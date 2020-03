Sonnleitner bei Rapids „Geistertraining“ schwer am Kiefer verletzt

Routinier Mario Sonnleitner wird einige Wochen pausieren müssen. Der 33jährige Innenverteidiger prallte im Training unglücklich mit einem Mitspieler zusammen...

[ Presseinfo SK Rapid ]

Routinier Mario Sonnleitner wird einige Wochen pausieren müssen. Der 33jährige Innenverteidiger prallte im Training unglücklich mit einem Mitspieler zusammen und erlitt dabei erhebliche Verletzungen im Kieferbereich. Der Steirer wurde umgehend bei einem Kieferchirurgen operiert und erhält nun drei Zahnimplantate. Aufgrund der anstehenden Nachbehandlungen wird Mario Sonnleitner einige Wochen nicht voll am Trainingsbetrieb teilnehmen können.

Mario Sonnleitner absolvierte in der laufenden Saison bislang erst sechs Pflichtspiele, da er noch mit den Nachwirkungen der im Finish der Spielzeit 2018/19 erlittenen Verletzung zu kämpfen hatte. Insgesamt hält der Steirer, der seit einigen Jahren auch lebenslanges Mitglied beim SK Rapid ist, bei bemerkenswerten 344 Pflichtspieleinsätzen für Grün-Weiß, in denen er 27 Treffer erzielen konnte. Der bei den Fans ob seines Einsatzwillens und Charakters enorm populäre Steirer, der seit 2010 für den SCR aufläuft, ist damit in der ewigen Klub-Einsatzliste der Bewerbsspiele auf Rang 12 (bei den Feldspielern bereits auf Platz 10!)

Der SK Rapid wünscht Mario Sonnleitner rasche und komplikationslose Genesung!

Übungseinheiten und Trainingsspiele bis auf Weiteres unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Nach den vorläufigen Verschiebungen der kommenden beiden Bundesliga-Runden geht der Trainingsbetrieb beim SK Rapid natürlich trotzdem weiter. Um die sozialen Kontakte unserer Mannschaft und Betreuer im Sinne der eingeleiteten Maßnahmen möglichst gering zu halten, werden die Trainingseinheiten bis auf weiteres geschlossen bleiben.

Vereinbart wurden zudem zwei Trainingsspiele, die ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden: Die Mannschaft von Trainer Didi Kühbauer gastiert am morgigen Freitag beim Floridsdorfer AC und am übernächsten Samstag bei FC Admira in der Südstadt.

Wir bitten um Verständnis, dass hier weder Zuschauer noch Medienvertreter zugelassen sind und werden über die technischen Daten der Begegnung informieren! Abgesagt wurden bis auf Weiteres auch sämtliche Autogrammstunden und Fanklubbesuche von Spielern und Trainern.