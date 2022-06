Red Bull Salzburg holt serbischen Teamspieler für die Innenverteidigung

Verteidiger Strahinja Pavlovic wechselt zum FC Red Bull Salzburg Der 20-fache serbische Teamspieler Strahinja Pavlovic kommt von AS...

[ Pressemeldung Red Bull Salzburg ]

Verteidiger Strahinja Pavlovic wechselt zum FC Red Bull Salzburg

Der 20-fache serbische Teamspieler Strahinja Pavlovic kommt von AS Monaco zum FC Red Bull Salzburg und unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2027. Der Transfer gilt – wie bei Nicht-EU-Bürgern üblich – vorbehaltlich der Erteilung einer Arbeitsgenehmigung.

Der 21-jährige, variabel einsetzbare Defensivspieler ist Linksfuß und seit 2020 Spieler der Franzosen, war aber in den vergangenen Jahren an seinen Ex-Klub Partizan Belgrad, Cercle Brügge und zuletzt an den FC Basel verliehen.

Strahinja Pavlovic wird bei den Roten Bullen mit der Rückennummer 31 auflaufen und steigt bereits morgen ins Training ein.

Daten

Geboren: 24. Mai 2001

Größe: 1,94 m

Letzter Klub: AS Monaco

Position: Verteidigung

Statements

Christoph Freund:

„Mit Strahinja Pavlovic haben wir einen universell einsetzbaren, aggressiven und zweikampfstarken jungen Spieler verpflichtet. Außerdem verfügt er schon über einiges an Erfahrung, denn ich denke, dass es nicht allzu viele Spieler gibt, die in diesem jungen Alter bereits 20 A-Teameinsätze hinter sich haben. Auch deshalb erwarten wir uns einiges von ihm, werden ihm aber freilich Zeit geben, um sich an sein neues Umfeld und an den neuen Spielstil zu gewöhnen.“

Strahinja Pavlovic: