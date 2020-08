Rapid freut sich über geglückte COVID-19-Generalprobe

„Endlich wieder Fußball“ hieß es gestern zumindest für 1.250 ZuseherInnen, die in Hütteldorf bei der ersten Runde im UNIQA...

[ Presseinfo SK Rapid ]

„Endlich wieder Fußball“ hieß es gestern zumindest für 1.250 ZuseherInnen, die in Hütteldorf bei der ersten Runde im UNIQA ÖFB Cup live dabei sein konnten. Ein Stückchen Normalität für viele, denn die Sehnsucht nach Fußballspielen ist bei den Rapid-Fans merklich groß – das zeigt schon die Nachfrage nach Jahreskarten. Da hindern auch Babyelefanten und Mund-Nasen-Schutz nicht beim Mitfiebern und Jubeln über den verdienten 5:0 Heimsieg gegen den TSV St. Johann/Pongau.

Es war zudem eine Generalprobe für den Ligastart: Denn ab 12. September geht es für die Grün-Weißen hier wieder so richtig los. Mit heutigem Stand dürfen dann 10.000 ZuseherInnen im Allianz Stadion dabei sein. Das Präventionskonzept dafür steht und wurde von den Behörden bewilligt, die Vorkehrungen im Sinne der Gesundheit sind klar: Abstand halten bleibt auch im Herbst eine Notwendigkeit, die durch Sitzplätze im Schachbrettmuster gewährleistet wird, Schutzmasken sind bei Bewegung im und rund um das Allianz Stadion zu tragen – lediglich am zugewiesenen Sitzplatz und in den ausgewiesenen Konsumationsbereichen darf die Maske abgenommen werden. Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen sind ohnehin vielfach bereits gelernt.

SK Rapid Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek zum ersten Heimspiel mit Fans: „Wir freuen uns, dass unsere Corona-Generalprobe für den Ligastart aus organisatorischer Sicht geglückt ist und gleichzeitig, dass unsere Mannschaft souverän den Aufstieg in die nächste Runde geschafft hat. Die anwesenden ZuseherInnen haben sich sehr gut an die Präventionsmaßnahmen gehalten. Wir möchten uns daher für das Mitwirken und das Verständnis der RapidlerInnen bedanken und blicken dem Ligastart nun umso positiver entgegen, da wir um die Eigenverantwortung unserer Fans und ihre Mitarbeit im Kampf gegen COVID-19 wissen“.

Zu den weiteren Maßnahmen: „Wir haben mit OA Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. med. Hans-Peter Hutter ein umfangreiches Konzept erarbeitet, hierfür die behördlichen Genehmigungen erhalten und freuen uns – auch im Sinne der Planbarkeit – bei den ersten Bundesligaspielen unter Berücksichtigung maximaler gesundheitlicher Schutzmaßnahmen zumindest 10.000 ZuseherInnen im Allianz Stadion begrüßen zu dürfen. Wir sind froh, Fußball spielen zu dürfen und nun zumindest auch wieder vor einer eingeschränkten Anzahl an Fans, aber als Publikumsmagnet sind wir leider dennoch von einem massiven wirtschaftlichen Schaden betroffen. Daher hoffen wir, Schritt für Schritt wieder in die uns bekannte Normalität gehen und, so es die gesundheitliche Situation zulässt, bald wieder einen Vollbetrieb durchführen zu können. Die tolle Stimmung beim gestrigen Spiel hat die Freude der Rapid-Gemeinschaft verdeutlicht, endlich wieder bei einem Spiel dabei sein zu können und auch für den SK Rapid ist die zahlreiche Anwesenheit unserer großartigen Rapid-Fans überlebenswichtig. Abschließend appellieren wir an alle StadionbesucherInnen, die Hygienemaßnahmen auch in der Meisterschaft ernst zu nehmen und danken für die bisherige sowie auch zukünftige beeindruckende Unterstützung“.