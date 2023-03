Rapid-Fans: „RBS ist heuer näher am Rest der Liga als sonst…“

Der SK Rapid trifft heute auf den Tabellenführer und Serienmeister Red Bull Salzburg. Nach den jüngsten Ergebnissen stehen die Hütteldorfer nicht mehr unter einem...

Der SK Rapid trifft heute auf den Tabellenführer und Serienmeister Red Bull Salzburg. Nach den jüngsten Ergebnissen stehen die Hütteldorfer nicht mehr unter einem ganz so hohen Druck, da das Erreichen des oberen Playoffs auch bei einer Niederlage gegen den Liga-Krösus sehr wahrscheinlich ist. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von der Mannschaft erwarten? Glaubt der eine oder andere an eine Überraschung? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

TomTom90: „Bin guter Dinge, dass wir zumindest nicht verlieren, unter dem Trainer Barisic ist Rapid noch nie in Ehrfurcht erstarrt, wie unter anderen Trainern und ich glaube schon, dass man in diesem Spiel sehen wird, dass wir uns gut entwickelt haben und Red Bull durchaus fordern können. Hoffentlich mit einem ausverkauften Haus. Die Mannschaft hätte es sich verdient. Aufstellungstipp gibts nicht, die war in letzter Zeit immer eine Wundertüte. Tipp: ein heißer Kampf und ein 2:2.“

MarkoBB8: „Hoffe auf ein Spiel ohne Verletzungen, das war ja oft anders gegen die Dosen, hoffe auf ein volles Stadion um die Mannschaft zu pushen.“

schleicha: „Wie schon anderswo geschrieben sehe ich RB heuer deutlich näher am Rest der Liga als in den vergangenen Jahren. Natürlich aber immer noch weit vorne auf Grund der massiven individuellen Qualität. Trotz allem hat Sturm gezeigt, dass man RB durchaus in Schwierigkeiten bringen kann, wenn RB nicht auf der Höhe ist und man selbst gut spielt. Gleichzeitig sah man aber in Hälfte 2, dass RB auch ordentlich andrücken kann und immer noch jeden Verein in Österreich vor massive Probleme stellt. Bei Sturm ging sich der Sieg halt aus – bei uns wurde das in den letzten Jahren dann doch leider oft noch eine Last-Minute-Niederlage oder einem Xerl. Wird ein guter Check vor dem oberen Playoff um zu sehen wie weit die Mannschaft schon ist.“

MiKa7*8: „Irgendwie freu ich mich auf das Spiel und bin zuversichtlich, dass wir zumindest einen Punkt holen. Auf geht’s Rapid kämpfen und siegen!“

gw1100: „Ich bin optimistisch, Zoki haben die „Großen“ immer gelegen, denke auch dass wir diesmal aus dem Vollen schöpfen können, wir werden einen Überraschungssieg einfahren und „Mission Vizemeister“ einen Schritt näher kommen.“

capRapidler82: „Rechne mit einer Niederlage. Kann man leider davon ausgehen – wenn wir unter Zoki uns wieder so stabil entwickeln wie in seiner ersten Zeit bei uns als Trainer, dann kann nächste Saison in meinen Augen mehr rausschauen.“

Lucifer: „Leider spielt Salzburg nicht mehr international, denn heuer wäre das mit Sicherheit eine Schwächung gewesen, sei´s drum… ich freue mich schon auf diese Partie und hoffe, dass Zoki der Mannschaft den richtigen Plan mitgibt um mehr als nur einen Punkt zu holen. Ich würde an der Aufstellung auch gar nicht viel ändern, außer dass Grüll wieder spielt und Strunz eine zusätzliche Option darstellt.“

miffy23: „Die Chancen sind wohl größer, als noch vor einem halben Jahr. Hoffe auf Punkte, egal welcher Art, aber es wird natürlich verdammt schwer. Bei RBS wird jetzt sicherlich der Druck hoch sein, die Meisterschaft unter Dach und Fach zu bringen, geschont wird hier nix mehr. Trotzdem denke ich, dass mit einer tollen Leistung etwas drinnen sein könnte.“

bfmv19: „Gegen Salzburg wird’s schwer, vertraue aber darauf das Zoki den richtigen Plan gegen die Dosen hat. Hoffe zumindest auf einen Punktgewinn, gegen die Dosen ist alles drinnen von Kanterniederlage – bis knappen Sieg.“

bw_sektionsbg: „Also das Stadion muss auf jeden Fall Vollgas geben. Ich hoffe auf eine Atmosphäre wie wir sie im neuen Stadion noch nie hatten.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem SK Rapid Wien und RB Salzburg.