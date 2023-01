SK Sturm gewinnt Testspiel gegen den FC Vaduz

Der SK Sturm Graz gewinnt das erste von fünf Testspielen des Trainingslagers in Side (Türkei) gegen den FC Vaduz aus Liechtenstein mit 2:1. SK...

SK Puntigamer Sturm Graz 2:1 (2:1) FC Vaduz

Tore: Jantscher (5′), Kiteishvili (11′) bzw. Sutter (40′)

Side, 18. Jänner 2022, 14 Uhr (MEZ), 50 Zuschauer

SK Puntigamer Sturm Graz: Okonkwo (46. Siebenhandl) – Gazibegovic (46. Ingolitsch) – Geyrhofer (46. Affengruber) – Wüthrich (46. Borkovic) – Schnegg (46. Dante) – Stankovic (46. Ljubic) – Kiteishvili (46. Horvat) – Prass (46. Stückler) – Teixeira (46. Sarkaria) – Emegha (46. Grgic) – Jantscher (46. Ajeti)

FC Vaduz (Startformation): Büchel – Omerovic – Sutter – Iodice – Ris – Xhemajli – Gasser – Sasere – Pepsi – Dobras – Fosso

Cheftrainer Christian Ilzer: „Wir haben heute gegen einen wirklich sehr guten Gegner gespielt, Vaduz war körperlich sehr präsent, hat aber auch fußballerisch einiges zu bieten gehabt. So haben wir unsererseits ein sehr schnelles Spiel benötigt, um uns aus Drucksituationen lösen zu können. Das haben wir phasenweise sehr gut gemacht, phasenweise aber auch nicht ganz so wie ich mir das vorstelle. In der zweiten Halbzeit haben wir uns noch einige sehr gute Situationen erarbeitet, aber in letzter Instanz nicht die richtige Entscheidung getroffen. Grundsätzlich war das heute aber ein sehr guter Test und ein Spiel, das uns viele Anhaltspunkte gibt, an denen wir hier im Trainingslager arbeiten können.“