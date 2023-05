Ried-Fans: „Scheinbar will man uns nicht mehr in der Liga haben“

Die SV Ried holte beim 1:1 in Tirol das fünfte Unentschieden in Folge. Allerdings wurde ein Tor von Tin Plavotic in der Nachspielzeit wegen...

Die SV Ried holte beim 1:1 in Tirol das fünfte Unentschieden in Folge. Allerdings wurde ein Tor von Tin Plavotic in der Nachspielzeit wegen Abseits seines Teamkollegen Markus Lackner aberkannt und so sind es zwei verlorene Punkte für die Innviertler.

Die Ried-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum waren nach den fragwürdigen Entscheidungen des schwachen Schiedsrichters Hameter wenig begeistert.

BABEL: „Sorry, aber das ist jetzt wirklich absoluter Betrug. Des grenzt schon an Schiebung. […] Hameter war als Schiedsrichter noch nie bundesligatauglich und des war heute hoffentlich das letzte Spiel, das er in der obersten Liga gepfiffen hat.“

seriouswatchdog: „Signal ist klar… man will uns nimmer in der Liga haben.“

Sam Bellamy: „Es ist eine Millimeterentscheidung. Deswegen darfst da nie und nimmer Abseits geben. Man will uns in dieser Liga nicht mehr haben. Keiner würde das noch überprüfen bei uns.“

raumplaner: „Alleine dafür, dass er die Eier nicht hat, für ein gelbwürdiges Foul Gelb-Rot zu geben, darf er nie wieder pfeifen. Das ist ein Charakterproblem und das wird sich nicht mehr ändern. Und traurig, dass da der VAR nicht eingreifen darf, wenn der Schiedsrichter komplett versagt. Sollte ja ein Korrektiv sein, wenn der Schiedsrichter die Regeln biegt.“

thodan96: „Der Hameter soll einmal 2. Klasse pfeifen, mal schauen wie sein Gehabe dort ankommt.“

Ried West: „Grundsätzlich wäre ich mit dem Punkt nach der Leistung nach 90 Minuten zufrieden gewesen. Nach der Hameter-Entscheidung bin ich einfach nur angefressen. Lackner spielt weder den Ball noch ist er vorne. Die zwei Punkte entscheiden wahrscheinlich über Klassenerhalt oder Abstieg.“

Sam Bellamy: „Einer meiner besten Freunde wurde gerade von VAR-Österreich auf Twitter blockiert. Diese Entscheidung würde ich gerne nochmal überprüfen lassen.“

iingobert: „Das einzige was heute noch schlechter war als der Schiedsrichter, war unsere Reaktion auf ihn. Ich hoffe die verbale Entgleisung nach dem Spiel, die auf Sky zu hören war, kam nicht von irgendwelchen Spielern oder Betreuern von uns. Das ist absolut letztklassig. Ganz egal was da vorher passiert ist, so darf man sich nicht gehen lassen.“

Trikotsammler1912: „Super Spielzug zum schnellen 1 : 0, weiter mutig nach vorne aber mit zu wenig Nachdruck auf ein zweites Tor. Dann über 60 Minuten ziemlich abgemeldet und glücklich (Nicht-Elfmeter und Pfosten) noch in der Nachspielzeit im Spiel – und dann sowas! Kann es sein, dass VAR 2. Halbzeit deutsche Bundesliga geschaut hat? Eigentlich sollte er das Spiel fair machen und die Regeln klar und transparent auslegen. „Im Zweifelsfall für den Angreifer“ gibt’s wohl nicht mehr? Zweifel ist definitiv angebracht! Vor allem nachdem keine klare Linie gezogen werden konnte?“

onkelandy: „Hameter stellt sich zumindest dem Interview (auch etwas selbstkritisch) und äußert sich auch (durchaus diplomatisch) zu den Beleidigungen durch unsere Verantwortlichen.“

wind: „Ja, wir hatten gestern Pech, aber auch Glück. Wenn’s ganz blöd hergeht gibt’s Elfer und Rot für Radlinger. Aber das ist jetzt Vergangenheit.Wir haben es (zu 99%) noch selbst in der Hand. Kampf und Einstellung passen. Jetzt müssen wir die letzten drei Matches alle hinter unserem Team stehen und die Mannschaft bis zur letzten Sekunde unterstützen. Also Freitag 19.30 Uhr wirklich für jeden Pflichttermin, dem unser Fußball nur etwas am Herzen liegt. Und die Woche drauf Hartberg auswärts. Ist ein langes Wochenende mit Montag Feiertag auch hier sollte es keine Ausreden geben, da muss der Auswärtsblock voll werden.“

