So denken die Rapid-Fans über Neuverpflichtung Martin Koscelnik!

Der SK Rapid verpflichtete am Mittwoch den lange gesuchten Rechtsverteidiger. Der Slowake Martin Koscelnik kommt von Slovan Liberec. Wir haben die Meinungen der Rapid-Fans...

Der SK Rapid verpflichtete am Mittwoch den lange gesuchten Rechtsverteidiger. Der Slowake Martin Koscelnik kommt von Slovan Liberec. Wir haben die Meinungen der Rapid-Fans zum Transfer im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengetragen.

Boidi: „Aktueller slowakischer Teamspieler, 3 Jahre Stamm bei einem der oberen Vereine in Tschechien liest sich auf den ersten Blick gut. Offensiv dürfte er nicht so der Bringer sein, aber wenn er defensiv bombensicher steht soll’s mir Recht sein. Zumal man, dass ganze offensiv ja auch asymmetrisch anlegen kann, mit einem sehr offensiven Auer als Linksverteidiger und einem absichernden Koscelnik als Rechtsverteidiger (a la Barca zur Alves / Abidal Zeit).“

TYP130: „Kurzer Blick auf die Liberec Facebook Seite zeigt, dass die Fans nicht zufrieden sind mit dem Abgang. Für mich immer ein gutes Zeichen.“

gw1100: „Klingt spannend, Teamspieler, EM-Erfahrung, zuverlässiger, solider Spieler – passt!“

baeckerbua: „Für mich die perfekte Verpflichtung, um Fallmann bei Laune zu halten. 27 und ein anscheinend schnörkelloser Spielertyp… das passt für mich.“

schleicha: „Kann ihn absolut nicht einschätzen. Rein von den Statistiken klingt das überschaubar gut in der Offensive. Wobei sich Statistiken sehr schnell ändern können, wenn ein Spieler anders eingesetzt wird (siehe Fountas z.B.). Von daher lass ich mich überraschen was er (nicht) kann, wenn er bei uns am Feld steht. Hoffentlich hat man die Hausaufgaben ordentlich gemacht.“

Batigol_7: „Wir hatten mit Stojkovic einen, der offensiv wenig zu überzeugen wusste und in den letzten Phasen auch defensiv immer wieder Lücken offenbart hat – ich denke, wir haben heute einen sehr soliden Ersatz für ihn verpflichtet, der seine offensiven Statistiken sicher halten oder übertreffen wird.“

RomanHammer: „Dieses Jahr erkennt man da echt einen Plan bei den Transfers. Und vor allem reagiert man gleich und nicht erst zum Ende der Transferzeit.“

Team_Player: „Internationale Erfahrung, richtiges Alter und perfekte Laufzeit. Zoki hat einstweilen alles positiv umgesetzt, aus meiner Sicht ein sehr guter breiter Kader, Konkurrenzkampf auf vielen Positionen und hebt automatisch die Qualität beim Training.“

Zanetti: „Koscelnik schaut nach einem ganz tollen Transfer aus! Der scheint alles zu haben, was man bei Rapid generell und dieser Kader gerade braucht. Normalerweise sind irgendwelche kurzen Zusammenschnitte problematisch, aber hier sieht man gleich: Wirkt dynamisch und trotzdem robust und trotzdem technisch ansprechend. Außerdem mit Erfahrung und in einem Alter, wo er länger bei Rapid bleiben und viel spielen könnte. Oder doch sogar irgendwann eine gute Ablöse bringen könnte.“

Silva: „Am Papier ein guter Transfer, auch wenn er vielleicht offensiv keine wesentliche Verbesserung zu Stojkovic wird.“

Glaukom2: „Er bringt genau die Attribute mit die für das/die Spielsystem/e für nächste Saison verlangt werden. Zudem kann er eines – flanken.“

Stanley-Stiff: „Das sind Transfers unserer Kragenweite und mit Spielern aus Tschechien kommend, haben wir oft gute Erfahrungen gemacht. Taugt mir, auch dass die Mischung heuer deutlich besser sein wird, zwischen alt und jung, erfahren und Scheiß-mir-nix. Bringt’s es einfach auf die Wiese, dann haben wir vielleicht wirklich eine leiwande Saison vor der Brust.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Rapid findet ihr im Rapid-Forum des Austrian Soccer Board.