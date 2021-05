Statistiken zur Saison 2020/21: Die besten Zweikämpfer der Liga

Nach dem 32. Spieltag der Saison 2020/21 der österreichischen Bundesliga wollen wir uns in dieser Serie einige interessante Statistiken ansehen. Heute wollen wir uns...

Nach dem 32. Spieltag der Saison 2020/21 der österreichischen Bundesliga wollen wir uns in dieser Serie einige interessante Statistiken ansehen. Heute wollen wir uns die Zweikampfwerte der Spieler ansehen. Alle Grafiken und Statistiken stammen von Wyscout S.p.a und lassen sich per Mausklick vergrößern.

Vorweg einige allgemeine Informationen. Einige der Statistiken können ein wenig verfälscht sein, da unser Datenanbieter Wyscout auch die Playoff-Spiele automatisch zur regulären Saison dazurechnet. Wir werden wir daher vorzugsweise wo es möglich und sinnvoll ist, eher auf die Statistiken pro 90 Minuten als auf die absoluten Werte zurückgreifen. Weiters sollte man als Leser bedenken, dass die Aufteilung in die Meister- und Qualifikationsgruppe auch einen Einfluss auf die Werte haben können, da die Teams aus dem unteren Playoff auf schwächere Gegner treffen und dadurch die Statistiken ein wenig besser ausfallen können. Zum Verfassungszeitpunkt dieses Artikels (Mittwoch, 26.05.2021) stehen noch die beiden Playoff-Partien zwischen der Wiener Austria und dem WAC aus.

Die besten Zweikämpfer der Saison 2020/21

Gustav Henriksson kam in der Saison 2020/21 auf die beste Zweikampfquote. Der Schwede gewann genau 75% seiner Duelle, absolvierte allerdings nur 918 Minuten. Nicht weit dahinter folgen mit Wöber, Barac, Trauner, Palmer-Brown und Ramalho sehr prominente Namen, die sich, was die Zweikampfquote anbelangt, allesamt nicht viel nehmen. Knapp nicht in die Top-10 schafften es die beiden St. Pöltner Maranda und Blauensteiner, die auf rund 70.50% gewonnene Duelle kamen. Vergangene Saison wies übrigens der damalige St. Pöltner Christoph Klarer mit starken 78.26% die besten Zweikampfwerte auf. Klarer wechselte zur B-Mannschaft des Southampton FC und anschließend zu Fortuna Düsseldorf.

Die meisten Defensivduelle pro 90 Minuten

Defensivspieler von Mannschaften aus den unteren Playoffs hatten insbesondere im Grunddurchgang gegen stärkere Teams naturgemäß viel Arbeit zu erledigen. So verwundert es nur wenig, dass in den Top-10 der Spieler mit den meisten Zweikämpfen pro 90 Minuten acht Spieler sind, die in der Qualifikationsgruppe landeten. Die einzige Ausnahme bilden die beiden WAC-Spieler Sprangler und Taferner, die in dieser Wertung auf den Plätzen vier und fünf liegen.

Gewonnene Kopfballduelle

Der Altacher Philipp Netzer absolvierte zwar nur 884 Spielminuten in dieser Saison, aber wenn er am Platz stand, dann war er der Herr der Lüfte. Netzer gewann insgesamt 78.57 Prozent seiner Luftduelle, womit er deutlich vor Michael Steinwender liegt. Gernot Trauner, der in den vergangenen Saisonen in dieser Wertung stets auf einem Spitzenplatz zu finden war, liegt mit „nur“ 65.19% gewonnenen Kopfballduellen in dieser Spielzeit bloß auf Platz 14.

Die meisten Kopfballduelle pro 90 Minuten

Wenn wir auf die Wertung der Spieler mit den meisten Kopfballduellen pro 90 Minuten blicken, finden wir in de Top 10 ausschließlich Offensivspieler, die sich vorne für ihre Mannschaft aufreiben. Sturm-Angreifer Bekim Balaj liegt mit knapp 15 Kopfballduellen pro 90 Minuten auf dem ersten Platz. Erst auf Platz 12 findet sich mit Dominik Baumgartner der erste Defensivspieler, der pro 90 Minuten genau acht Kopfballduelle bestritt. Vergangene Saison lagen vor Bekim Balaj zwei Akteure, die nicht mehr in der Bundesliga aktiv sind. Stefan Maierhofer lag mit 16.45 Luftzweikämpfen pro 90 Minuten auf Platz 2 und wurde nur von Marko Kvasina übertroffen, der auf unglaubliche 18.98 Kopfballduelle pro 90 Minuten kam.

