Schopp vor Rapid-Spiel: „Sind in einer sehr guten Verfassung“

Spitzenspiel am Ostersonntag! Der TSV Egger Glas Hartberg empfängt am Sonntag, den 31. März 2024 den Österreichischen Rekordmeister SK Rapid. Spielbeginn in der Profertil Arena Hartberg ist um 14:30 Uhr. Geleitet wird die Begegnung vom Salzburg Christopher Jäger.

Die Schopp-Truppe bittet die Hütteldorfer zum Ostertanz in die Oststeiermark. „Alle Neune“ sind natürlich das Ziel im dritten Saisonduell mit den Grün-Weißen. Denn unser TSV ist seit acht Heimspielen ungeschlagen, gegen Rapid in beiden Aufeinandertreffen dieser Saison sogar mit einer weißen Weste (1:0, 1:0). Beide Serien will man in Hartberg bestätigen und fortsetzen. Die Jungs brennen auf das Spiel und gehen voller Tatendrang nach der Länderspielpause in die kommenden Aufgaben. Nicht mitwirken kann Ibane Bowat, der gesperrt fehlt.

Tickets können noch rund um die Uhr online gekauft werden. Die Sitzplatzkarten sind, mit Ausnahme von noch wenigen verfügbare Restkarten, vergriffen. An der Tageskassa wird es noch genügend Stehplatzkarten für Kurzentschlossene geben.

Stimmen aus der Kabine:

Cheftrainer Markus Schopp: „Spiele gegen Rapid sind immer etwas Besonderes. Ich glaube, dass wir ein gut, wenn nicht ausgezeichnet besuchtes Spiel haben werden. Das Ziel des TSV muss es sein, die beiden Resultate aus dem Grunddurchgang zu bestätigen, wo wir bekanntlich beide Spiele gewonnen haben. Wir treffen auf eine sehr gute Rapid-Mannschaft. Aber ich glaube, dass auch wir als TSV in einer sehr guten Verfassung sind und die Möglichkeit vor eigenem Publikum nützen wollen, ein richtig gutes Statement zu setzen.“

Innenverteidiger Michael Steinwender: „Wir erwarten ein sehr intensives Spiel und hoffen, dass viele Fans ins Stadion kommen um uns zu unterstützen, weil wir das vor allem gegen diesen Gegner brauchen werden, um die drei Punkte zuhause einzufahren.“