kasius schlecht heute. Zoki hat auch zu spät reagiert.“

Phil96: „Indiskutable Leistung von fast allen heute. Kasius, Petrovic & Bajic sind nochmal negativ herausgestochen. Keine Ahnung, warum Barisic da so lange gewartet hat, die von ihrem Leiden heute zu befreien. Nach dem Doppeltausch in der 66. hat es ansatzweise nach einem Fußballspiel ausgeschaut, aber selbst das war eigentlich noch scheiße.“

LaDainian: „Körperlos, ideenlos, nicht bissig, langsam und das allerschlimmste, kein Siegeswillen. Zweikämpfe indiskutabel! Der Sieg der Austria völlig verdient, wir hatten heute nichts aber auch gar nichts entgegenzusetzen. Im Mittelfeld hochgradig unterlegen, da wurde der Schaden in den letzten Jahren angerichtet. Erklärt halt trotzdem nicht dieses willenlose Auslaufen von Minute 1 an und die fehlenden Umstellungen nach dem recht schnell ersichtlich war, dass wir hier und heute so nichts reißen werden.“

Hütteldorfer94: „Ein zuverlässiger Punktelieferant sind wir inzwischen für die Austria. Die können noch so schlecht sein. Wir schaffen es immer, das noch zu unterbieten.“

SandkastenRambo: „Genauso überheblich wie hier geschrieben wurde hat auch die Mannschaft gespielt. Vielleicht holt es manche und auch die Mannschaft wieder auf den Boden zurück. Solang wir nicht 100% geben kannst mit dem Team nicht viel gewinnen. Das beste draus machen und es als Warnung für das obere Playoff nehmen dass wir da auch ganz schnell ohne Europacup-Startplatz da stehen können.“

Jackson: „Dank der jahrelangen Enttäuschungen nimmt mich die Niederlage viel weniger mit als das früher der Fall gewesen wäre.“

P200E: „Tja, ein Derby Wochenende mit X, das war wohl nix. Zu viele Akteure mit einem schwachen Tag, beginnend mit dem Trainer, der bei der Aufstellung mit Bajic und Petrovic ganz heftig ins Braune gegriffen hat. In Verbindung mit einer Taktik die einer Mischung aus Ferdl Feldhofer Gedenkkick und Kühbauerschem Kick and Rush entsprungen schien ein Schritt in den Untergang. Petrovic nach seiner Verletzung noch kilometerweit von bundesligatauglicher Form entfernt, er macht das was er immer machte aber um 40% langsamer. Kasius, Bajic, Greil, sehr schwach, schade dass unser fliegender Holländer im wichtigsten Spiel bisher seine schwächste Leistung ablieferte. […] Die Standards unter jeder Kritik, da kam kein nennenswerter Abschluss zustande. Bezeichnend, dass die erste Hereingabe die auch ein Stürmer erreichen konnte in Minute 80 zu Buche steht. Ich bin nicht verärgert, sondern maßlos enttäuscht, da war viel zu wenig Siegeswille zu erkennen!“

oestl: „15 Punkte hinter Sturm.. Danke für nichts!“

TomTom90: „Unser Hauptproblem liegt einfach im zentralen Mittelfeld und heute hat man gesehen, dass Kerschbaum sehr wohl derzeit aus der Stammelf nicht wegzudenken ist. Petrovic leider noch eine Vorgabe, bin gespannt, ob er sich derrappelt. Greil sollte auch bald in die Gänge kommen, spätestens nächste Saison zählt’s, sonst wird er leider zu einem Nutz 2.0. Im Sommer müssen wir einfach was machen in der Zentrale. Eigentlich braucht man einen 10er und 8er.“

mrneub: „Das über Jahre ignorierte Problem im Mittelfeld hat uns heute erneut den Nerv gezogen. Petrovic unglaublich schwach – ich versteh zwar das man nach einer langen Verletzungspause noch etwas scheu ist, aber das war heute Angsthasenfußball sondergleichen. Ihn solange drin zulassen ist leider auch ein Fehler von Zoki. klares Nein zur Vertragsverlängerung. Greil im nirgendwo angekommen – Nutz 2.0. – unsichtbar, Fehler hier und da, keine Gefahr.. Pejic war heut ein Armer, komplett im Stich gelassen.“

LaDainian: „Gegentor eins darfst du natürlich nie im Leben kassieren, Tor zwei passiert schon mal wennst eh schon in der Derby Scheissgasse bist. Dazwischen und danach war halt noch etwas und derartig präsentiert man sich nicht in einem Derby. Punkt.“

LiamG: „Man hätte heute den Grunddurchgang versöhnlich abschließen können mit einem Sieg. Hat man nicht geschafft, hat man schlicht nicht gewollt. Ich bin momentan ziemlich angefressen auf die Einstellung und Leistung heute also spar ich mir etwaige Kritik. Der Blick auf die Tabelle und den Abstand den man zu anderen hat, sollte aber doch zum Denken anregen. Minimumziel für die restliche Saison muss ein Finale im Cup, ein Derbysieg und ein Europacup-Fixplatz sein. Die Qualität haben wir, was daraus gemacht wird liegt in der Hand der Handelnden. Enttäuscht mich nicht.…“

MaSTeRLuK1899: „Petrovic hatte in Halbzeit 1 eine Passquote von 20% und hatte fast so viele Ballverluste wie Ballkontakte. Wenn jemand auf so einer wichtigen Position eine derartige Partie spielt, kann man diesen Spieler meiner Meinung nach schon rauspicken. Für mich hat Petrovic die Mannschaft heute um mindestens eine Klasse schwächer gemacht und das kollektive Totalversagen war auch ein Resultat aus der Leistung von Petrovic. Wenn der Zehner oder der Rechtsaußen mal so eine Partie macht, kann es die Mannschaft im Kollektiv wahrscheinlich ohne große Probleme auffangen. Aber wenn der Achter 65 Minuten lang so gut wie jeden Ball verliert, fängt das auch das beste Kollektiv nur ganz schwer auf.“

derfalke35: „Verdienter Sieg der Austria und wenn jeder „Blinde“ sieht, dass wir im zentralen Mittelfeld Defizite haben, dann muss man die im Sommer auch beheben, da darf’s keine Ausreden mehr geben, das ist so offensichtlich, wir umspielen förmlich das Mittelfeld. Ein Schwab fehlt an allen Enden und Ecken und ein Schaub auch, denn das waren Unterschiedsspieler und in solchen Partien brauchst genau solche Spieler.“

Hobbykicker: „Der Wahnsinn ist ja, dass Pejic und Petrovic Legionärsplätze besetzten und unser zentrales Mittelfeld trotzdem schlechter ist, als von 2/3 der Gegner…“

synetic: „Unkoordinierter Dreckskick vom allerfeinsten. Mehr gibt’s dazu nicht zu sagen.“

schleicha: „man muss einfach festhalten, dass unsere Zentrale eine absolute Katastrophe ist. Was man sich bei dieser Zusammenstellung gedacht hat verstehe ich nicht einmal mit der größten Fantasie: OM: Knasmüllner, Greil. ZM: Kerschbaum, Petrovic, Oswald. DM: Pejic, Schuster. IV: Dibon, Hofmann, Wimmer, Sollbauer, Querfeld. Das ist so dermaßen schlecht, dass einem die Worte fehlen. Vorne im offensiven Mittelfeld einer unsichtbarer als der nächste. Im zentralen Mittelfeld nicht einen der Impulse nach vorne setzen kann, defensiv sowieso schwach. Im defensiven Mittelfeld hat man Pejic das Bummerl umgehängt wobei sich der meiner Meinung nach schon sehr gesteigert hat und seine Entwicklung positiv ist. Und abgerundet wird das mit einer Innenverteidigung, wo Querfeld der agilste und spielerisch beste ist neben Hofmann. Einfach irre.“

bruno_conte: „Gratulation an die Austria. Die waren bissiger, frecher, williger und einfach besser. Die Derbyhistorie in den letzten Jahren kommt nicht von ungefähr. Die spielen das was eigentlich wir spielen sollten. Uns fehlt aber dafür die Manpower. Ich glaube nicht, dass unsere Spieler heute keinen Siegeswillen gehabt haben. Sie waren von Minute 1 an in Bedrängnis, der Gegner war sehr aggressiv und hat uns kaum eine Sekunde Denkzeit gegeben. Entsprechend hat uns Spiel sehr konfus und nicht zusammenhängend gewirkt.“

Zanetti: „Die Zoki-Mannschaft von 2015 würde die von 2023 vom Platz schießen. Und das, obwohl der Fußball sich in den letzten acht Jahren natürlich extrem weiterentwickelt hat. Zentralen wie Hofmann – Schwab – Petsos oder auch Murg – Ljubicic – und ja, auch Grahovac waren einfach eine andere Liga als das, was diese Saison bei Rapid am Platz ist. Das soll nicht ein weiterer Vorwurf an Pejic sein, der sich sehr bemüht – und Kerschbaum und Greil eh auch irgendwie – aber fürchten tut sich vor dem jeweiligen Triumvirat kein Gegner.“

since-1899: „Das war einfach ein Spiel zum Vergessen. Die Spieler und als Mannschaft weit weg von der Normalform. Inaktiv, passiv, schwerfällig, behäbig. Wie man so in ein Derby gehen kann, ist halt ein Wahnsinn. Und trotzdem hätte die Austria ohne unsere Geschenke und Glück kein Tor gemacht, während wir trotzdem zu einigen guten Chancen gekommen sind. Es war klar, dass auch unter Barisic Rückschläge kommen werden. Im Derby ist das halt doppelt bitter, wenngleich die nachfolgenden beiden Derbys in der Meistergruppe doppelt so wichtig sind, das kann keiner abstreiten.“

