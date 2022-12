Red Bull Salzburg bastelt an einer Leihe von Jerome Onguene

Red Bull Salzburg steht offenbar vor einer Rückholaktion von Innenverteidiger Jerome Onguene. Der 24-jährige Kameruner war erst im vergangenen Juli ablösefrei zu Eintracht Frankfurt...

Red Bull Salzburg steht offenbar vor einer Rückholaktion von Innenverteidiger Jerome Onguene. Der 24-jährige Kameruner war erst im vergangenen Juli ablösefrei zu Eintracht Frankfurt gewechselt, sah dort aber bisher kein Land.

Bereits im August 2017 holten die Roten Bullen den 187cm großen Defensivspieler erstmals in die Mozartstadt. Anfänglich leihweise, ein Jahr später gegen eine Ablösesumme von zwei Millionen Euro fix.

Im Jänner 2021 wechselte Onguene leihweise nach Genua, verließ Salzburg demnach für ein halbes Jahr. Nach seiner Rückkehr war der französisch-kamerunische Doppelstaatsbürger, der zehn Länderspiele für Kamerun bestritt weitgehend Stammspieler, wechselte dann aber ablösefrei zum Europa-League-Sieger nach Frankfurt.

Dort verlief jedoch rein gar nichts nach Wunsch: Eine Oberschenkel- und eine Adduktorenverletzung setzten Onguene je etwa einen Monat außer Gefecht und der Abwehrspieler bestritt kein einziges Spiel für die Eintracht. In der deutschen Bundesliga saß er nur zweimal auf der Bank, in der UEFA Champions League drei weitere Male. Für einen Einsatz reichte es aber nicht. Zuvor hatte Onguene für Salzburg in 111 Spielen 13 Tore erzielt und fünf weitere vorbereitet.

Onguenes Vertrag in Frankfurt läuft allerdings bis 2027 und derzeit sieht es nicht so aus, dass er sich in der Dreierkette der Eintracht gegen Tuta, Ndicka und Jakic durchsetzen kann. Obwohl Ndicka bei mehreren Topklubs im Gespräch ist, wird es kurzfristig für Onguene nicht reichen, weshalb nun eine Leihe nach Salzburg, vorerst bis zum Saisonende, angedacht ist.

Bei den Salzburgern ist die Innenverteidiger-Situation derzeit ein wenig undurchsichtig. Der Serbe Strahinja Pavlovic ist eine Bank, könnte aber demnächst zu einem begehrten Transferziel werden. Das gilt auch für Oumar Solet, der allerdings immer wieder mit muskulären Probleme zu kämpfen hatte. Maximilian Wöber kam in letzter Zeit vor allem als Linksverteidiger zum Einsatz.

Weiters im Kader: Der 22-jährige Kamil Piatkowski, dessen Entwicklung noch nicht die Richtung nimmt, die man sich anfangs vorstellte, der 27-jährige Brasilianer Bernardo, der polyvant eingesetzt wird, sowie die beiden Jungen Bryan Okoh und Samson Baidoo. Okoh erholt sich gerade erst von einem Kreuzbandriss und Baidoo ist noch nicht soweit, bestritt erst zwei Spiele für die Kampfmannschaft.

Salzburg möchte also offensichtlich in der Breite nachrüsten und gegebenenfalls auch für einen kurzfristigen Abgang gewappnet sein. Eine unkomplizierte Leihaktion des Salzburg-erprobten Onguene macht also durchaus Sinn für alle Beteiligten.