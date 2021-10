Statistiken nach dem 10. Spieltag 2021/22: Yeboah mit höchstem xG-Wert

Nach dem zehnten Spieltag der Saison 2021/22 wird die Liga aufgrund der Länderspielpause für zwei Wochen unterbrochen, sodass wir euch in der Zwischenzeit einige...

Nach dem zehnten Spieltag der Saison 2021/22 wird die Liga aufgrund der Länderspielpause für zwei Wochen unterbrochen, sodass wir euch in der Zwischenzeit einige Statistiken präsentieren wollen. Heute sehen wir uns an, welcher Spieler in den ersten zehn Runden auf den höchsten Expected-Goal-Wert kam. Alle Daten und Grafiken stammen von Wyscout S.p.a.

Bevor wir uns aber dem Expected-Goal-Wert widmen, wollen wir uns die tatsächlich erzielten Treffer ansehen. Insgesamt 14 Spieler konnten in den ersten zehn Runden mindestens vier Mal anschreiben, wobei Karim Adeyemi mit acht Treffern bislang am erfolgreichsten war.

Die Torschützenliste nach dem 10. Spieltag der österreichischen Bundesliga

Die Expected-Goal-Werte nach dem zehnten Spieltag der Saison 2021/22

Interessanter wird es nun, wenn wir uns die Expected-Goal-Werte ansehen:

Wieder liegen Kelvin Yeboah und Karim Adeyemi auf den ersten beiden Plätzen, diesmal ist die Reihenfolge jedoch vertauscht. Yeboah wird manchmal vorgeworfen, dass er aufgrund seiner quirligen und unangenehmen Spielweise für den Gegner zwar ein extrem wertvoller Spieler ist, dass er aber noch zu viele Chancen auslässt. In dieser Saison kann man ihm diesen Vorwurf aufgrund der Datenlage jedoch nicht machen, da er praktisch genau nach der zu erwartenden Wahrscheinlichkeit trifft. In der vergangenen Saison hätte er allerdings wirklich ein bis zwei Tore mehr erzielen können, da er bei seinen zehn Saisontoren auf einen xG-Wert von 11.65 kam.

Ercan Kara macht etwas Boden gut

Ansonsten gibt es in den Top 15 keine krassen Aussetzer, Ercan Kara rettete seine Bilanz halbwegs mit seinem Triplepack gegen die WSG am vergangenen Spieltag. Der Rapid-Stürmer, der vor dem letzten Meisterschaftsspiel seit sieben Partien auf einen Treffer wartete, hätte freilich dennoch mehr Tore in dieser Saison erzielen können.

Was für ihn spricht ist dennoch die Tatsache, dass er sich trotz einer durchschnittlichen Form in dieser Saison zahlreiche Chancen herausspielt. Bei einem Stürmer sollte man sich meist er dann Sorgen machen, wenn auch der xG-Wert stark abfällt, weil dann vieles dafürspricht, dass er nicht ins Spiel seiner Mannschaft eingebunden ist.

Solange die xG-Werte hoch bleiben, darf man in der Regel damit rechnen, dass sich auch der Torerfolg über kurz oder lang wieder einstellen wird. Es wird trotzdem interessant sein weiterhin ein genaues Auge auf Kara zu werfen, da er auch in der vergangenen Saison seinen Expected-Goal-Wert um knapp sechs Tore unterbot. Es kommt jedoch sehr selten vor, dass Stürmer über mehrere Saisonen hinweg ihren Expected-Goal-Wert stark unterbieten oder übertreffen.

Die meisten Top-Torjäger der vergangenen Saison sind weg

Sieht man sich die Top 10 der Torjägerliste an, bietet sich ein recht skurriles Bild. Mit Daka, Joveljic und Baden Frederiksen haben die Top 3 der Torschützenliste die Liga verlassen. Weiters nicht mehr dabei aus den Top 10 sind Berisha und Eggestein. Mit Koita gibt es zudem einen Langzeitverletzten.

Alexander Schmidt, der für den SKN St. Pölten in der vergangenen Saison auf 13 Treffer kam, wechselte zum LASK zurück und hält nach zehn Spieltagen bei sechs Einsätzen und einem einzigen Meisterschaftstor aus der zweiten Runde.

Die übrigen drei Spieler, die im vergangenen Jahr in den Top 10 waren, spielen allesamt beim SK Rapid! Ercan Kara und Christoph Knasmüllner kickten schon im vergangenen Jahr für die Grün-Weißen und mit Marco Grüll wechselte ein Neuzugang nach Hütteldorf, der die Erwartungen als einer der wenigen Spieler in dieser Saison mehr als erfüllen konnte. Bedenkt man, dass mit Fountas ein weiterer Spieler in der vergangenen Saison auf dem 12. Platz landete, hätte man sich insgesamt doch deutlich mehr Offensivkraft in dieser Saison beim SK Rapid erwarten dürfen.

