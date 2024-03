Struber vor Spitzenduell: „Sind noch viele Punkte zu vergeben“

Am Sonntag treten die Roten Bullen ab 17:00 Uhr beim Tabellenzweiten aus Graz an Die 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga wird am kommenden Wochenende...

Am Sonntag treten die Roten Bullen ab 17:00 Uhr beim Tabellenzweiten aus Graz an Die 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga wird am kommenden Wochenende mit einem absoluten Schlager abgeschlossen. Tabellenführer FC Red Bull Salzburg spielt in der Grazer Merkur Arena ab 17:00 Uhr gegen den SK Puntigamer Sturm Graz, den Zweitplatzierten der laufenden Meisterschaft. Die Begegnung wird von Schiedsrichter Stefan Ebner geleitet. Der FC Red Bull Salzburg gewann gegen Sturm Graz neun der zehn Duelle in der Meistergruppe, bei einer Niederlage ((1:2 am 27. April 2022 in Graz).

Die Roten Bullen gewannen vier Bundesliga-Spiele in Folge – erstmals seit Saisonbeginn, als sogar die ersten sechs Matches gewonnen wurden. Salzburg rangierte in der Meistergruppe nach jedem Spieltag immer auf Platz 1.

Das Team von Gerhard Struber ist seit 26 BL-Auswärtsspielen ungeschlagen und baute damit den Bundesliga-Rekord weiter aus. Die letzte Niederlage in der Fremde setzte es für Salzburg im Juli 2022 gegen Sturm (1:2).

Salzburgs Sekou Koita erzielte fünf Tore in dieser Meisterschaft und traf immer als Joker – kein anderer Spieler mehr). Beim 2:2-Auswärtsremis gegen die Steirer in Runde 7 fixierte er als Wechselspieler per Elfmeter den 2:2-Endstand.

Der SK Puntigamer Sturm Graz startete wie 2023 mit einem Sieg in die Meistergruppe – zuvor setzte es vier Niederlagen im Auftaktspiel. Die ersten zwei Meistergruppenspiele gewann Sturm noch nie.

Der FC Red Bull Salzburg gab in der Vorsaison erstmals Punkte in den ersten zwei Meistergruppensspielen ab (3:3 gg. Austria Wien), nachdem der Serienmeister in den ersten vier Saisonen nach der Ligateilung immer mit zwei Siegen startete. Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Samson Baidoo (Knöchel), Nicolas Capaldo (Knie) und Leandro Morgalla (rekonvaleszent). Amar Dedic fällt aufgrund einer beim bosnischen Nationalteam erlittenen Fußverletzung aus.

Ob Timo Horn (Bauchmuskel) und Aleksa Terzic (Oberschenkel) zum Einsatz kommen können, ist noch offen. Statements

Gerhard Struber über …

… die anstehenden Top-Duelle bzw. den kommenden Sonntag:

„Die kommenden Begegnungen sind allesamt etwas Besonderes. Und dennoch können wir nur Spiel für Spiel abarbeiten und werden uns mit großer Konzentration auf das jeweils nächste Match vorbereiten. Am Sonntag erwartet uns sicherlich ein hochmotivierter Gegner, der alles versuchen wird, uns die Punkte wegzunehmen. Darauf sind wir aber vorbereitet und werden von unserer Seite alles dafür tun, unsere Erfolgsserie auch in Graz fortzusetzen. Eine Entscheidung in der Meisterschaft wird aber auch da noch nicht fallen, weil noch acht weitere Begegnungen zu spielen und viele Punkte zu vergeben sind.“ Fernando über …

… das Spiel beim Tabellenzweiten:

„Wir freuen uns alle auf dieses Topspiel und werden auch top vorbereitet in den Schlager gehen. Sturm spielt eine richtig starke Saison, kann aber auch die Tabelle lesen und weiß, dass es gegen uns keinesfalls einfach wird. Wir wollen zeigen, dass wir zurecht an der Spitze der Bundesliga stehen und unseren Vorsprung möglichst auch noch ausbauen.“ Die letzten Bundesliga-Spiele gegen den SK Puntigamer Sturm Graz

09.02.2024 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 1:1 (1:0)

16.09.2023 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 2:2 (0:1)

21.05.2023 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 2:1 (0:1)

23.04.2023 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 0:2 (0:0)

22.10.2022 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 0:0

30.07.2022 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 2:1 (1:0)

27.04.2022 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 2:1 (1:1)

13.03.2022 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 1:0 (0:0)

24.10.2021 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 4:1 (2:0)

23.07.2021 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 1:3 (1:0)

09.05.2021 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 1:3 (0:1)

04.04.2021 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 3:1 (3:1)

28.02.2021 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 2:1 (2:0)

21.11.2020 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 1:3 (0:0)

01.07.2020 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 5:2 (1:0)

10.06.2020 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 1:5 (1:4)

08.03.2020 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 2:0 (0:0)

