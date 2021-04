„Schrecklich“: Heftige Kritik der Austria-Fans nach dem 0:0 gegen die Admira

Die Wiener Austria kam zu Hause gegen die Admira nicht über ein 0:0 hinaus und muss die Führung in der Qualifikationsgruppe wieder an Hartberg...

Die Wiener Austria kam zu Hause gegen die Admira nicht über ein 0:0 hinaus und muss die Führung in der Qualifikationsgruppe wieder an Hartberg abgeben. Wir haben die Meinungen der Austria-Fans zum 0:0 im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

veilchen27: „Wenn man auf einen hoch motivierten und engagierten Gegner trifft, dabei aber uninspiriert und unkreativ auftritt und bei Standards weit weg vom Gegner steht, muss man mit einem Punkt leben und happy sein, wobei die erste Halbzeit noch besser war als die komplett farblose zweite. Insofern gut bedient. Unsere Heimstatistik mag ich nicht kennen.“

farii: „Wieder mal ein erbärmliches Heimspiel. Man erkennt keinen Willen, weder vom Trainer noch von Spieler. Spielt diese Partie einfach so runter. Spielkultur existiert sowieso seit Jahren nicht mehr, irgendein random Herumgebolze. Hat Sarkaria überhaupt geschwitzt? Sein Trikot hat nicht so ausgesehen.“

Blackcactus: „Bemüht, aber absolut harmlos und chancenlos. Da hat wirklich nicht viel zusammengepasst. Glückliches, unverdientes X.“

01er Veilchen: „Ja bist du deppert, sportliche Bankrotterklärung. Das war heute eine Leistung zum Genieren.“

Braveheart-FAK: „Wir spielen wie ein Team wo die Hälfte nächstes Jahr schon was anderes vor hat und die andere Hälfte weiß, dass der aktuelle Vertrag der beste ist, den sie jemals abstauben werden. Leider stimmt das für 90% wirklich.“

AlfredoD.: „Scheißdreckspartie, die für mich zu 99% auf die Kappe von Stöger geht. Da siehst bei jeder Ballannahme, dass der Spieler den Ball am falschen Fuß hat und sich nicht gescheit orientieren kann, aber nein, weil warum auch immer ziehen wir diesen Schas durch bis zum Ende. Auch Ebner in so einem Spiel einzutauschen statt Demaku, obwohl mit Martel eh schon ein Abräumer da ist und Jukic praktisch der logische Ersatzmann ist, zeigt für mich einfach, dass Stöger schlicht nicht weiß was er da tut.“

Gizmo: „Sowas kommt raus wenn man Fitz und Sarkaria als einzig „kreative“ hat. Monschein wieder mal eine Frechheit. Was hat Zeka eigentlich verbrochen dass immer Fitz spielt?“

derrächermitdembecher: „Mit Verlaub, da stehen gekündigte Trainer am Spielfeldrand, am Spielfeld stehen Kicker mit Verträgen bei anderen Vereinen. Der Rest weiß nicht wie es weiter geht. Der Verein seit Monaten in einem Negativstrudel, gerade noch vor der Wiener Liga gerettet, ich sag mal dem Großteil der am Feld agierenden Austria Spieler samt Trainerteam ist die Austria mittlerweile völlig powidl. Stöger vielleicht eine Ausnahme. Die einzigen mit Ehrgeiz, Engagement und Herzblut sind wir, die letzten Getreuen. Und die werden, neben dem ganzen Irrsinn im Verein, auch noch mit solchen Leistungen zusätzlich gedemütigt.“

Braveheart-FAK: „Dass immer wieder Monschein und Fitz kicken tut allerdings wirklich weh. Monschein und Teigl können absolut nicht kicken – null – bei einem Stürmer fällt’s dann noch etwas mehr auf. Was Fitz wirklich gut kann weiß ich nicht, es involviert auf jeden Fall nicht das Spiel 11 vs 11 gegen einen Gegner der’s ernst nimmt…“

tifoso vero: „Ein unverdienter und glücklicher Punkt gegen vor allem in der 2. Halbzeit bessere Admira. Das sagt schon alles. Dass konditionelle Schwächen zu sehen waren, bestätigten ja die Spieler selbst. Für Demaku tut es mir leid, ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Ansonsten verstehe ich nicht, dass ein neuer Trainer bei der Admira mehr heraus holt bei denen als Stöger bei unserer Mannschaft. Mit solchen Leistungen holen wir nicht einmal Erdäpfl aus dem Keller, geschweige denn aus der Erde.“

QPRangers: „Auch wenn der Pentz eine „geile Mannschaft “ sieht, ich kann das nicht erkennen.

Das war nicht gegen den LASK oder RB Salzburg, das war die Admira, der zweitschlechteste Klub der Bundesliga und eigentlich muss man sagen, dass wir großes Glück hatten, ein 0-0 zu ernudeln, in der zweiten Halbzeit waren wir nur mehr eine Karikatur. Einige Totalversager (Sarkaria, Monschein, Fitz), einige echt schwache Leistungen (Poulsen, Teigl, Ebner), einige Durchschnitt und bieder (Handl, Martel, Wimmer) und nur wenige gut (Palmer-Brown).“

Quadrat im Kreis: „Ich verstehe diese Taktik mit einer Spitze nicht. Wieso drückt man gegen solche Gegner nicht mehr drauf?“

Rickson: „Bezeichnend war ja die Einwechslung von Zwierschitz. Das sagt schon alles über diesen destruktiven Hosenscheisserkick und die Mentalität Stögers. man vergleiche das mal mit den wechseln von Schopp der am Ende alles riskiert.“

Castor: „Emotionslos, lethargisch, langweilig, müde und antriebslos. 90 Minuten runtergebogen und mit Glück ein 0:0 gehalten. Das ist mein Fazit.“

DaMarkWied: „Hoffe wirklich, dass es im Sommer ein großes Erdbeben auf sämtlichen Ebenen gibt. Das alles ist einfach nicht mehr auszuhalten. Seit Jahren der gleiche Dreck. Zwischendurch gibt es 1-2 Spiele, in denen die Mannschaft engagiert und verbessert auftritt, man schöpft etwas Hoffnung, und wird im darauffolgenden Spiel wieder eines Besseren belehrt. So schleppen wir uns seit mehreren Jahren von Spiel zu Spiel. Damit muss Schluss sein. Furchtbares Spiel. Furchtbare Saison. Furchtbare Zukunftsaussichten.“

MaxPower: „Ein desaströser, herzloser und unterirdischer Kick, der emotionslos und seltsam gecoacht wurde. Mit mehr als Glück 1 Punkt geholt.“

Rata: „Weiß nicht ob ich es mir nur einbilde. Aber heute ist mir extrem aufgefallen, dass fast alle Spieler bei uns schon ein Problem mit dem ersten Kontakt haben. Der Ball springt zu weit weg, der Ball springt aufs Knie,… also der Kontakt wo man sich normalerweise eben den Ball dafür herrichtet, was man als nächstes machen möchte. Für mich erschreckend wenn man sich dann am Abend Champions League ansieht. Ja ich weiß schon das da Welten dazwischen sind. Trotzdem schlimm wenn sich manche Spieler nicht den Ball stoppen können ohne dass der 2 Meter vom Fuß springt.“

