Top-Junglegionäre 2021/22 (6): Zwei Spieler ohne Saisoneinsatz

Über die gesamte Saison haben wir euch wöchentlich mit Updates über unsere Junglegionäre versorgt. Zum Saisonende ist es nun an der Zeit eine Bilanz zu ziehen.

Wir liefern euch in sechs Teilen eine Top- und Flopliste über Österreichs U21-Youngster (Stichtag 1.1.1999). Dabei beleuchten wir zuerst die Junglegionäre in ersten und zweiten Ligen, dann die Dritt- und Viertliga-Legionäre und schließlich die Talente, die noch in den Nachwuchsmannschaften ihrer Klubs zum Einsatz kamen.

Im letzten Teil unserer Serie schauen wir uns die jüngsten ÖFB-Legionäre an, die hinter den Erwartungen blieben oder auch ein Pechjahr hatten. Wohlgemerkt ohne spezifischer Reihung.

Jakob Knollmüller (TSG 1899 Hoffenheim U19)

ST – 18 Jahre (Jg. 03) – 7 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Vom neuen Hoffenheim U19-Legionär konnte man wohl etwas mehr erwarten. Knollmüller schaffte zwar im März den Sprung ins U19-Nationalteam, spielte für die A-Junioren der TSG nur ein einziges Mal von Beginn an und kam insgesamt nur auf knapp 240 Einsatzminuten. Der junge Angreifer hat allerdings noch ein Jahr Vertrag in Hoffenheim und darf auf eine stärkere Saison 2022/23 hoffen.

Kilian Scharner (VfB Stuttgart U19)

TW – 19 Jahre (Jg. 03)

Dass der Neffe von Paul Scharner bei einem Fußballspiel zwischen den Pfosten stand, ist nun bereits eine Weile her. Zu Beginn der Saison war der Stuttgart-Legionär verletzt, danach reichte es nur zu Kaderplätzen auf der Bank. Immerhin einmal auch auf der Bank der Regionalligamannschaft des VfB, aber unterm Strich steht eine Saison ohne Einsatz.

Alessandro Paunescu (Karlsruher SC U19)

ST – 19 Jahre (Jg. 03) – 8 Spiele

Der rumänisch-stämmige Grazer Alessandro Paunescu hat eine enttäuschende Saison hinter sich, wenn man bedenkt, dass er in der Vorsaison beim FC Wil 1900 in der Schweiz bereits „Erwachsenenfußball“ spielte. Für die U19 des Karlsruher SC kam er nun nur etwas mehr als 100 Minuten zum Einsatz und überzeugte nicht.

Felix Rippert (1.FC Nürnberg U17)

MF – 17 Jahre (Jg. 05)

Der Nürnberg-Nachwuchsspieler Felix Rippert ist neben Scharner der Zweite im Legionärsbunde, der in dieser Saison keine Partie spielte. Den Sprung von der U16 zur U17 vollzog der in Wien geborene, deutsche Staatsbürger jedenfalls noch nicht.

Eloim Elonga (BEJUNE U18)

ST – 16 Jahre (Jg. 05) – 12 Spiele

Der Angreifer Eloim Elonga ist zwar erst 16 Jahre alt, konnte aber in der U18 des Team BEJUNE in der Schweizer Nachwuchsliga noch keine Akzente setzen.

Jean Francois de Chatrie Doegl (Holstein Kiel U19 )

RM/ST – 17 Jahre (Jg. 04) – 12 Spiele – 1 Tor

Etwas mehr konnte man auch von Jean de Chatrie Doegl erwarten: Der ivorisch-stämmige Angreifer, der im vergangenen Herbst vier Spiele für Österreichs U18-Nationalteam bestritt, stand für die U19 von Holstein Kiel nur etwa 450 Minuten auf dem Platz. Immerhin gelang ihm im letzten Saisonspiel das erste und einzige Saisontor.