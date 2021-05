Schopp oder Schmid? Welchen Trainer wünschen sich die Austria-Fans?

Nachdem der Abgang des bisherigen Trainers Peter Stöger schon seit einigen Wochen feststeht, gibt es naturgemäß rege Diskussionen im Austria-Forum des Austrian Soccer Boards,...

Nachdem der Abgang des bisherigen Trainers Peter Stöger schon seit einigen Wochen feststeht, gibt es naturgemäß rege Diskussionen im Austria-Forum des Austrian Soccer Boards, wär in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen soll. Laut Berichten sollen Manfred Schmid und Markus Schopp die besten Karten haben, nachdem eine Verpflichtung des 1860-Trainers Michael Köllner eher unwahrscheinlich wurde. Wir wollen uns ansehen wer für die Austria-Anhänger der Favorit ist.

Austrianer1969: „Ich habe nichts gegen Schopp, er hat in Hartberg gut gearbeitet aber wir sollten aus dem Trainer Ilzer gelernt haben. Nicht jeder guter Trainer kann auch einen Wiener Traditionsverein erfolgreich leiten – Stichwort Druck, Publicity, Entscheidungsgremien etc. Daher lieber Mani Schmid, er ist Austrianer, kennt die Strukturen und hat sich denke ich eine Chance verdient.“

My-name-is-Earl: „Schopp hat Erfahrung und auch, der Erwartungshaltung seines jetzigen Arbeitgebers angepasst, Erfolg als Cheftrainer. Das ist meiner Meinung nach das allerstärkste Argument im Vergleich der beiden. Dazu kommt, dass er als Spieler international bei relativ namhaften Vereinen tätig war, die teilweise auch eine große Erwartungshaltung des Anhangs haben (HSV). Er ist als Spieler in der Welt herumgekommen und wer in New York gelebt hat, dem ist die Stadt Wien sicher nicht zu groß. Bei Sturm hat er auch schon Misserfolg bei einem Traditionsklub mit erfolgshungrigen Fans und einiger Medienaufmerksamkeit (Kleine Zeitung, etc.) gehabt. Da konnte er also sicher auch schon was lernen.“

Leimi1911: „Wenn es jetzt Schmid nicht wird, dann wohl nie mehr.“

veilchen27: „Gestern Abend habe ich mich hier pro Köllner ausgesprochen. Hat ihm kein Glück gebracht. Also spare ich mir nun meine Schmid-Hoffnung. Wer kann mir sinnvolle Argumente vortragen, warum Schopp der ideale Kandidat der drei wäre? Für mich ist in nahezu jedem relevanten Bereich (z.B. Erfahrung generell, Erfahrung mit jungen Spielern, Fachkompetenz, Kontaktnetzwerk, FAK-Kenntnis) entweder Köllner oder Schmid über Schopp zu stellen. Ich sehe Schopp in keinem Bereich schlecht, aber auch keinen Bereich, wo er herausragt gegenüber den beiden anderen Kandidaten. Für mich ist er die fadeste Lösung. Solide, aber nicht mehr. Köllner und mit Abstrichen Schmid empfände ich deutlich spannender, interessanter, mutiger.“

Groovee: „Schopp kennt die Liga und die aktuellen Spieler am besten und hat wahrscheinlich direkteren Kontakt zu leistbaren Spielern aus Österreich. Schmid würde ich als Fan der damaligen Generation cool finden, aber lieber wäre es mir es kommt kein Austrianer oder einer mit Austria-Vergangenheit. Die Sicht von außen würde mal ganz gut tun für einen Neustart. Köllner ist sicher leiwand aber hat eben auch keine Erfahrung in Österreich. Wenn man kein Geld hat und auf junge österreichische Spieler setzen will macht Schopp Sinn. Vielleicht nimmt er ja Spieler mit.“

behave yourself: „Ich finde Schopp unter diesen Umständen nicht schlecht – er ist eine gestandene Person und kann mit einem Großklub umgehen. Seine Worte gegenüber der Austria waren unerwartet respektvoll, das heißt er wird die Leute hinter sich bringen, darüber hinaus hat er mit einem unterdurchschnittlichen Kader konstant überdurchschnittliche Leistung gebracht, und zwar mit Ballbesitz und nicht wie vergleichbare Mannschaften mit einem Umschaltcatenaccio. Ich denke, das kann gut passen. Den Mani sollte man jedenfalls auch zum Verein holen, Akademieleiter wäre zum Beispiel top.“

Rickson: „Hinzufügen könnte man noch, dass Schopp auf eine Spielphilosophie setzt die 100 prozentig zur Austria passt. Dass er diese bei einem Underdog wie Hartberg erfolgreich durchgezogen hat, spricht nur umso mehr für sein Arbeit.“

Fis: „Schmid hat keine Erfahrung als Cheftrainer. Ansonsten würde das meiste andere für mich schon für Schmid sprechen. Aber das bisherige Fehlen des Arbeitens von Schmid in einer Hauptfunktion macht für mich aus Ihm schon eine Wundertüte. Da ist Schopp dann schon ein anderes Kaliber- und wenn er in einem Jahr verbrannt ist, war er wenigsten keine Vereinslegende. Ich bin nicht wahnsinnig von Schopp begeistert- aber er wäre für mich jetzt auch keine Katastrophe. Der Spielstil gefällt ja vielen auch hier- ich sehe das nicht so positiv.“

pramm1ff: „Schopp ist wohl der „logische“ Kandidat, irgendwo zwischen Köllner und Mani was Profil und Planbarkeit angeht. Sticht nicht raus bei irgendwas, hat aber auch keine Blindspots.“

Herr Rossi: „Die Diskussion über Schmid kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn so ein Kaliber am Markt ist, dann MUSS der geholt werden. Wurscht ob als Cheftrainer, Scout, Akademieleiter. Wir brauchen sportliche Kompetenz an allen Ecken und Enden, verstehe nicht, was es da großartig zu überlegen gibt.“

DeusAustria: „Bei aller Liebe zum Mani und er ist sicher eine echte violette Legende, aber wieso ist er ein Kaliber? Er war noch nie Cheftrainer und seine erste Station als solcher soll dann gleich ein schwer kriselnder Hauptstadtverein sein, dessen Umfeld auch in sportlich rosigeren Zeiten extrem heiß ist?“

