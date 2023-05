So reagieren die Rapid-Fans auf das 1:2 in Salzburg

Rapid verlor das Auswärtsspiel in Salzburg trotz einer soliden Leistung mit 1:2. Wir haben die Fanmeinungen der Rapid-Anhänger im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem...

Rapid verlor das Auswärtsspiel in Salzburg trotz einer soliden Leistung mit 1:2. Wir haben die Fanmeinungen der Rapid-Anhänger im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Doena: „Egal wie schlecht der Kader ist oder wie schlecht man spielt, eigentlich müsste man ja sogar durch Zufall drei Punkte gegen einen der Top Gegner holen, unglaublich mittlerweile diese Negativserie…“

Zuckerhut: „Wer in Überzahl kein einziges Mal Richtung Tor schießt, verliert verdient.“

Hugo_Maradona: „Genauso will ich uns am Platz sehen. Kämpferisch, bissig, drauf und alles gebend. Wir haben einige Spieler, die einfach nicht die Klasse haben um bei uns zu sein. Das muss sich ändern.“

Exilgrüner: „In Summe zu wenig herausgeholt an einem Tag, wo durchaus mehr drin war. Dass man es nicht schafft, in 25 Minuten Überzahl gefährliche Momente zu kreieren, spricht Bände über unsere derzeitige Situation. Da muss einfach mehr kommen gegen einen Gegner, der es in der Liga nicht gewohnt ist, hinten verteidigen zu müssen und der eine oder andere Fehler erzwungen hätte werden können. So bleibt in Summe leider wieder eine Niederlage, um die an sich gute Leistung kann man sich eben nichts kaufen.“

DonAndres: „Kein Standard, der auch nur den Hauch einer Gefahr für den Gegner bringt, sondern das genaue Gegenteil.“

fuck forever: „So leid es mir tut. Kerschbaum ist leider nicht konkurrenzfähig.“

SuiCune: „Schade, da wäre definitiv mehr drin gewesen – leider war Salzburg in dieser Partie nie in Unterzahl, die Narrenfreiheit für die Bullen in den Partien ist unübersehbar. Ein weiterer Tiefpunkt an Schiedsrichterleistung.“

LaDainian: „Wieder einmal brav gekämpft aber leider vorne zu schwach. Es bleibt dabei, mit einem ordentlichen Mittelfeld das Druck aufbauen und nachrücken kann wäre mehr möglich gewesen. Die späten Wechsel jedes Mal gehen einfach gar nicht, da waren einige komplett leer und es wird nicht reagiert – dies ist einfach desaströs.“

schleicha: „Wir wissen wie unser Kader aussieht und, dass wir eklatante Schwächen haben. Dazu das verlorene Cupfinale, sowie einige bevorstehende Abgänge. Und trotzdem war die Leistung besser als vieles der letzten fünf Jahre gegen Red Bull. Spielerisch war das meiner Meinung nach sogar deutlich besser als zu erwarten war mit dieser Zentrale. Auch unsere Innenverteidigung hat das trotz deutlicher Geschwindigkeitsnachteile über das ganze Spiel ganz gut gemacht. Ebenso wie Schick, der das über die Routine lösen musste.“

Indurus: „Wenn man aus Standards Gefahr ausstrahlen könnte, könnte das auch mal das Zünglein an der Waage sein. Und mit Standards meine ich nicht den Elfer, der war eh brandgefährlich. Sonst hab ich uns heute ganz gut gesehen.“

P200E: „Man kann der Mannschaft glaube ich nicht viel vorwerfen, mein Eindruck war schon, dass sie alles gegeben haben. Es ist schlichtweg eine Frage der Qualität. Wenn ein Oswald einen eigentlich ideal zurückgelegten Ball aus 18 Metern nicht aufs Tor bringt, sondern einen sich wegdrehenden Gegner am Standfuß mit einem Gelsenhammer trifft, dann leitet man so eben einen Konter ein, der nach vier Kontakten zum 0:1 führt. Wieder mal aus der ersten Chance. Wenn man einen Kopfball genau ins Zentrum zum Gegner klärt, wie vor dem zweiten Tor, dann ist das ein Zeichen fehlender Qualität. Dass einige im Kopf viel zu langsam sind, das ist auch ein Zeichen der Qualität. Von fehlender. 20 Minuten Überzahl und nur hohe Bälle, obwohl man bis dahin offensiv kein Kopfballduell gewann. Nächste Saison gilt es, den Hebel von Anfang an umzulegen.“

Greenandwhite: „Also am Schiri ist es mal definitiv nicht gescheitert. Wir haben einfach durchwegs zu wenig Qualität in unseren Reihen, das, gepaart mit einem eher schlechten Lauf, führt am Ende eben zu so einem Ergebnis. Gespielt haben die Jungs heute dennoch beherzt und für ihre Möglichkeiten nicht mal so schlecht. War eine der eher kurzweiligeren Niederlagen muss man sagen.“

Team_Player: „Über mangelnde Qualität von einigen Spielern braucht man nicht jede Woche für Woche diskutieren, die ist gegeben und kann sich bis Ende der Saison nicht ändern, also am besten außen vor lassen, es ändert sich nämlich nichts an der Situation.“

dingo: „Wie angenehm war es, statt des Spiels auf der Alten Donau zu segeln – so habe ich das Ergebnis mit einem Achselzucken hingenommen. Die Saison habe ich in Klagenfurt abgehakt, ich hab einfach keine Lust mehr, mich Woche für Woche zu ärgern. Bin nichtsdestotrotz in positiver Hoffnung für die neue Saison angesichts der neuen Führungscrew im Verein.“

