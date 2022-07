Schicker mit klarem Dementi zu Yüksek und Kapacak, Sesko bleibt in Salzburg

Erst gestern berichteten wir, dass der SK Sturm Graz die beiden türkischen Spieler Ismail Yüksek und Burak Kapacek auf dem Zettel hat. Bereits heute...

Erst gestern berichteten wir, dass der SK Sturm Graz die beiden türkischen Spieler Ismail Yüksek und Burak Kapacek auf dem Zettel hat. Bereits heute kam das Dementi von Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker.

Der 35-Jährige stellte umgehend klar: „Die Behauptungen, wir hätten Interesse an Burak Kapacak und İsmail Yüksek, sind völlig lächerlich, wir hatten keinen Kontakt.“

Damit bewahrheiteten sich einmal mehr die Vermutungen, dass türkische Medien nicht immer sofort für voll genommen werden sollten. Auch die Legionärssituation bei Sturm Graz hätte – wie gestern bereits beschrieben – nicht ins Bild gepasst. Mit Tomi Horvat verpflichteten die Grazer bereits einen Legionär, mit Anderson Niangbo kehrte ein anderer zu seinem Klub KAA Gent zurück, wodurch Sturm nun sieben Legionäre mit Stammplatzambitionen im Kader hat.

Sturm Graz Sportif Direktörü Andreas Schicker: „Burak Kapacak ve İsmail Yüksek’le ilgilendiğimiz iddiaları tamamen saçmalık, hiç bir temasımız olmadı.“ pic.twitter.com/GA3w98gS7S — 1907Bros (@1907Bros) July 5, 2022

Ein weiteres Dementi gibt es aus Salzburg: Benjamin Sesko erklärte im Interview mit der „Krone“, dass er sich in Salzburg pudelwohl fühlt und das Werben des AC Milan momentan kein Thema für ihn ist: „Ich bleibe sicher die ganze Saison bei Red Bull Salzburg!“ – damit ist auch wahrscheinlich, dass der slowenische Teamstürmer in der kommenden Saison eine tragende Rolle bei den Roten Bullen spielen wird.

Denkbar ist allerdings, dass sich Seskos Berater Elvis Basanovic bereits eine Art Commitment des AC Milan holte. Gegenüber „Salzburg24“ sagte er: „Ich habe mit Paolo Maldini über viele Dinge gesprochen. Natürlich fiel auch der Name Benjamin Sesko. In den nächsten fünf bis sechs Jahren wird Sesko einer der besten Stürmer Europas sein. Er hat derzeit alles, was er für seine Entwicklung in Salzburg braucht.“ – Genua und Manchester United als mögliche Transferziele für Sesko werden damit offenbar etwas unwahrscheinlicher.